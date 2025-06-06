Крошечный «космический» дом, который можно установить всего за 2 часа

В последнее десятилетие при поиске жилья одним из самых популярных вариантов являются миниатюрные дома, особенно если они мобильные и их можно перевозить с одного места на другое. Главное, не придется ждать несколько лет пока их постоят, да и стоят они гораздо дешевле традиционных строений. А если жилища комфортабельны, напичканы «умными» опциями и выглядят словно из научно-фантастического фильма, то будут точно нарасхват. Об этом свидетельствует популярность футуристического крошечного дома под названием Massimo Modular E9, который разработали и построили специалисты из одноименной техасской фирмы.
Massimo Modular E9 – крошечный дом, который можно установить всего за 2 часа в любом месте.
На страницах Novate.ru было представлено немало интересных моделей, которые строили сами последователи движения крошечные дома (tiny houses) или этим занимались профессионалы из различных фирм и компаний, специализирующихся на разработке и изготовлении комфортабельных моделей мобильных жилищ, но сегодня особенный случай. Речь идет о потрясающей модели мобильного дома, разработанной специалистами техасской фирмы Massimo Modular, который словно позаимствован из научно-фантастического фильма.
Massimo Modular E9 – идеальный загородный дом.
Плюсом может стать и тот факт, что новую портативную модель без проблем получится разместить практически где угодно, а время установки составит всего два часа. Так по крайней мере утверждают разработчики Massimo Modular, которые сделали все, чтобы их детище обеспечивало современников привычными для них комфортом и бытовыми удобствами. При этом они не остановились на практичности и функциональности, эстетической привлекательности и, конечно же, экологической безопасности уделили должное внимание.
Massimo Modular E9 легко превратить в гостевой домик на заднем дворе. | Фото: massimomodular.com.
Примечательно: Несмотря на то, что Massimo Modular E9 имеет статус крошечного дома, эта модель не такая уж и маленькая. При длине 11,5 метров, 3,3 и 3,3 м в ширину и высоту получилась довольно внушительная жилая площадь в 38 квадратных метров. В доме нет лофтовых надстроек, добавляющих жилые «квадраты», зато много больших окон как на стенах, так и на полке, что делает внутреннее пространство просторным и более объемным.
Планировку Massimo Modular E9 можно и поменять.
Главным же достоинством этого убежища, которое, кстати, идеально подойдет как для природной зоны, так и для заднего двора, а то и в качестве отдельно стоящего жилища на участке, являются инновации. В Massimo Modular E9 жизнеобеспечивающие системы подчиняются интеллектуальной системе, контролирующей все процессы. И начинает она действовать уже с порога, поскольку попасть внутрь смогут только те, кто имеет доступ к приложению системы «умный дом». Для них открыть дверь не составит труда, а вот нежелательные гости попасть в жилище никак не смогут.
Многофункциональный модуль разделил жилое пространство (визуализация Massimo Modular E9). | Фото: xatakahome.com.
Каждый светильник, краны в кухне и ванной комнате, отопление, сплит-система, водонагреватель и даже шторы управляются с помощью телефона. Так что, если хозяева используют инновационную «комическую капсулу» в качестве загородного дома, то им при выезде из города можно дать команду повысить или снизить температуру до приемлемой, а также нагреть воду, чтобы не ждать по прибытию.
Современная кухня находится в центре Massimo Modular E9 (рендеринг Massimo Modular E9). | Фото: newatlas.com.
Кухонный остров также выступает в роли обеденной зоны (концепт Massimo Modular E9). | Фото: massimomodular.com.
Если говорить об оформлении внутреннего пространства, то ширина модуля предполагает линейное распределение жилых зон. Поскольку входная дверь практически в центре и предусмотрено масштабное остекление, то нет ощущения длинного коридора. Сразу у входа находится современная кухонная зона, включающая напольные тумбы, навесные шкафы и остров, под столешницей которого можно спрятать мини-холодильник, посудомоечную машину или полноценный духовой шкаф. Каждый сможет распоряжаться этим местом согласно своим потребностям и представлениям о комфорте. Единственное, что останется неизменным так, это врезанная в столешницу мойка со смесителем, электрическая варочная панель на две конфорки, розетки и точечные светильники.
Благоустроенная ванная комната спрятана в многофункциональном кубе (дизайн-проект Massimo Modular E9).
Стоит отметить, что часть кухни входит в модульный куб, внутри которого обустроена роскошная ванная комната, облицованная стильной кафельной плиткой. Здесь установлена полноразмерная душевая кабина, туалетный столик с вместительными полками и встроенной раковиной, большое зеркало с подсветкой и полноценный унитаз. Его можно заменить биотуалетом, если на участке нет возможности подключить, предусмотренные проектом инженерные системы к проточной воде и канализации.
В кубе предусмотрены вместительные системы хранения (визуализация Massimo Modular E9).
Спальню можно считать самой уютной смотровой площадкой (концепт Massimo Modular E9).
Многофункциональный блок стал разделителем между основным жилым пространством и спальной комнатой, которая находится у щедро остекленного торца дома. При этом часть куба выступает и в качестве стены, и вместительной гардеробной, где организованы системы хранения для вещей и постельных принадлежностей. Остальное пространство занимает двуспальная кровать в окружении окон от пола до потолка. Такая открытость пусть не пугает будущих домовладельцев, ведь все окна оснащены плотными шторами, которые закрываются и открываются автоматически, так что выспаться или расслабиться можно будет без посторонних глаз.
Гостиную каждый сможет обустроить по своему вкусу (рендеринг Massimo Modular E9). | Фото: interestingengineering.com.
С противоположной стороны от спальни находится просторная гостиная, которая также может похвастаться панорамным остеклением. Здесь свободно помещаются удобные мягкие кресла или полноразмерный диван, который может стать дополнительным спальным местом. Стеклянный круглый столик и высокие барные стулья являются прекрасным дополнением к дизайну, хотя этот комплект также можно и заменить. Гостиная станет идеальным местом для отдыха и общения особенно, если Massimo Modular E9 найдет пристанище в природной зоне, ведь обширное остекление, включающее и большой потолочный люк, позволит любоваться окружающим пейзажем в любую погоду и время года.
Если собрать коллекцию из Massimo Modular E9, то получится открыть эко-отель (визуализация).
В заключение хотелось бы отметить, что комфортабельный и довольно просторный дом «под ключ» строительная фирма продает по вполне демократичной цене – около 95 тыс. дол. Единственно, его доставляют в любое место на грузовике с краном только по Соединенным Штатам. Счастливчики, которые смогут его приобрести получают гарантию на 70 лет и уверения разработчиков, что их убежище сможет выдержать землетрясения магнитудой 8,0 и ураганы 1 категории.
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