Как похудеть силой мысли

У Эрика Робинсона, пишет BBC Future, есть удивительное средство для похудения. Основа его метода — человеческая память.







Люди, сидящие на диетах, часто чувствуют себя так, словно по-настоящему сражаются с собственными желудками, но психологи, такие, как Робинсон, полагают, что чувство голода формируется не столько в наших внутренностях, сколько в голове. И если вы попытаетесь припомнить последнюю еду, которую съели, вы сможете легко перенести голод.





«К настоящему моменту множество исследований показывает, что целый ряд едва уловимых психологических факторов может повлиять на то, сколько вы едите, но люди по сей день не знают об этом влиянии. А ведь всё это очень важно, с учётом растущего масштаба такой мировой проблемы, как ожирение».



Эрик Робинсон

Забытая еда



Глин Хамфрис



«Я не утверждаю, что этот вид сигналов не важен, но функция познания в них сигналах выражена недостаточно».



Джеффа Бранстром

Сенсорный форсаж

«Это трудно представить, но смаковать еду — действительно может быть очень здорово».