Делаем танк Т-34 из картона своими руками

Танк Т-34-85 — это последняя модификация легендарного советского танка, который производился с 1944-1950 годы. Благодаря новой башне он получил повышенную бронезащиту, значительно увеличив боевую эффективность.

Сегодня мы покажем как можно сделать этот танк времен Великой Отечественной войны из бумаги, используя подручные средства. Модель получится очень красивой и реалистичной.

Для изготовления данной модели танка нам понадобятся следующие материалы:

Бумага;



Ножницы;

Клей-карандаш;

Скотч;

Аэрозольный баллончик зеленой краски;

Черная краска;

Клей-пистолет;

Пластиковые крышки;

Заглушки для дверных коробок;

Шпатлевка по дереву белая;

Проволока;

Канцелярская резинка.

Необходимые инструменты:

Клей-пистолет;

Ножницы;

Отвертка;

Карандаш;

Линейка;

Маркер.

Пошаговая инструкция по изготовлению танка Т-34-85

Делаем модель танка по заранее подготовленной верстке.

Для начала делаем ствол танка. Для этого делаем конус. Берем полоску бумаги, наклеиваем скотч и наматываем разное количество витков на карандаш.

Затем лист А4 сворачиваем в тоненькую трубочу по горизонтали, фиксируем клеем, вырезаем в модели танка круг необходимого диаметра и пропускаем в него, получившийся конус.

Берем две крышки, отрезаем необходимой ширины полоску бумаги, и оборачиваем вокруг них.

Фиксируем клеем. Вырезаем два круга, необходимого диаметра и приклеиваем с обеих сторон крышек.

Крышки подшипников в ступе сделаем из пластиковых заглушек.

Продолжаем делать детали по схеме, соединяя как на видео. Все зазоры устраняем с помощью шпатлевки по дереву белого цвета.

Собрав, отдельные детали, покрываем их краской и ждем высыхания.

Теперь нам нужно приклеить колеса к корпусу танка. Маркер используем как ограничитель расстояния, чтобы все колеса у нас были приклеены на одном расстоянии.

Вырезаем полоску бумаги, склеиваем по краям и формируем из нее гусеницу танка, затем покрываем черной краской и ждем высыхания.

С помощью канцелярской резинки и проволоки делаем поворотный механизм башни.

И вот наш танк готов. Получилось очень реалистично.