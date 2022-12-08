Особенности изысканной эстетики готической архитектуры, которые делают стиль узнаваемым

Готический стиль стал одним из самых величественных и таинственных архитектурных направлений в искусстве. Несмотря на то, что готика стала ярким символом Средних веков, она является единственным направлением, который продолжает удивлять и очаровывать даже в эпоху высоких технологий. Об этом свидетельствуют сохранившиеся здания, ставшие самыми посещаемыми историческими достопримечательностями, к которым устремляются толпы туристов.
1. Формирование готического стиля в архитектуре
Изысканная эстетика готической архитектуры.
Фирменный готический стиль сформировался под влиянием различных направлений и жанров, выработав свою неповторимую эстетику, которая даже по прошествии сотен лет впечатляет не меньше чем ранее. Стоит в первую очередь отметить, что основы готики, как и ее предшественницы романской архитектуры, были бы невозможны без накопленного опыта зодчих и инженеров предыдущих поколений, начиная с античности.
Амьенский собор – прекрасный пример высокой готики (Франция). | Фото: mymodernmet.com.
Из эстетики романской архитектуры в готику перекочевали арки, сводчатые потолки и витражи, правда, зодчие-новаторы все эти элементы увеличили в несколько раз и изменили форму. В дополнение к переосмыслению размеров основных элементов в готической архитектуре отказалась от одной ключевой особенности романского направления: толстых стен. Чтобы построить высокие изящные здания с более тонкими стенами, зодчие стали использовать каркасную технологию, разработав аркбутаны и контрфорсы, которые помогали поддерживать купольные своды. Благодаря этой разработке удалось строить «заоблачные» соборы и церкви, тянущиеся к небесам (некоторые превышают 100 метров).
Готическая церковь Святого благоверного князя Александра Невского в Петергофе (Россия). | Фото: russiantowns.livejournal.com.
Интерьер Кафедрального собора англиканской церкви в Эксетере (Великобритания). | Фото: farm2.static.flickr.com.
Поскольку метод рационального пропорционирования, разработанный еще античными математиками высоко ценили и понимали в средневековой Франции, неудивительно, что именно там появились первые объекты, построенные в готическом стиле. Инновационные внедрения пришлись по вкусу представителям Римско-католической церкви, они стали первыми заказчиками на строительство величественных храмов, базилик и впечатляющих размахом монастырей. Вначале строительство шло на севере Франции, а затем распространилось по всей Европе.
Примечательно: В эпоху позднего Средневековья готический стиль стали охотно применять и при строительстве дворцов, административных зданий, особняков. К XVI в. готические сооружения практически полностью вытеснили романскую архитектуру.
2. Основные признаки готической архитектуры, которые может узнать любой обыватель
Непременным элементом дизайна готических соборов являлись окна в форме розы (Реймсский собор, Франция). | Фото: crossmoda.narod.ru.
Величественный и таинственный готический стиль, ставший ярким символом европейской архитектуры Средневековья, легко узнаваем даже неспециалистами по следующим признакам:
- обилие камня;
- узкие остроконечные башни и башенки;
- кованые шпили на крыше;
- вертикальные колонны;
- стрельчатые арки и полуарки (аркбутаны);
- реберные своды:
- обилие удлиненных витражей;
- заостренные в верхней части оконные проемы;
- «роза» в центре фасада;
- обилие декоративных элементов.
Все эти черты ассоциируются со стремлением человечества к возвышенному, запредельному и прекрасному.
3. Подробнее о 5 ключевых архитектурных элементах готической архитектуры
Арки стрельчатой формы – главная особенность большинства готических церквей и соборов.
♦ Стрельчатые арки Основная особенность многих религиозных сооружений – арки, которые можно увидеть в большинстве готических церквей и соборов. Однако вместо широких округлых арок, характерных для романских зданий, в готическом стиле они трансформированы в высокие изящные стрельчатые элементы, что более характерно для исламской архитектуры. Благодаря такому силуэту эффектно подчеркивается высота каждого собора, символически указывая на небо. В готических объектах своды имеют такую же конфигурацию.
Ребристые своды и внедрение аркбутанов позволило создать высокие пролеты в главных залах соборов (Chartres Cathedral). | Фото: carmelist.livejournal.com.
♦ Ребристые (реберные) своды. Чтобы создавать более высокие потолки и более высокие окна, зодчие, последователи готического направления в архитекторе, разработали новый метод структурной поддержки, получивший название ребристый (реберный) свод. Готическая каркасная система предполагает использование пересекающихся цилиндрических сводов-арок, расположенных параллельно друг другу, чтобы поддерживать куполообразную крышу. Помимо декоративной составляющей, нервюрные крестообразные своды обеспечивают повышенную поддержку, что позволяет строить более высокие здания.
Аркбутаны – конструктивная основа культовой архитектуры готики. | Фото: referatwork.ru.
Задекорированные полуарки стали украшением всего архитектурного комплекса. | Фото: referatwork.ru.
♦ Аркбутаны. Аркбутан – это наружная каменная полуарка, выполняющая функции перераспределения и передачи нагрузки опорным столбам (контрфорсам), которые располагаются за пределами основного объема здания. Инновационный элемент в строительстве храмов позволил облегчить внутренние конструкции, сделать их более изящными и легкими, а это значит, что можно было сроит узкие высокие здания. При строительстве готических храмов эти элементы конструкции старались украшать декоративными элементами, поэтому они являлись прекрасным завершающим штрихом для всего архитектурного ансамбля.
Огромные витражи украшали соборы и базилики, построенные в готическом стиле (Капелла Святого Людовика IX). | Фото: ru.wikipedia.org.
