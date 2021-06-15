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Традиции родом из Советского Союза, которых нам сегодня не хватает


Традиции родом из Советского Союза, которых нам сегодня не хватает

У современных людей разное мнение об СССР, но кто бы и как не высказывался о том времени, сложно отрицать, что тогда было множество хороших и добрых моментов, вещей. Есть среди них такие, которые и в нашем мире стали бы актуальными и полезными. Например, обязательная физкультминутка на производствах и в офисах, сбор макулатуры школьниками и многое другое.


Есть и другие правила, которым активно следовали в Советском Союзе. И многие из них были бы не менее актуальны в современном обществе.

1. Просмотр телепередач по расписанию


В СССР все смотрели телевизор по расписанию / Фото: cont.ws

В СССР все смотрели телевизор по расписанию / Фото: cont.ws

 

Дети в СССР понятия не имели, что значит ноутбук или планшет. Этих гаджетов, как мы знаем, в то время не было даже в проекте. Поэтому смотреть мультики они могли только по телевизору после получения разрешения у родителей, к тому же в определенные часы. Да и взрослые смотрели ТВ по расписанию. Люди с нетерпением ждали свежую прессу с опубликованной в ней программе телепередач на неделю. После получения очередного номера газеты программа очень тщательно изучалась, а интересные передачи подчеркивались, чтобы их не пропустить.

2. Сбор стеклотары и сдача ее в специальных пунктах


Пункт приема стеклотары / Фото: enciklopediya-tehniki.ru

Пункт приема стеклотары / Фото: enciklopediya-tehniki.
ru

 

Большая часть советских семей имела привычку собирать бутылки и потом их сдавать в специальных пунктах приема. В доме каждого человека было место, где хранилась чистая пустая тара из-под молока, кефира, лимонада. Все это собиралось раз в месяц и неслось в ближайшую «приемку». Взамен человек получал несколько рублей.

Интересно! За эти деньги можно было купить несколько пачек очень вкусного мороженого или же что-то полезное в дом.

3. Общественно-полезный труд


Советский субботник / Фото: ng.kz

Советский субботник / Фото: ng.kz

 

В СССР не было ленивых людей в принципе. На благо общества и страны трудились все: и дети, и молодежь, и люди в возрасте. Неважно, какое мероприятие намечалось – выезд «на картошку» или субботник. Конечно, многие относились к этому, как к повинности, причем, тяжелой. Но сегодня эти воспоминания вызывают у них ностальгию. Наверное, многие согласятся, что школьникам нашего времени (да и тем, кто постарше) просто необходима дисциплина и объединяющая всех трудотерапия. Именно трудолюбие и дисциплину старались развить в подрастающем поколении руководящие органы государства.

4. Сбор макулатуры


Школьники собирают макулатуру / Фото: klevoe.video

Школьники собирают макулатуру / Фото: klevoe.video

 

Одним из самых распространенных, можно даже сказать любимых, занятий школьников СССР был сбор макулатуры. Осуществлялся он один раз в квартал. Выделялся день, когда ученики шли искать ненужные книги, бумагу, газеты. Такие всегда находились в каждом доме: у родственников, соседей, просто незнакомых людей. Обычно они заранее подготавливали сырье для сдачи. Во многих квартирах советских граждан уже лежала стопочка старых изданий, аккуратно перевязанная бечевкой, в ожидании школьников.

5. Гимнастика на производствах и в учреждениях


Физкультминутка на фабрике / Фото: ok.ru

Физкультминутка на фабрике / Фото: ok.ru

 

В Советском Союзе гимнастика делалась везде и всеми, начиная от воспитанников детских садов и заканчивая взрослыми дяденьками и тетеньками на заводах, в конторах и так далее. Для физкультминутки выделялось специальное время. Такая разминка позволяла отвлечься от монотонности и однообразия, взбодриться, быть всегда в тонусе. В почете были и уроки физкультуры в школах. В бассейн люди вообще с огромным удовольствием ходили целыми семьями.

6. Школьная форма


Дети на школьной линейке / Фото: yandex.com

Дети на школьной линейке / Фото: yandex.com

 

Лишь некоторые современные школы придерживаются правила единой одежды. Но несколько десятилетий назад она была обязательной. У мальчиков – брюки и куртка или пиджак, у девочек – платье с воротничком и манжетами, фартук (на праздник надевался белый, в обычные дни черный). Индивидуальность девочки проявляли путем замены воротничков. Они могли быть из обычной ткани, полностью или частично кружевными, с элементами вышивки. Чтобы воротнички смотрелись на одежде красиво, их требовалось правильно пришить. У каждой хозяйки платья были даже свои секреты. Считалось, что эти аксессуары позволяют девочкам научиться быть не только опрятными, но и хозяйственными.
Советские школьники в Артеке / Фото: pinterest.de

Советские школьники в Артеке / Фото: pinterest.de

 

Были и другие традиции, о которых помнят только те, чье детство и юность прошли в те далекие времена. Некоторых из них нам сегодня явно не хватает. Они бы могли существенно облегчить процесс воспитания подрастающего поколения.

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Традиции родом из Советского Союза, которых нам сегодня не хватает

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Традиции родом из Советского Союза, которых нам сегодня не хватаетПодписаться на мой Instagram
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