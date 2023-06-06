Почему, глядя на дикую обезьяну, не стоит ей улыбаться

Существует много видов обезьян, и все они вызывают невольную улыбку, особенно, когда речь идет о небольших по размеру особях. Но в случае с дикими обезьянами делать этого нельзя, так как таким образом человек подвергает себя опасности.
Какими бы милыми не казались обезьяны, не стоит терять бдительность / Фото: wallhere.com
1. Немного о лангурах
Лангуры – представители семейства Мартышковых, их очень много живет в Индии / Фото: stefanounterthiner.com
Лангуры – представители семейства Мартышковых. Их очень много живет в Индии. Переводится это название как «длиннохвостый», и это полностью соответствует действительности. Длина хвоста у них внушительная.
В стае лангуров существует жесткая иерархия, во главе стоит альфа-самец / Фото: be-be-be.ru
У альфа-самца в стае есть любимая жена альфа-самка / Фото: yandex.ru
Местные жители (индийцы) рассказывают о том, что в стае лангуров существует жесткая иерархия. Во главе стоит альфа-самец. Его «любимая женщина» она же «жена» альфа-самка. Если человек на глазах у альфа-самки угостит другую самку из стаи чем-то вкусным, пострадают не только эта самка лангура, но и тот, кто угощение принес. Во всяком случае, такая вероятность вполне присутствует.
Если самку лангура кто-то угостит на глазах у альфа-самки, то первая может сильно пострадать / Фото: pexels.com
2. Улыбка и атака
Дикие обезьяны могут расценить вашу улыбку как оскал и начнут атаковать / Фото: Pinterest
Несмотря на то, что за жизнью обезьян в естественной среде наблюдать на самом деле интересно, важно следить за проявлением эмоций, а именно не улыбаться глядя на них во все 32 зуба. Как правило, дикие обезьяны не отвечают взаимностью, а идут в атаку. Скорее всего, победа будет именно за атакующим.
Глядя в глаза дикой обезьяне опасно для жизни улыбаться в полный рот, взаимности от животного вы не дождетесь / Фото: hive.natureinfocus.in
Происходит это по одной простой причине. Обезьяны воспринимают улыбку с обнаженными зубами не так как мы – люди. У них она ассоциируется с оскалом, а значит агрессией и, как следствие, угрозой. Как известно, лучшая защита – нападение, что обезьяны и делают.
Чтобы милые обезьянки оставались такими же веселыми и спокойными, следите за проявлением собственных эмоций / Фото: Twitter
Поэтому, наблюдая за ними где-нибудь в лесах Индии или контактируя, важно следить за проявлением собственных эмоций. В противном случае проблем не избежать.
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