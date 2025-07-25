Непонятные для нас особенности жизни японцев

Япония - страна-загадка для большинства европейцев. Гастрономические предпочтения, средства по уходу за собой и прочие бытовые мелочи порой совсем не вписываются в нашу картину мира. Мы собрали 8 особенностей жизни жителей страны Восходящего солнца.
1. Разогревающий и охлаждающий пластырь
В Японии есть интересное альтернативное средство жаропонижающим средствам.часов. Еще есть согревающий пластырь, который пригодится тем, кто сильно мерзнет зимой. Этот вид выглядит несколько иначе. Он представляет собой плотные пакетики с клейкой стороной. Обычно их клеят на одежду в районе груди или в обувь. Такие изделия способны нагреваться до 30-40 градусов.
2. Одноразовые трусы и освежающие салфетки
Как известно, японцы - одна из самых трудящихся наций. Некоторые граждане буквально живут на работе. Однако чрезмерная занятость не должна идти в разрез с личной гигиеной. Специально для тех, кто не имеет возможности принять душ и переодеться дома, придумано одноразовое белье и салфетки для тела. Купить их можно в хозяйственном отделе любого минимаркета. Средства личной гигиены такого типа пригодятся не только трудоголикам, но и путешественникам.
3. Мармелад для красоты
Япония - одна из самых прогрессивных стран не только в плане науки и техники, но и в сфере красоты. Несмотря на то, что большинство японок имеют тонкую фарфоровую кожу, многие из них даже в возрасте выглядят ухоженно и моложе своих лет.коллагена и гиалуроновой кислоты. На вкус, как конфеты, но они полезные для кожи. Есть еще мармеладки, которые вырабатывают нечто вроде иммунитета к вредоносному воздействию УФ-излучения и способствуют приобретению красивого загара.
4. Проветривание матрасов
Не удивляйтесь, если в один из солнечных дней увидите матрасы и постельные принадлежности на балконах квартир в Японии. Это нормальная и очень полезная привычка, которую не помешает позаимствовать. Солнечные лучи помогают избавиться от неприятных запахов, бактерий и предотвратить появление плесени. Время от времени таким образом полезно сушить все постельные принадлежности.
5. Съедобные растения
Многим туристам это кажется странным, но японцы едят такие вещи, которые не потребляет больше никто. Да, у этой нации есть свои гастрономические предпочтения и они весьма необычные. Каждый сезон японцы ассоциируют с каким-то растением, которое и употребляют в пищу. Например, весной, когда цветет сакура, жители едят ее, причем в самых разных видах: маринуют в сахаре, сушат и заваривают в чай, используют для приготовления десертов. Осенью японцы готовят кленовые листья. Их обжаривают в панировке и продают на улице как чипсы. Также японцы любят корни лотоса. В этой стране их называют овощами и используют для приготовления разных блюд. Еще один необычный ингредиент - алоэ. Из него тут делают разные коктейли, добавляют в чай, а также едят в чистом виде вперемешку с медом.
6. Экологичные игрушки
Японские игрушки немного отличаются от тех, которыми играют наши дети. В последние годы в стране все большей популярностью пользуются экологичные и безопасные игрушки. Например, вместо обычных мелков в Японии используют камушки из соевого воска. Они безопасны для детей от 2 лет. Они не пачкают, не крошатся и отлично развивают мелкую моторику рук. А еще в этой стране пластиковый Лего заменяет деревянный конструктор. Для его изготовления не используют красители и клей, что делает детальки абсолютно безопасными для малышей.
7. Очищающие таблетки
Многие японцы используют специальные таблетки из соды и лимонной кислоты для нейтрализации хлора, который в больших количествах присутствует в проточной воде. Достаточно просто бросить пару штук в воду и они сделают свое дело. Также есть специальные насадки для душа, в которых предусмотрено место для нескольких таблеток. Вступая в контакт с водой, компоненты таблеток очищают воду. Доказано, что фильтрованная таким образом вода благотворно влияет на состояние волос и кожи.
8. Защищенные остановки
Остановки в Японии отделены от проезжей части прочным стеклом. Кроме того, такая хитрость позволяет пассажирам находиться возле проезжей части и не переживать, что их одежда будет запачкана брызгами грязи в дождливую погоду.
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