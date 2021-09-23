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Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

Стандартные магнитные уголки для сварки представляют собой жесткий корпус внутри которого находится магнит. 

Сам корпус имеет специальную форму, чтобы можно было выставить заготовки под 90 и 45 град.

В сегодняшней статье мы хотим поделиться с вами еще одним вариантом сварочного магнита, у которого магнитные «присоски» закреплены на шарнирах, и следственно, являются подвижными. Это позволяет выставлять заготовки под любым углом. 

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

Идеей использования (и изготовления) самодельного приспособления поделился с нами автор YouTube канала Mr Tool Junction. 

Необходимые материалы:

  • профильная труба;
  • резьбовая шпилька;
  • круглые магниты;
  • стальные шайбы.

Процесс сборки сварочного магнита

От прямоугольной профтрубы отрезаем заготовку подходящей длины. Делаем разметку, и высверливаем в ней отверстия по краям. 

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

После этого необходимо будет вырезать часть стенки профиля, как показано на фото ниже. Все заусенцы убираем с помощью напильника или УШМ. 

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

В получившиеся «ушки» надо вставить кусочки резьбовой шпильки. Фиксируем их гайками с двух сторон. 

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

Далее нужно отрезать еще два кусочка резьбовой шпильки, привариваем их к закрепленным шпилькам, установив по центру. 

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

На следующем этапе к «коротышам» необходимо приварить металлические шайбы (они должны быть чуть большего размера, чем магниты).

 

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

В завершении останется только прикрепить к шайбам сами магниты, а к их наружной поверхности — еще по одной шайбе. 

Самодельное приспособление готово. При желании можно покрасить металлические детали (кроме самих магнитов) аэрозольной краской. 

Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

Видео по теме

Подробно о том, как сделать универсальный сварочный магнит для фиксации заготовок, можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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