История фестиваля Woodstock

15 августа 1969 года открылся фестиваль Woodstock, который собрал более 500 тысяч зрителей. Тогда на сцене перед многотысячной толпой выступили сразу 32 современные группы, которые четыре дня исполняли свои хиты для всех хиппи Америки.









Woodstock известен как величайшее музыкальное событие всех времен и, возможно, один из важнейших поворотных моментов в истории музыки. В среду, 13 августа, за два дня до начала фестиваля, на место уже прибыли около 60 000 человек. В пятницу дороги были так забиты, что некоторым артистам приходилось использовать самолет, чтобы попасть на собственные выступления.







Все дни на территории Woodstock царила атмосфера полнейшей свободы. Здесь не было запретов, правил и ограничений — каждый человек был частью огромного живого организма. Об этом событии ходят легенды, большинство из которых кажется сказкой. Однако многие источники говорят о событии как о месте, погрязшем в наркотиках и разврате.



Несмотря на все истории, факты, слухи и домыслы, Woodstock можно назвать абсолютно прекрасным хотя бы за прекрасную половину зрителей — всех женщин, веривших в мир, свободу и любовь.







Фестиваль Woodstock Music & Art Fair дебютировал вовсе не в Вудстоке, а в Бетеле — маленьком поселке в 40 км от Вудстока, в угодьях молочного фермера Макса Ясгура. За свои вытоптанные и замусоренные публикой поля Ясгур получил 75 000 долларов.







За время фестиваля произошло девять преждевременных родов. Одна женщина родила дочь прямо в автомобиле в 10-километровой пробке на подъезде к фестивалю.







Компания «Еда за любовь», которая обеспечивала публику пищей, в определенный момент подняла цены на гамбургеры с 25 центов до 1 доллара. Публика усмотрела в этом гримасу капитализма и сожгла точку общепита дотла. Еврейский общинный центр, узнав о нехватке продовольствия, передал нуждающимся 200 буханок хлеба, 20 кг мяса и 9 литровых банок маринованных огурцов.











































В большинстве своем истории про полнейший разврат и оргии на самом деле лишь слухи. Да, было множество случаев достаточно открытого проявления чувств, но массовых оргий не происходило.



































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