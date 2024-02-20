Как хранить пакеты компактно и красиво

Рассказываем, как сложить пакеты компактно треугольниками и конвертиками так, чтобы они занимали мало места и радовали глаз аккуратной хозяйки.







Как компактно сложить пакеты

Как хранить пакеты

В качестве первого шага выбросьте все старые, грязные и порванные пакеты, которые все равно не сможете больше использовать. Стирать и развешивать на балконе, как делали некоторые хозяйки в тяжелые 90-е, не стоит: драгоценное время своей жизни можно потратить и на занятия поважнее.После того, как отправили все лишнее в мусорное ведро, отдельно положите самые маленькие пакеты: их достаточно просто свернуть несколько раз, зафиксировать большой скрепкой (по желанию) и отправить в контейнер для еды или миленькую корзинку для мелочей. Стандартные и большие пакеты складывайте по одной из следующих схем.Положите перед собой пакет, расправьте его, не забыв про ручки.Сложите пакет вдоль пополам, потом еще раз пополам.Подогните правый нижний уголок влево треугольником.Теперь то же действие повторите слева направо. Так, чередуя стороны, добирайтесь до ручек.Ручки заправьте в получившийся кулек. Вуаля! Выглядит очень симпатично и аккуратно.Совет: вы потратите меньше времени, если, сложив пакет вдоль, подогнете дважды нижнюю часть наверх квадратиками, а возле ручек сделаете треугольник и заправите в него ручки. Результат будет почти такой же при меньших энергозатратах.Расправьте пакет с ручками.Подогните нижнюю часть наверх полосками несколько раз, разглаживая их каждый раз, когда делаете новый сгиб (так вы выпускаете воздух).Дойдя до ручек, переверните пакет лицом вниз.Подогните края к центру встык, не накладывая их друг на друга.Теперь сложите пополам справа налево (или слева направо).Еще раз переверните пакет и заправьте ручки в верхний кармашек.Дважды сверните пакет вдоль, разглаживая и выгоняя воздух.Начиная с верхней части (где прорубные ручки), подгибайте пакет квадратиками, пока не дойдете почти до конца.Нижний край подогните навстречу и заправьте в образовавшийся карман другую часть пакета.По привычной схеме сложите пакет дважды вдоль.Начиная снизу, закручивайте пакет в рулон, выгоняя воздух.Ручки перекрутите, чтобы получилось колечко, и заправьте в него рулон.Некоторые обматывают уже сложенные пакеты канцелярской резинкой, чтобы те точно не расправились и лежали еще компактнее. Конвертик или треугольник можно положить в сумку и взять с собой магазин: сильно не сэкономите, но так постепенно количество пластиковых изделий в вашем доме точно сократится.Компактно сложенные пакеты удобно хранить в контейнерах для еды, корзинках или коробках. Скрученные рулоны можно положить в небольшую банку или просто друг на друга. Нельзя забывать про классику: пакет с пакетами. Вместо него можно взять красивую тканевую сумку — такую можно держать даже на видном месте. В магазинах с товарами для дома или на маркетплейсах вы найдете специальные органайзеры для хранения бахил, пакетов и других нужных мелочей.Подвесные корзины обычно цилиндрической формы с ручкой сверху для крючка и прорезью внизу, через которую вы и будете доставать компактно сложенные пакетики по одному. В стенках пластиковых органазйеров обычно предусмотрены многочисленные отверстия, поэтому доступ к содержимому максимально простой.Некоторые хозяйки делают емкости для хранения своими руками. Например, шьют рукав с резинками с обеих сторон и подвешивают импровизированный органайзер на кухне. Незамысловатый вариант для дачи — срезать дно пластиковой бутылки и повесить ее горлышком вниз на дверце шкафа: из «носика» будете легким движением руки извлекать пакеты, которые в загородном доме бывают особенно необходимы.