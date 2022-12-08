Особенности изысканной эстетики готической архитектуры, которые делают стиль узнаваемым

1. Формирование готического стиля в архитектуре

Изысканная эстетика готической архитектуры.

Амьенский собор – прекрасный пример высокой готики (Франция). | Фото: mymodernmet.com.

Готическая церковь Святого благоверного князя Александра Невского в Петергофе (Россия). | Фото: russiantowns.livejournal.com.

Интерьер Кафедрального собора англиканской церкви в Эксетере (Великобритания). | Фото: farm2.static.flickr.com.

2. Основные признаки готической архитектуры, которые может узнать любой обыватель

Непременным элементом дизайна готических соборов являлись окна в форме розы (Реймсский собор, Франция). | Фото: crossmoda.narod.ru.

3. Подробнее о 5 ключевых архитектурных элементах готической архитектуры

Арки стрельчатой формы – главная особенность большинства готических церквей и соборов.

Ребристые своды и внедрение аркбутанов позволило создать высокие пролеты в главных залах соборов (Chartres Cathedral). | Фото: carmelist.livejournal.com.

Аркбутаны – конструктивная основа культовой архитектуры готики. | Фото: referatwork.ru.

Задекорированные полуарки стали украшением всего архитектурного комплекса. | Фото: referatwork.ru.

Огромные витражи украшали соборы и базилики, построенные в готическом стиле (Капелла Святого Людовика IX). | Фото: ru.wikipedia.org.

Фасады готических соборов изобилуют украшениями в виде башенок, статуй, горгулий, гротескных фигур и т. д.

4. Знаковые сооружения, построенные в готическом стиле

Первое религиозное сооружение, построенное в готическом стиле (Basilica of Saint-Denis, Франция). | Фото: mymodernmet.com.

Notre-Dame de Paris – католический храм в центре Парижа, один из самых узнаваемых символов французской столицы. | Фото: ru.wikipedia.org.

Собор Парижской Богоматери – самый известный из готических соборов Средневековья, отличающийся своим величием, монументальностью и особой эстетикой. | Фото: crossmoda.narod.ru.

Собор в Шартре является одним из шедевров готической архитектуры Франции. | Фото: mymodernmet.com.

Reims Cathedral – это то место, где короновались 33 короля Франции. | Фото: crossmoda.narod.ru.

Milan Cathedral – самый эффектный собор, построенный в готическом стиле (Милан, Италия). | Фото: ru.wikipedia.org.

Севильский собор отобрал титул самого большого собора мира у Святой Софии, которая носила его в течение тысячи лет. | Фото: mymodernmet.com.