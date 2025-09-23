Мошенничество с банковскими картами. Предупрежден – значит, вооружен!

Перед вами несколько свежих способов кражи денег с банковских карт, которые становятся все более популярными в нашей стране. Уделите несколько минут своего времени и прочитайте этот пост. Это поможет вам сохранить собственные средства в безопасности!









1. Мошенники представляются работниками банка

2. Мошенники представляются работниками банка . Еще одна распространенная схема

3. Мошенничество с помощью беспроводного терминала и бесконтактной технологии PayPass

И не забывайте о методах мошенничества с банковскими картами, которые стали уже классическими. Вот некоторые из них:

Скимминг

«Мама, у меня проблемы, не звони, переведи деньги на этот счет»

Фишинг