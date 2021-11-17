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  • Murad Saparov
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Делаем танк Т-34 из картона своими руками

Делаем танк Т-34 из картона своими руками

Танк Т-34-85 — это последняя модификация легендарного советского танка, который производился с 1944-1950 годы. Благодаря новой башне он получил повышенную бронезащиту, значительно увеличив боевую эффективность.

Сегодня мы покажем как можно сделать этот танк времен Великой Отечественной войны из бумаги, используя подручные средства. Модель получится очень красивой и реалистичной.

Танк из картона шаг 1

Для изготовления данной модели танка нам понадобятся следующие материалы:

  • Бумага;
  • Ножницы;
  • Клей-карандаш;
  • Скотч;
  • Аэрозольный баллончик зеленой краски;
  • Черная краска;
  • Клей-пистолет;
  • Пластиковые крышки;
  • Заглушки для дверных коробок;
  • Шпатлевка по дереву белая;
  • Проволока;
  • Канцелярская резинка.

Необходимые инструменты:

  • Клей-пистолет;
  • Ножницы;
  • Отвертка;
  • Карандаш;
  • Линейка;
  • Маркер.

Пошаговая инструкция по изготовлению танка Т-34-85

Делаем модель танка по заранее подготовленной верстке.

Процесс изготовления танка из картона шаг 2

Процесс изготовления танка из картона шаг 3

Для начала делаем ствол танка. Для этого делаем конус. Берем полоску бумаги, наклеиваем скотч и наматываем разное количество витков на карандаш.

Процесс изготовления танка из картона шаг 4

Затем лист А4 сворачиваем в тоненькую трубочу по горизонтали, фиксируем клеем, вырезаем в модели танка круг необходимого диаметра и пропускаем в него, получившийся конус.

Процесс изготовления танка из картона шаг 5

Берем две крышки, отрезаем необходимой ширины полоску бумаги, и оборачиваем вокруг них.

Фиксируем клеем. Вырезаем два круга, необходимого диаметра и приклеиваем с обеих сторон крышек.

Процесс изготовления танка из картона шаг 6

Процесс изготовления танка из картона шаг 7

Процесс изготовления танка из картона шаг 8

Крышки подшипников в ступе сделаем из пластиковых заглушек.

Процесс изготовления танка из картона шаг 9

Процесс изготовления танка из картона шаг 10

Продолжаем делать детали по схеме, соединяя как на видео. Все зазоры устраняем с помощью шпатлевки по дереву белого цвета.

Процесс изготовления танка из картона шаг 11

Процесс изготовления танка из картона шаг 12

Процесс изготовления танка из картона шаг 13

Собрав, отдельные детали, покрываем их краской и ждем высыхания.

Процесс изготовления танка из картона шаг 14

Процесс изготовления танка из картона шаг 15

Теперь нам нужно приклеить колеса к корпусу танка. Маркер используем как ограничитель расстояния, чтобы все колеса у нас были приклеены на одном расстоянии.

Процесс изготовления танка из картона шаг 16

Вырезаем полоску бумаги, склеиваем по краям и формируем из нее гусеницу танка, затем покрываем черной краской и ждем высыхания.

Процесс изготовления танка из картона шаг 17

Процесс изготовления танка из картона шаг 18

С помощью канцелярской резинки и проволоки делаем поворотный механизм башни.

Процесс изготовления танка из картона шаг 19

И вот наш танк готов. Получилось очень реалистично.

Процесс изготовления танка из картона шаг 20

Процесс изготовления танка из картона шаг 21

Смотрите видео, где пошагово показан процесс изготовления модели Т-34-85:

 

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