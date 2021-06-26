13 «абсурдных» советов, в которые сложно поверить, пока не придется ими воспользоваться

На просторах интернета можно найти огромное количестве советов, которые на первый взгляд кажутся абсурдными. Но если опробовать их на себе, то мнение резко изменится, ведь рекомендации действительно действуют. Мы собрали для вас список из 10 пунктов, начиная от мокрой пиццы, и заканчивая кошачьей техникой расслабления. Не бойтесь проверить их эффективность – хуже точно не будет, а вот положительный эффект обязательно заметите!
1. Пицца становится вкуснее, если ее намочить
Края пиццы нужно обрызгать пульверизатором, чтобы они стали мягче
Пытаясь добиться максимальной сочности пиццы, люди кладут туда много соуса, начинки, однако, в большинстве случаев, края все равно остаются сухими. Особенно остро встает эта проблема, когда вы кушаете остывшую или вчерашнюю пиццу. Чтобы не жалеть о потраченных деньгах, советуем воспользоваться следующей рекомендацией: перед тем, как разогревать итальянское блюдо в духовке либо микроволновке, сбрызните его водой или положите сверху на тесто влажное бумажное полотенце. Особое внимание нужно уделить краям, так как они засыхают в первую очередь. Такой нехитрый лайфхак поможет вернуть пицце сочность и сделает ее более мягкой.
2. Кошачья техника расслабления помогает вернуть силы и энергию
Солнечные ванны помогут расслабиться и поднять настроение. / Фото: wallhere.com
Если вы чувствуете, что силы и хорошее настроение покинули вас, примите солнечную ванну, как это делает ваш кот. Просто положите на пол плед, подушку и лягте на импровизированную постель. Очень важно, чтобы место отдыха располагалось в той части комнаты, куда беспрепятственно могут попасть теплые солнечные лучи. Если у вас есть балкон и он не заставлен ненужным хламом, то можете отправиться релаксировать туда. Еще один вариант – сесть на подоконник и наслаждаться солнцем там.
Совет: Если вы живете в частном доме, то отдыхайте на улице – эффект будет лучше. Главное – не забудьте нанести на кожу крем с SPF-защитой и находитесь на солнце не более 20 минут, чтобы не получить тепловой удар.
3. Кладите соленый арахис в кока-колу
При взаимодействии с колой арахис становится мягче и вкуснее. / Фото: guru.1743.ru
Если вам надоел традиционный вкус орешков, то попробуйте поэкспериментировать со вкусом. Помочь в этом нелегком деле сможет обычная кока-кола. Рецепт прост: насыпьте соленый арахис в бутылку с кока-колой и наслаждайтесь приятным сладко-соленым привкусом. Плюс такого самодельного напитка в том, что можно и пить, и есть одной рукой. Наверное, именно благодаря удобству и потрясающему вкусу, кока-кола с орешками популярна на юге США и среди туристов, которые путешествуют на машине.
4. Зарядитесь энергией от новой пары носков
Новые носки, надетые посреди рабочего дня, подарят ногам ощущение легкости. / Фото: psychbook.ru
Звучит странно, но этот способ помогает обеспечить новый прилив бодрости и сил, а ощущение, которое вы испытываете во время смены носков – непередаваемо. Лайфхак особенно эффективен, если вам предстоит долгая прогулка пешком или тяжелый трудовой день. Также им стоит воспользоваться девушкам, которые после работы планируют отправиться на свидание или встретиться с друзьями. Поэтому специально для таких случаев нужно брать вторую пару чулок. Благодаря чувству легкости в ногах, которое появится сразу после смены чулок, вы сможете гулять хоть всю ночь, не испытывая усталости и дискомфорта.
5. Если забыли нужное слово, повторите вслух алфавит
Этот способ поможет гораздо быстрее вспомнить забытое слово. / Фото: proproff.ru
Согласно исследованиям ученых, для того, чтобы вспомнить нужное слово, достаточно проговорить вслух алфавит. В большинстве случаев, как только вы доходите до той буквы, с которой начинается заветное слово, то сразу вспоминаете его.
