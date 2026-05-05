5 стильных деталей в кухне

Кухня – это сердце любого дома. Здесь мы собираемся с друзьями, родственниками, членами семьи, ведем душевные разговоры и наслаждаемся вкусной едой. Именно поэтому так важно, чтобы интерьер комнаты выглядел красиво и уютно. Мы рассказываем, какие детали способны превратить обычную кухню в дизайнерскую.

1. Золотая фурнитура вместо типовой

2. Открытые полки

3. Растения

4. Акцентные светильники

5. Стильный фартук

Спойлер: все просто, быстро и недорого.Вместо типовой фурнитуры установите золотуюНаверняка вы обращали внимание, что интерьеры эффектных кухонь, которые цепляют взгляд, всегда продуманы до мелочей. И вряд ли вы там увидеть дешевые ручки, которые изначально идут с завода вместе с гарнитуром. Даже если вы купили бюджетную мебель, а не сделали гарнитур на заказ, в ваших руках добавить ей стиля и дороговизны. Для этого просто замените фурнитуру. Лучше всего будет смотреться золотистая или цветная – подбирайте исходя из общего дизайна комнаты.А сразу после ручек можно заменить и смеситель. Откажитесь от классического хромированного варианта и установите вместо него модель в стиле лофт, винтаж или минимализм. Отлично, если по цвету он будет совпадать с фурнитурой – тогда интерьер будет выглядеть цельным и гармоничным.Шкафчики смотрятся скучноЕще одна отличительная черта красивый кухонь – наличие открытых полок. Да, существует множество споров на тему того, что они непрактичные, собирают пыль, грязь, выглядят неряшливо. Но если их правильно оформить, тогда полки станут украшением кухни, а не причиной визуального шума.Для начала важно продумать содержимое полок.Обычно их основой становятся баночки для хранения. Важно подобрать одинаковые емкости либо изделия в одном стиле. Отлично смотрятся стеклянные банки с деревянными крышками. В них можно насыпать соль, сахар, крупы, печенье, конфеты и пр. Дополнить композицию можно парой уютных фигурок, фотографией в стильной рамке или небольшим комнатным растением.Обратите внимание: На полках очень важно поддерживать порядок, иначе появится ощущение бардака на кухне. Поэтому следите, чтобы на них не было пыли, жирных пятен и водных разводов. А чтобы реже проводить уборку, изначально разместите полки подальше от источников загрязнений: плиты и раковины.Можно поставит комнатные растения или букет живых цветовХватит делать средоточием растений подоконники в спальне и гостиной. Кухня тоже является прекрасным местом для их расположения. Цветы добавляют комнате уюта, свежести, делает вас ближе к природе. Перед тем, как выбрать «зеленых друзей», оцените площадь комнаты, освещение, а также ваше желание ухаживать за ними. Вот несколько вариантов, которые можно взять на заметку:• Живые комнатные растения. Если окна кухни выходят на солнечную сторону и у вас есть возможность уделять уходу за цветами много времени, поставьте в комнате живые растения. Необязательно на подоконнике: можно установить горшок на открытой полке, обеденном столе или подвесить под потолком.• Мини-огород. И красиво, и практично. Если вы хотите, чтобы растения не только радовали глаз, но еще и пригодились в готовке, тогда посадите небольшой огород с салатом и ароматными травами, например, мятой или укропом.• Букеты. Пришла весна, а это значит, что вы можете хоть каждую неделю менять атмосферу на кухне при помощи букетов живых цветов. Необязательно покупать что-то дорогое. Тюльпаны, купленные у бабушки на рынке, или веточки сирени, сломанные в соседнем дворе, станут отличным украшением интерьера.• Искусственные растения. Если у вас нет времени следить за комнатными растениями, постоянно поливать и подкармливать их, обратите внимание на искусственные. В магазинах представлено множество изделий, которые не отличишь от настоящих, а ухаживать за ними практически не нужно (раз в месяц смахнуть пыль).Подберите оригинальные светильникиРазместить на маленькой кухне большое количество аксессуаров не получится из-за ограниченной площади. Именно поэтому важно использовать в качестве акцентов функциональные детали, например, светильники. Вместо классической подвесной модели выберите стильную люстру с несколькими лампочками на разной высоте – это будет смотреть интересно.Также позаботьтесь об остальном освещении. Ограничиваться одной люстрой, даже на небольшом пространстве, плохая идея. Важно отдельно подсветить рабочую зону с помощью led-ленты, установить точечное освещение, которое можно будет регулировать по температуре и интенсивности, повесить бра около обеденного стола. Так вы сможете создавать разную атмосферу на кухне в зависимости от настроения и времени суток.Вместо белой плитки используйте зеленуюОдной из наиболее ярких деталей в интерьер кухни является фартук. Часто его внешним видом пренебрегают, выбирают нейтральную квадратную плитку или панели в тон гарнитура. А ведь он может стать именно тем акцентом, который будет привлекать взгляды и вызывать восхищение.Даже если вам нравится минимализм в оформлении, выбирайте лаконичную плитку, но с интересной фактурой, например, керамогранит под мрамор. Оригинально смотрятся узкие прямоугольные плитки, выложенные вертикально или елочкой. Также можно оклеить эту зону обоями, а затем закрыть стеклянным экраном – это всегда выглядит эффектно и дорого. Так как фартук занимает не слишком большую поверхность на кухне, для облицовки можно использовать и дорогие материалы. В сумме все равно получится приемлемая сумма.Как видите, для того, чтобы кухня выглядела роскошно и стильно, совсем необязательно делать дорогой ремонт. Достаточно продумать детали обстановки и правильно расставить акценты в интерьере.