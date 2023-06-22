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Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

В каждом доме можно проследить натуру его хозяина. От порядка и чистоты до стиля и уютной атмосферы — все это говорит о характере и вкусах владельца. Однако есть некоторые неочевидные признаки, которые могут намекнуть на то, что хозяин дома на самом деле тот еще скряга.

Мало посуды, да и та одинаковая



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

Хозяева, которые стремятся на всем экономить, нередко имеют ограниченную коллекцию посуды. Например, всего лишь несколько столовых приборов, тарелок и стаканов, да и те довольно однообразные. Это может свидетельствовать о том, что они не готовы потратиться на что-то качественное и интересное.

Кучи вещей, которые явно не используются



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

В домах прижимистых людей часто встречаются заполненные всякой ерундой ящики, кладовки или балкон, где хранится куча старых вещей. И они предпочитают все это хранить, вместо того чтобы просто избавиться от ненужного хлама.

Постельное белье из синтетики



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

Экономить скупцы могут и на качестве постельного белья. Некоторые предпочитают не тратиться на долговечные изделия из качественных материалов, выбирая из всех вариантов самый дешевый.

Чайные пакетики вместо листового чая



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

Те, кто стремятся сэкономить, могут предпочесть дешевизну качеству даже при покупке чая и поэтому выбирают чай в пакетиках. Однако, как ни крути, листовой круче пакетированного по многим пунктам. Последний же чаще всего используют в офисах из-за нехватки времени и нежелания отвлекаться на приготовление хорошего, качественного чая.

Видавшая виды кухонная утварь



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

Если владельцы дома используют низкокачественную кухонную утварь, это тоже указывает на их стремление сэкономить. Ручки скрипят, сковородки быстро изнашиваются, ножи тупятся — все это говорит о том, что хозяева дома не готовы инвестировать в качественные кухонные принадлежности.

Никаких цветов, котиков и собачек



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

В доме прижимистого человека вы вряд ли увидите цветы, зелень или же питомцев. Причины могут быть разными, но одна из них очевидна: без растений и животных расходы ниже.

И накрытых столов для гостей тоже



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

Некоторые могут проявлять скупость и при приеме гостей, предлагая минимум угощений или даже ограничиваясь бесплатными вариантами. Чересчур экономные хозяева стараются избегать любых трат на посиделки с гостями.

Запасы соусов и сахара в одноразовых пакетиках



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

Прижимистые хозяева могут иметь дома кучу маленьких упаковок соусов и сахара, набранных во всевозможных кафе. И у кого-то такие пакетики скапливаются в довольно больших количествах, хотя это может быть излишним.

Минимализм в интерьере



Неочевидные вещи в доме, которые с головой выдают скрягу

Скупые хозяева, вероятно, не будут тратиться на декоративное украшение жилища, например на подушки и пледы для мебели. Они придерживаются минималистичного подхода к оформлению интерьера и не тратятся на покупку предметов, которые выполняют исключительно эстетическую функцию.
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