♦ Красочные масштабные витражи Не секрет, что в культовых сооружениях во все времена делался упор на внедрение особо захватывающих и зрелищных элементов, которые могли бы помочь поверить в чудо. В церквях и храмах такими внедрениями стали витражи, пропускающие солнечные лучи, сквозь тщательно подобранные разноцветные стеклянные сегменты, превращая их в ослепительный калейдоскоп. В других стилях также прибегали к этому эффекту, но при возведении готических храмов их делали особенно масштабными, повторяющими стрельчатые формы арок и сводчатого потолка, вздымающихся ввысь.
Фасады готических соборов изобилуют украшениями в виде башенок, статуй, горгулий, гротескных фигур и т. д.
♦ Обилие декоративных элементов и упор на эстетику. Последней особенностью готической архитектуры является обилие декоративных элементов. Резные колонны и колонетты, скульптурная лепнина, статуи святых и исторических деятелей, элегантные башни и высокие узкие шпили, горгульи, гротескные фигуры, превращенные в мини-фонтаны – все это делает готический стиль одним из самых впечатляющих и монументальных направлений, ставшим образцом элегантности и величия в сакральной и светской архитектуре.
4. Знаковые сооружения, построенные в готическом стиле
♦ Базилика Saint-Denis.
Первое религиозное сооружение, построенное в готическом стиле (Basilica of Saint-Denis, Франция). | Фото: mymodernmet.com.
Базилика в небольшом городке Сен-Дени – одно из первых сооружений, построенных в готическом стиле, которое хорошо сохранилось до наших дней.
Интересный факт: Старинная церковь аббатства Saint-Denis была реконструирована в XII веке под непосредственным началом самого аббата Сугера. Во время трансформации была снесена часть древней постройки, а на ее месте появилась новое крыло базилики, которое возводилось с применением инновационной технологии создания аркбутанов.
♦ Собор Парижской Богоматери
Notre-Dame de Paris – католический храм в центре Парижа, один из самых узнаваемых символов французской столицы. | Фото: ru.wikipedia.org.
Когда большинство людей слышат о готической архитектуре, то первое, что приходит на ум – это Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris), который стал символом Франции на многие столетия. От огромных окон в виде роз и высоченного шпиля, до элегантных аркбутанов и горгулий – все это до мельчайших конструкционных элементов и декора является знаковым примером готического стиля в лучших его проявлениях.
Собор Парижской Богоматери – самый известный из готических соборов Средневековья, отличающийся своим величием, монументальностью и особой эстетикой. | Фото: crossmoda.narod.ru.
Строительство храма началось еще в 1163 году, и на его конструкционные особенности повлияла революционная технология, апробированная при возведении базилики в Сен-Дени. При этом стоит отметить, что ремонты, реконструкции и трансформации продолжались на протяжении всей истории существования знаменитого собора. К сожалению, трагическое событие, пожар произошедший весной 2019 г., уничтожил шпиль и большую часть крыши. Это привело к закрытию святыни, которая являлась самой посещаемой достопримечательностью Парижа. К сегодняшнему времени Notre-Dame de Paris активно восстанавливается.
♦ Шартрский кафедральный собор
Собор в Шартре является одним из шедевров готической архитектуры Франции. | Фото: mymodernmet.com.
Chartres Cathedral представляет собой интересное сочетание ранней и поздней готики. Частые пожары и перестройки поспособствовали тому, чтобы в одном здании можно было увидеть как раннеготические элементы, так и те, которые были созданы на пике расцвета. Особенно это заметно глядя на шпили северного фасада. Его правый шпиль был создан в более простом раннеготическом стиле, а вот левый (построен в XVI веке) может похвастаться богато украшенной ажурной решеткой, декоративными элементами и скульптурами.
Примечательно: Здание Chartres Cathedral на самом деле имеет три фасада, которые заполнены сотнями скульптур и барельефов, раскрывающие библейские темы.
♦ Реймсский кафедральный собор
Reims Cathedral – это то место, где короновались 33 короля Франции. | Фото: crossmoda.narod.ru.
Прекрасным примером элегантной красоты готики, стал Реймсский собор (Reims Cathedral), построенный на месте древней святыни, уничтоженной пожаром. Отличительной чертой этого культового строения стали глубокие порталы западного фасада, в которых располагается целая скульптурная композиция с основными библейскими сюжетами. Своеобразная выставочная площадка позволила неграмотным прихожанам визуально увидеть то, что они не могли прочитать. А вот над окном в виде розы имеется галерея для скульптур королей, которая состоит из 56 статуй, достигающих высоты в 4,5 м.
♦ Миланский кафедральный собор (Италия)
Milan Cathedral – самый эффектный собор, построенный в готическом стиле (Милан, Италия). | Фото: ru.wikipedia.org.
Понадобилось почти 600 лет, чтобы мир удивил готический собор, построенный за пределами Франции. Речь идет о Миланском соборе, строительство которого началось в 1386 г. и закончилось лишь в 1965 году. Он является замечательным примером того, как готическая архитектура преобразилась в умелых руках итальянских мастеров разных поколений. Здание наиболее известно благодаря монументальности фасада и его впечатляющему декору. Шутка ли, Milan Cathedral может похвастаться более чем 90 горгульями, 135 шпилями и около 3,4 тыс. скульптур.
♦ Севильский кафедральный собор (Испания)
Севильский собор отобрал титул самого большого собора мира у Святой Софии, которая носила его в течение тысячи лет. | Фото: mymodernmet.com.
Seville Cathedral или Собор Святой Марии Престольной – это самый большой готический собор в мире. Построенный в начале XVI века, он известен своими огромными размерами, богато украшенной ажурной каменной кладкой и использованием бывшего минарета мечети в качестве колокольни.
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