Как человек узнал про королеву драгоценных камней: история открытия жемчуга

Сегодня жемчуг высоко ценится во всем мире, а ведь он является первым украшением, которое человечество открыло для себя/Фото:yantarzoloto.ru
Трудно найти женщину, равнодушную к жемчужным украшениям. Уже несколько тысячелетий прекрасная половина человечества надевает их на самые торжественные мероприятия, даже при наличии других драгоценностей. Необыкновенна не только чарующая красота жемчуга, но и его история. Королева драгоценных камней (так его называют) буквально окутана различными мифами и легендами,связанными с ее появлением.
Жемчуг - это сокровище природы, и многие приписывают ему особые свойства/Фото:bit.ly
Удивительным можно считать хотя бы то, насколько противоречивы мнения, существующие относительно свойств жемчуга. С одной стороны, камень считается символом чистоты и удачного замужества. Но, с другой стороны, жемчуг воспринимается как элемент образа вдовы, носящей траур после смерти супруга.
Особенным этот камень является и потому, что только его ювелиры применяют в первозданном виде при изготовлении украшений. Жемчугу не требуется огранка.
1. Тайна зарождения жемчуга
По сути, зарождение жемчуга происходит в живом организме, и это отличает его от других драгоценных камней/Фото:ozon.ru
Эти камни способны формироваться в моллюсках, имеющих раковины. Жемчужины могут появиться даже в улитке. Как правило, зарождению этого круглого элемента предшествует проникновение инородного тела в перламутровый слой раковины. Так, стать причиной появления жемчужинки может даже песчинка или, к примеру, морской червь.
Сам процесс представляет вытеснение клеток моллюска, приводящее к возникновению кисты. Последняя покрывается перламутровым слоем. Этот перламутр представляет собой не что иное, как пластинки арагонита толщиной 0,5 микрона, расположенные слоями.
Формирование жемчужин возникает благодаря защитной реакции моллюска на раздражитель (т.е. на инородное тело). Следует отметить, что в одной раковине может размещаться несколько десятков жемчужин. А в черноморских мидиях их количество достигает выше сотни.
Вопреки распространенному мнению, жемчужины могут иметь различную форму и размеры/Фото:al-ain.com
Однако существует закономерность между количеством и размерами жемчужин. Так, чем их больше в теле моллюска, тем они меньше размером. Например, если в одной раковине сформировались 100 жемчужин, то больше половины (примерно 6-80 штук) будут иметь диаметр, не превышающий 2,5 мм.
Еще одной особенностью жемчуга является разнообразие форм, которые может принимать данный камень. Ошибочно и наивно мнение людей, полагающих, что он всегда формируется в той идеальной форме, которую используют ювелиры при изготовлении ожерелий и других украшений. На самом деле это камень может иметь даже невообразимо причудливые формы. В каком виде сформируется жемчужинка –зависит от места ее расположения в раковине.
2. Когда человек открыл для себя жемчуг
Считается, что первобытный человек случайно обнаружил жемчужину на берегу моря, когда искал для себя пищу/Фото:todoendios.com
Как считают историки, первым драгоценным камнем, которое открыло для себя человечество, является именно жемчуг. Люди издавна начали понимать его красоту и использовать в качестве украшения. Жемчужины были найдены еще в эпоху первобытных общин во время собирательства и охоты. Однако тогда люди не воспринимали эти камни как драгоценность.
Поскольку доподлинно известно, что человечество открыло для себя жемчуг задолго до письменной истории, невозможно указать имя того, кто первым увидел и передал другим людям это сокровище природы. Существуют предположения, что природный камень был найден первобытным человеком в то время, когда он искал для себя пищу на берегу моря.
В первобытном обществе считалось, что жемчужины являют собой свет луны, навсегда застывший в водной глади. Также жемчужины называли слезами морской нимфы и даже вспышкой молнии, которая застыла в глазах моллюска. Люди передавали легенды о зарождении жемчужин из уст в уста.
В разных странах мира существует немало легенд, связанных с возникновением жемчужин/фото:cppmag.com
В древнем Китае жемчуг воспринимался как символ чистоты его носителя. В эпоху Средневековья рыцари суеверно полагали, что этот природный камень сохранит их на поле битвы, и брали с собой в военные походы.
В арабских странах была популярна своя легенда возникновения жемчуга. Согласно ей, камень формировался из капель росы, которые проглатывали устрицы при их попадании в море.
