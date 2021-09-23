Приспособления для сварки: как сделать универсальный сварочный магнит

Стандартные магнитные уголки для сварки представляют собой жесткий корпус внутри которого находится магнит.

Сам корпус имеет специальную форму, чтобы можно было выставить заготовки под 90 и 45 град.

В сегодняшней статье мы хотим поделиться с вами еще одним вариантом сварочного магнита, у которого магнитные «присоски» закреплены на шарнирах, и следственно, являются подвижными. Это позволяет выставлять заготовки под любым углом.

Идеей использования (и изготовления) самодельного приспособления поделился с нами автор YouTube канала Mr Tool Junction.

Необходимые материалы:

профильная труба;

резьбовая шпилька;

круглые магниты;

стальные шайбы.

Процесс сборки сварочного магнита

От прямоугольной профтрубы отрезаем заготовку подходящей длины. Делаем разметку, и высверливаем в ней отверстия по краям.

После этого необходимо будет вырезать часть стенки профиля, как показано на фото ниже. Все заусенцы убираем с помощью напильника или УШМ.

В получившиеся «ушки» надо вставить кусочки резьбовой шпильки. Фиксируем их гайками с двух сторон.

Далее нужно отрезать еще два кусочка резьбовой шпильки, привариваем их к закрепленным шпилькам, установив по центру.

На следующем этапе к «коротышам» необходимо приварить металлические шайбы (они должны быть чуть большего размера, чем магниты).

В завершении останется только прикрепить к шайбам сами магниты, а к их наружной поверхности — еще по одной шайбе.

Самодельное приспособление готово. При желании можно покрасить металлические детали (кроме самих магнитов) аэрозольной краской.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать универсальный сварочный магнит для фиксации заготовок, можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.