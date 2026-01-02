7 девайсов для кухни, где ожидания не совпали с реальностью

Маркетологи не зря едят свой хлеб – по их заверениям, практически каждый кухонный гаджет, который есть в магазине – невероятно полезный, и просто обязан быть на нашей кухне. Увы, ожидания и реальность редко совпадают, и получается так, что мы тратим деньги на ветер. Novate.ru рассказывает, какие разрекламированные девайсы на деле оказываются бесполезными и просто занимают место на полке.

Девайс 1: Ножницы для нарезки зелени

Девайс 2: Прибор для чистки рыбы

Девайс 3: Электрическая ножеточка





Девайс 4: Дегидратор для овощей и фруктов

Девайс 5: Фильтр-кувшин для воды

Девайс 6: Металлическое мыло

Девайс 7: Чаша для яйца пашот

Обычно зелень застревает между лезвиямиИ первый девайс, который попал в наш список – ножницы для нарезки зелени. В рекламе повара лихо измельчают ими укроп, петрушку, зеленый лук, и тратят на это пару секунд своего времени. На деле же оказывается, что процедура совсем не такая простая, как нам показывают. Приходится постоянно поправлять и перехватывать зелень рукой, чтобы она не «разъезжалась».Кроме того, многочисленные лезвия ножниц не получается полностью отмыть от остатков продуктов, в результате чего на их поверхности появляется благоприятная среда для развития бактерий и лезвия быстро тупятся. Гораздо проще нарезать зелень обычным ножом. Единственный+ недостаток такого способа по сравнению с ножницами состоит в том, что придется мыть разделочную доску, но вряд ли это слишком большой минус.Чистите рыбу в раковине для удобстваЭтот прибор обещает своим обладателям быстро и без усилий очистить рыбу от чешуи. Звучит здорово, особенно если вы часто готовите на своей кухне этот продукт. Однако на деле гаджет оказывается неэффективным – в отзывах хозяйки пишут, что он плохо справляется с мелкой и плотной чешуей, приходится тратить много усилий на то, чтобы снять ее с рыбы.Гораздо эффективнее с поставленной задачей справляется обычный ножи или специальный скребок для рыбы. Также можно использовать ложку или вилку. А чтобы во время чистки чешуя не разлеталась по всей кухне, обрабатывайте рыбу в плотном полиэтиленовом пакете, в раковине или в кастрюле с водой. В конце вам останется лишь промыть тушку под проточной водой, чтобы убрать остатки чешуек.На заметку: Если вы работаете с судаком, линем, окунем или ставридой, у которых чешуйки очень плотно прилегают к тушке, обдайте их кипятком и лишь потом приступайте к чистке. Горячая вода «приподнимет» чешую и ее получится легко снять даже пальцами. Однако здесь важно не переборщить – пары секунд в кипятке будет достаточно.Электрическая ножеточка может повредить лезвиеА вы тоже уже представили, как с помощью этого девайса будете быстро точить не только ножи, но и другие столовые приборы? И никаких усилий с вашей стороны – только поставить лезвие в нужное отверстие и включить кнопку «Пуск»? К сожалению, на практике все не так радужно. Во-первых, действительно качественные ножеточки стоят недешево. Во-вторых, такие приборы часто снимают слишком много металла с лезвия, уменьшая срок службы столовых приборов. В-третьих, результат заточки далеко не всегда получается таким, как хочется. Лучше использовать традиционные девайсы – мусат, механическую точилку или специальный точильный камень. Пара движений, и вот ваш нож снова острый и готов нарезать все, что угодно.На выходе получается совсем немного продуктовНаверняка вы слышали и часто видели у блогеров в социальных сетях такую интересную вещь, как дегидратор. Он предназначен для сушки овощей, грибов, фруктов, ягод и пр. В рекламе о нем говорят, как о незаменимом помощнике при создании заготовок на зиму. Однако если вы не живете в деревне или частном доме с собственным садом и огородом, такой прибор лишь будет занимать место на вашей кухне. Чтобы на выходе получить хотя бы килограмм сушеных яблок или абрикос, потребуется очень большой объем исходного продукта. К тому же дегидрация занимает много времени – на процедуру придется потратить не один, не два и даже не три часа.У кувшина небольшой объемКачество воды, которая поступает из наших кранов, оставляет желать лучшего. В исходном виде пить ее точно нельзя – только пропустив через какой-нибудь фильтр. Популярным и бюджетным способом очистки воды является специальный кувшин. Однако, несмотря на востребованность девайса, у него есть много недостатков. Например, объем очищенной воды всегда ограничивается размером кувшина, а картриджи приходится менять каждый месяц, что создает дополнительные расходы. За кувшином нужно тщательно ухаживать, чтобы избежать появления плесени и не создать идеальную среду для развития бактерий.Чтобы избавить себя от лишней головной боли, установите под мойкой стационарный фильтр. Да, на него придется потратиться, зато в вашем распоряжении всегда будет десять литров чистой воды, которой хватит и для того, чтобы попить, и для того, чтобы приготовить ужин. Кроме того, очистка через обратный осмос всегда более качественная – не придется переживать о том, что в жидкости остались какие-то примеси.Металлическое мыло должно убирать запах с кожи рукЭтот «чудо-зверь» пробрался в ряды даже крупных косметических брендов, не говоря уже о магазинах, которые представляют свой ассортимент на маркетплейсах. Согласно описанию товара, он удаляет с кожи стойкие ароматы лука, чеснока, рыбы, креветок и прочих продуктов со специфическим запахом. Принцип действия металлического мыла предельна прост и понятен: нержавеющая сталь вступает в реакцию с кислотами на коже и нейтрализует их.В рекламе все выглядит отлично, но в жизни получается не так радужно. Чтобы добиться хотя бы какого-то результата, нужно тереть руки мылом под струей воды минимум минуту. Однако эффекта хватает ненадолго – сначала ладони начинают пахнуть металлом, а потом возвращается исходный запах, от которого вы хотели избавиться.Но даже если бы мыло работало, гораздо проще помыть руки средством для мытья посуды или лимонным соком – они убирают неприятный аромат за считанные секунды. Кстати, разделочные доски также рекомендуют обрабатывать соком цитрусовых в паре с солью. Особенно это касается досок из дерева, которые на раз впитывают в себя интенсивные запахи.Вместо силиконовой формы используйте пищевую пленкуВ последнее время яйцо пашот невероятно популярное, когда речь заходит о завтраке. Считается, что сэндвич с таким ингредиентом, а также с авокадо и соленой рыбой – лучшее, что можно съесть после пробуждения. Однако сделать пашот правильно, чтобы белок обволакивал желток со всех сторон, совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. По этой причине производители выпускают всевозможные девайсы, призванные упростить готовку популярного яйца.Одно из таких «изобретений» – специальная силиконовая чаша. Нужно опустить ее в кастрюлю с кипящей водой, а затем разбить внутрь яйцо. Увы, из-за того, что емкость плавает на поверхности, а не полностью погружается под воду, пашот приготавливается неравномерно.Гораздо проще использовать обычную пищевую пленку. Вложите ее в глубокую миску или кружку, так, чтобы концы были снаружи, смажьте растительным маслом, вбейте туда яйцо, заверните на манер мешочка и опустите в кипящую подсоленную воду. Три минуты – и идеальный пашот готов. И никаких танцев с бубном.