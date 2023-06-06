Почему, глядя на дикую обезьяну, не стоит ей улыбаться

Какими бы милыми не казались обезьяны, не стоит терять бдительность / Фото: wallhere.com

1. Немного о лангурах

Лангуры – представители семейства Мартышковых, их очень много живет в Индии / Фото: stefanounterthiner.com

В стае лангуров существует жесткая иерархия, во главе стоит альфа-самец / Фото: be-be-be.ru

У альфа-самца в стае есть любимая жена альфа-самка / Фото: yandex.ru

Если самку лангура кто-то угостит на глазах у альфа-самки, то первая может сильно пострадать / Фото: pexels.com

2. Улыбка и атака

Дикие обезьяны могут расценить вашу улыбку как оскал и начнут атаковать / Фото: Pinterest

Глядя в глаза дикой обезьяне опасно для жизни улыбаться в полный рот, взаимности от животного вы не дождетесь / Фото: hive.natureinfocus.in

Чтобы милые обезьянки оставались такими же веселыми и спокойными, следите за проявлением собственных эмоций / Фото: Twitter