Существует немало исторических источников, свидетельствующих о том, что люди открыли для себя данный камень еще очень –очень давно. Так, о нем написано в индийских ведах и глиняных табличках, которые археологи обнаружили при раскопках на территории Персии.
Ожерелья, которые носили вошедшие в мировую историю императрицы, хранятся в Лувре и других музеях/Фото:jang.com.pk
Что касается жемчужных украшений, то самым древним из них считается ожерелье из Сузы. Оно было найдено в 1902 году и на сегодняшний день хранится в Лувре. Стоит отметить, что самые известные красавицы мира всех времен и народов, начиная с Клеопатры, предпочитали носить жемчужные украшения. Сегодня эти драгоценности можно увидеть в музеях.
В Древнем Риме лишь женщины из высшей знати могли позволить себе эту сферическую красоту. Ношение жемчуга подчеркивало социальный статус. Ценность сферических украшений была настолько высока, что в 1 веке до н.э. Юлий Цезарь своим указом ограничил их ношение только правящим классам.
3. Когда русский народ увидел жемчуг
Монахини использовали жемчуг для декорирования одежды/Фото:ahilla.ru
Появлением этого красивого камня на Руси относится к 10 веку. Особенно большое значение ему придавали женщины высших сословий. Они старались использовать его для украшения одежды. Не менее это камень был востребован в женских монастырях. Там его также использовали для декора одежды (но уже не светской, а предназначенной для монахинь). Самую высокую ценность имели жемчужины, добываемые на северо-западной территории российского государства. Этот камень именовали «новогодним жемчугом».
4. Как добывают самые ценные жемчужины
Работу ныряльщика сможет выполнить лишь человек, который не боится опасности/Фото:newlike-info.ru
Жемчуг нравился всем, поэтому его добыча не теряла актуальности, а, напротив, становилась все более востребованным ремеслом. Наибольшую популярность приобрели так называемые «морские» жемчужины. Их добыча выполнялась на мелководье теплых морей у берегов южных государств. Экземпляры самого высокого качества были найдены у берегов Полинезии, а также в Персидском заливе. Ценность этих жемчужин считалась очень высокой.
Здесь следует отдельно сказать про способ добычи столь качественного камня. Процесс выполняется ныряльщиками вручную. Жемчужины извлекают непосредственно из раковин моллюсков. Хотя их добыча в Персидском заливе осуществлялась на протяжение довольно длительного времени (а именно – с 1 тысячелетия до нашей эры вплоть до середины 20 столетия), никаких изменений в самой технологии данного процесса не произошло. Даже снаряжение ныряльщиков осталось тем же, что и много веков назад. Они надевали набедренные повязки и специальные зажимы для носа. Последние изготавливались из дерева либо из панциря черепахи. Также ныряльщикам нужны плетеные корзины.
Для удачного спуска им требуется две веревки, одна их которых крепится к его поясу. Другую веревку утяжеляют балластом (камнем). На ней же имеется петля для ног ныряльщика. Эту вторую веревку он держит в руке. Когда ныряльщик опускается на дно, он должен ее отпустить. Сам процесс погружения происходит практически молниеносно (в течение нескольких секунд). Для добычи жемчужин ныряльщику нужно зайти в морское «царство» на глубину 22 метра. Одного такого погружения может быть достаточно для добычи примерно 12 раковин. Удивительно, но жемчужину идеального качества можно было найти лишь в одной из 2 тысяч таких раковин.
5. Жемчуг в наши дни
Сегодня драгоценные изделия из натурального жемчуга продаются в единичных экземплярах за рекордные суммы/Фото:light-prophet.com
На сегодняшний день натуральный жемчуг считается одним из редчайших драгоценных камней природного происхождения (не забываем, что его формирование происходит в живом морском организме!). Интенсивные темпы его добычи на протяжении многих веков привели к почти полному исчерпанию запасов этого камня. Сегодня обнаружить жемчужины возможно лишь у берегов Бахрейна и Австралии.
В силу дефицита этого камня стоит он весьма дорого. Коллекционеры и ценители драгоценных украшений готовы платить на аукционах огромные деньги за старинные ожерелья, изготовленные из натурального жемчуга. Для примера: серьги из этого природного камня, которые некогда носила сама императрица Евгения французская, были куплены на аукционе ценителем прекрасного за баснословную сумму – 3,3 миллиона долларов США. А известная жемчужина Элизабет Тейлор была продана за еще большую стоимость – 11,8 миллионов долларов.
