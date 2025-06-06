Крошечный «космический» дом, который можно установить всего за 2 часа

Massimo Modular E9 – крошечный дом, который можно установить всего за 2 часа в любом месте.

Massimo Modular E9 – идеальный загородный дом.

Massimo Modular E9 легко превратить в гостевой домик на заднем дворе. | Фото: massimomodular.com.

Планировку Massimo Modular E9 можно и поменять.

Многофункциональный модуль разделил жилое пространство (визуализация Massimo Modular E9). | Фото: xatakahome.com.

Современная кухня находится в центре Massimo Modular E9 (рендеринг Massimo Modular E9). | Фото: newatlas.com.

Кухонный остров также выступает в роли обеденной зоны (концепт Massimo Modular E9). | Фото: massimomodular.com.

Благоустроенная ванная комната спрятана в многофункциональном кубе (дизайн-проект Massimo Modular E9).

В кубе предусмотрены вместительные системы хранения (визуализация Massimo Modular E9).

Спальню можно считать самой уютной смотровой площадкой (концепт Massimo Modular E9).

Гостиную каждый сможет обустроить по своему вкусу (рендеринг Massimo Modular E9). | Фото: interestingengineering.com.

Если собрать коллекцию из Massimo Modular E9, то получится открыть эко-отель (визуализация).