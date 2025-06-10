Самая милая сказка на ночь
Если вам вдруг нужно прочесть кому-то сказку на ночь, лучше этой не найти.
Настало время спать, и маленький зайчонок крепко ухватил большого зайца за длинные-длинные уши. Он хотел точно знать, что большой заяц его слушает.
— Знаешь, как я тебя люблю?
— Конечно, нет, малыш. Откуда мне знать?
— Я люблю тебя — вот как!
Но у большого зайца лапы длинней.
— А я тебя — вот как.
«Ух, как широко», — подумал зайчонок.
— Тогда я люблю тебя — вот как! — и он потянулся вверх изо всех сил.
— И тебя — вот как, — потянулся за ним большой заяц.
«Ого, как высоко, — подумал зайчонок. — Мне бы так!»
Тут зайчонок догадался: кувырк на передние лапы, а задними вверх по стволу!
— Я люблю тебя до самых кончиков задних лап!
— И я тебя — до самых кончиков твоих лап, — подхватил его большой заяц и подбросил вверх.
— Ну, тогда… тогда… Знаешь, как я тебя люблю?… Вот так! — и зайчонок заскакал-закувыркался по полянке.
— А я тебя — вот так, — усмехнулся большой заяц, да так подпрыгнул, что достал ушами до веток!
«Вот это прыжок! — подумал зайчонок. — Если б я так умел!»
— Я люблю тебя далеко-далеко по этой тропинке, как от нас до самой реки!
— А я тебя — как через речку и во-о-о-он за те холмы…
«Как далеко-то», — сонно подумал зайчонок. Ему больше ничего не приходило в голову.
Тут вверху, над кустами, он увидел большое темное небо. Дальше неба ничего не бывает!
— Я люблю тебя до самой луны, — шепнул зайчонок и закрыл глаза.
— Надо же, как далеко… — большой заяц положил его на постель из листьев.
Сам устроился рядом, поцеловал его на ночь… и прошептал ему в самое ухо:
— И я люблю тебя до самой луны.
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