Непонятные для нас особенности жизни японцев

Япония - страна-загадка для большинства европейцев. Гастрономические предпочтения, средства по уходу за собой и прочие бытовые мелочи порой совсем не вписываются в нашу картину мира. Мы собрали 8 особенностей жизни жителей страны Восходящего солнца.





1. Разогревающий и охлаждающий пластырь

2. Одноразовые трусы и освежающие салфетки

3. Мармелад для красоты

4. Проветривание матрасов

5. Съедобные растения

6. Экологичные игрушки

7. Очищающие таблетки

8. Защищенные остановки