6. Побороть лень поможет холодный душ
Контрастный душ вернет силы и энергию. / Фото: zen.yandex.ru
Если вы чувствуете усталость и вам лень даже вставать с кровати, не говоря уже о том, чтобы заниматься домашними обязанностями, то примите контрастный душ. Это самый лучший способ прийти в себе и почувствовать прилив энергии. Не надейтесь на кофе или внезапное озарение – они вряд ли помогут. Лучше прислушайтесь к рекомендациям психологов, и «смывайте» с себя стресс при помощи прохладного душа. Кстати, если у вас бессонница, то этот способ также поможет.
7. Используйте напиток из колы и имбиря как микстуру при простуде
Микстура по китайскому рецепту, которая помогает устранить боль в горле. / Фото: klikabol.com
Если вы чувствуйте, что заболели, но дома нет подходящих лекарств, а идти в аптеку уже поздно, воспользуйтесь китайским народным средством от простуды. Для его приготовления вам понадобится кока-кола, корень имбиря и лимон (по желанию). Налейте напиток в железную кастрюлю, поставьте на газ и доведите до состояния кипения, чтобы избавиться от газа. В кипящую кока-колу добавьте натертый корень имбиря и оставьте на медленном огне на 5-7 минут. После этого перелейте микстуру в кружку и добавьте несколько долек лимона. Такое средство поможет прогреть тело изнутри, избавит от боли в горле и заложенности носа.
8. Расслабляйтесь при помощи массажера для шеи
Массажер для шеи нужно приложить к ушам, чтобы расслабиться
Если в вашей квартире завалялся массажер для шеи, то воспользуйтесь следующим советом: включите его и приложите к ушам. Самое главное, чтобы устройство было бесшумным, иначе вы не достигнете положительного эффекта. Многие люди, которые уже испытали на себе этот метод релаксации, говорят, что он весьма эффективный. Кроме расслабления, массажер дарит чувство умиротворенности и приятные ощущения.
9. Соевый соус станет карамельным на вкус если его использовать в качестве сиропа к ванильному мороженому
Соевый соус может выступить в качестве карамели на мороженом. / Фото: facte.ru
Такие изменения вкусовых качеств сложно объяснить, но, тем не менее, мороженое с соевым соусом «звучит» интересно. Попробуйте поэкспериментировать и если вам понравится такой вариант, то в следующий раз добавьте вместо соуса бальзамический уксус. По информации Novate.ru, многие уже оценили его непревзойденное сочетание с клубникой и сахарной пудрой. Пользователи интернета утверждают, что с ванильным мороженым будет не хуже.
10. Если руки пахнут чесноком, воспользуйтесь солью или предметами из нержавеющей стали
Избавиться от чесночного запаха поможет соль. / Фото: svekrovi.net
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Чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не прятать стыдливо глаза, когда кто-то в компании спрашивает: «От кого воняет чесноком?», воспользуйтесь одним из нижеперечисленных способов. Первое, что вы можете сделать – потереть в руках немного соли или соды. Эти два продукта хорошо абсорбируют запахи. Второй вариант – подержать в руках ложку или вилку, сделанные из нержавеющей стали. Этим же лайфхаком можно воспользоваться и в том случае, если вы переели чеснока перед важной встречей.
11. Бургер будет вкуснее, если на котлете расплавить маршмеллоу и перемазать все маслом из арахиса
Бургер с маршмеллоу имеет нестандартный, но приятный вкус. / Фото: foodbeast.com
Бургеры с маршмеллоу и арахисовым маслом считаются настоящим деликатесом в сфере уличной еды. Вы можете приготовить их самостоятельно либо заказать в кафе или закусочных. Вкус весьма специфический, но многим нравится.
12. Соль делает фрукты слаще и лишает кофе горечи
Соль оттеняет вкус арбуза и делает кофе менее горьким
Как бы парадоксально это не звучало, но с солью фрукты получаются слаще. Причем это касается как цитрусовых, так и яблок с грушами. Кроме того, соль делает вкус более насыщенным. Также щепотку можно добавить в кофе, чтобы оно не горчило.
13. Попробуйте картофель фри с уксусом и солью
Заправка из соли и уксуса помогает картофелю стать более хрустящим
Novate.ru считает, что эксперименты с едой – это то, что необходимо человеку, дабы сделать будни ярче. Ищите свой любимый вкус и гармоничные сочетания. Одни любят бананы с кетчупом, вторые – гречку с кефиром. Мы же предлагаем взять пример с британцев, которые делают для картошки фри заправку из соли и уксуса, а также с жителей Средиземноморья – эти ребята привыкли намазывать на арбуз сливочный сыр.
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