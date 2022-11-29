Рейтинг романов Кинга от лучшего к худшему

Литературный критик и переводчик Анастасия Завозова расставляет приоритеты в творчестве одного из самых плодовитых современных авторов.







Если честно, важнейшей книгой Стивена Кинга я считаю его мемуар о писательском ремесле «Как писать книги». Если его прочитать, можно до некоторой степени понять, чем вызван многолетний и, главное, неослабевающий успех Кинга-писателя. Дело тут не сколько в его феерической работоспособности (хотя это тоже немаловажно), а в том, что почти в каждом своем романе или рассказе он умеет соединить даже не сюжет – историю – с очень живой и как будто даже реальной атмосферой. Кинг весь – в деталях. Именно детали – от недобро колышущихся полей кукурузы до оживающих топиариев – и вызывают у читателя желание во время чтения заглянуть под кровать, не высыпалось ли чего из книги в реальную жизнь.



Поэтому и в своей подборке романы я расположила не по убыванию в них сюжета, а, скорее, по угасанию в них атмосферы, хотя по отдельности прочтения заслуживает каждый из них. (Кроме «11.22.63», для этого романа у меня добрых слов почти не находится.)



1. The Stand/ «Противостояние» (1990, полная версия)

2. Carrie/ «Кэрри» (1974)

3. It/ «Оно» (1986)

4. The Shining/ «Сияние» (1977)

5. The Gunslinger/ «Стрелок» (1982, 2003 – исправленная и дополненная версия)

6. Joyland/ «Страна радости» (2013)

7. Salem’s Lot/ «Салимов удел» (1975)

8. Under The Dome/ «Под куполом» (2009)

9. Dr. Sleep/ «Доктор Сон» (2013)

10. 11.22.63