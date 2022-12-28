Как похудеть силой мысли

У Эрика Робинсона, пишет BBC Future, есть удивительное средство для похудения. Основа его метода — человеческая память.
Люди, сидящие на диетах, часто чувствуют себя так, словно по-настоящему сражаются с собственными желудками, но психологи, такие, как Робинсон, полагают, что чувство голода формируется не столько в наших внутренностях, сколько в голове. И если вы попытаетесь припомнить последнюю еду, которую съели, вы сможете легко перенести голод.
«К настоящему моменту множество исследований показывает, что целый ряд едва уловимых психологических факторов может повлиять на то, сколько вы едите, но люди по сей день не знают об этом влиянии. А ведь всё это очень важно, с учётом растущего масштаба такой мировой проблемы, как ожирение».
Эрик Робинсон
Если это правда, то как же это работает?
Повод для указанных выше умозаключений, в частности, дали люди с очень плохой памятью, страдающие от расстройства, известного как «антероградная амнезия». Вы можете встретиться с этими людьми, и долго, обстоятельно с ними общаться, но через 20 минут они не будут иметь ни малейшего представления о том, кто вы. Их памяти хватает только на этот небольшой промежуток времени.
Забытая еда
То же самое относится и к пище, которую едят эти люди. В одном из ключевых исследований участвовали бывший музыкант и бывший банкир. Оба получили антероградную амнезию после того, как герпетическая инфекция поразила височные доли их мозга. Именно эти доли отвечают за хранение новых воспоминаний.
Вначале им дали тарелку с бутербродами и пирожными, которые они и съели, освободив тарелку. Тарелку забрали. А через 15 минут её вернули с новой порцией, которая была ещё больше прежней.
Здоровые люди в такой ситуации, как правило, уже чувствуют себя сытыми, и не могут больше есть, однако больные с амнезией без проблем съели всё ещё раз.
«Они забывают, когда в последний раз ели, так что если им опять предложить поесть, они поедят ещё раз», — говорит Глин Хамфрис из Оксфордского Университета, который и проводил это исследование.
Но несмотря на плохую память, пара страдающих от амнезии испытуемых забывала о недавнем приёме пищи не полностью.
В другой части эксперимента им было разрешено попробовать широкий спектр блюд — рисовый пудинг, чипсы или шоколад. Затем их попросили немного подождать, после чего вновь предложили тарелки.
Большинство людей стремится к вкусовому разнообразию, поэтому во время второго приёма пищи здоровый человек изменит свои предпочтения, и попробует другое блюдо. Это явление называется «специфическое сенсорное пресыщение».
Как и здоровые люди, страдающие от амнезии испытуемые не чувствовали особой тяги к блюдам, выбранным в первый раз, хотя и утверждали, что совершенно не помнят о том, что уже ели их.
Их изменившиеся предпочтения позволяют предположить, что у них нет проблем с сенсорной обработкой блюд. Они просто не могут сформировать явную, сознательную память о еде. И без этих воспоминаний они по-прежнему чувствовали голод, несмотря на то, что их желудки уже были полными.
Здесь можно предположить, что здоровый мозг достаточно умён для того, чтобы обращать внимание на то, что мы съели, однако последние исследования показывают, что мозг легко обмануть.
Рассмотрим гениальный эксперимент Джеффа Бранстрома из Университета Бристоля.
Его испытуемые полагали, что их задача предельно проста: съесть миску супа. Не предупреждая участников, Бранстром подключил к мискам с супом трубки, скрытые под столом. Эти трубки позволяли понемногу добавлять суп в миски, причём испытуемые этого не замечали.
Бранстром обнаружил, что желание перекусить, возникающее у испытуемых, практически полностью зависит от появления миски на столе (неважно, большая она или маленькая), и почти не зависит от фактического количества супа, которое они съедали.
Всё это способно пошатнуть сложившееся мнение о том, что чувство голода определяется исключительно балансом гормонов в кишечнике.
«Я не утверждаю, что этот вид сигналов не важен, но функция познания в них сигналах выражена недостаточно».
Джеффа Бранстром
А между тем, в определённых обстоятельствах эта функция может быть важна, поскольку у неё есть последствия, проявляющиеся в нашей суетной современной жизни.
В большинстве офисов так называемые «рабочие обеды» уже стали обычным явлением, а во время вечернего приёма пищи многие люди смотрят либо в телевизор, либо в свои смартфоны и ноутбуки.
Все эти отвлекающие моменты могут влиять на ваши воспоминания о том, что вы съели.
Бранстром, к примеру, просил испытуемых есть одной рукой, в то время как другой рукой они раскладывали пасьянс. Из-за такого отвлечения внимания испытуемые позднее изо всех сил пытались вспомнить, что именно они ели, и в то же самое время поглощали бисквиты в огромных количествах.
Сенсорный форсаж
Именно по указанной выше причине исследователи в настоящее время ищут способы улучшения сенсорной памяти, связанной с пищей. Недавно Робинсон проверил, может ли запись, проигрываемая во время приёма пищи, помочь группе женщин с лишним весом съесть несколько сэндвичей с ветчиной более осознанно. Инструкции были просты: в трёхминутном видеоролике одну группу женщин попросили сосредоточиться на чувственном опыте, получаемом в ходе еды — на внешнем виде еды, на её вкусе и запахе. Вторая, контрольная группа, просто ела свои сэндвичи под ритмичное кукование кукушки.
Как и предполагал Робинсон, женщины, которых просили сконцентрироваться на чувственных ощущениях от еды, а позднее — описать эти ощущения, вновь захотели есть только через 3 часа, и по сравнению с контрольной группой потребляли на 30% меньше калорий.
Данный подход не подойдёт абсолютно всем, однако у Робинсона есть и другие идеи, с альтернативными техниками.
Например, в другом эксперименте людей просили чётко вспомнить, что они ели раньше в этот же день, и оказалось, это предотвращает дальнейшее переедание.
Воображение может протянуть вам руку помощи: команда из Пенсильвании установила, что визуализация ваших желаний, представление их во всех деталях, кажется, может обмануть ваш разум, может заставить его считать, что вы уже поели. Что ведёт к снижению желания и к снижению фактического потребления.
В настоящее время Робинсон работает над мобильным приложением, которое будет заставлять пользователей вспоминать съеденные накануне блюда.
Несмотря на все эти усилия, Робинсон считает, что нужно провести как можно больше клинических испытаний, чтобы проверить, действительно ли все эти трюки с памятью эффективны в повседневной борьбе с ожирением. А ещё он обеспокоен тем, что люди могут счесть предлагаемые процедуры слишком утомительными, особенно, если они любят отвлекаться во время приёма пищи.
Но есть и многообещающий момент — «внимательная еда», кажется, не снижает удовольствия испытуемых. Наоборот, они, казалось, наслаждались, растворившись в целом море ароматов и вкусов.
«Это трудно представить, но смаковать еду — действительно может быть очень здорово».
Если окажется, что всё это работает, то эти трюки с памятью могут предложить нам кое-что очень редкое: программу похудения, которая на самом деле многократно усиливает удовольствие от еды. И конечно же, это могло бы стать одним из самых вкусных решений в борьбе с ожирением.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии