16 ситуаций, которые можно назвать полным провалом

Никогда не знаешь, когда именно госпожа Удача повернется к лесу передом, а к тебе задом. Вот тогда-то и начинаются всевозможные фейлы. Главное, не падать духом, ведь, как известно, после черной полосы идет белая...
1. «Ну все, мечты о красивой жизни пошли ко дну... вместе с лодкой!»
Лодка счастливой жизни затонула! | Фото: Бугага.
2. Еще никогда кофе не был таким бодрящим!
Еще никогда кофе не был таким бодрящим! | Фото: Бугага.
3. «Любимая, я никогда не сомневался в твоих способностях!»
Смотрите, как талантливо припарковалась! | Фото: Funnyism.
4. «Ну вот, похоже, пришло время садиться на диету!»
Когда сама Вселенная вместе с холодильником посылает тебе знаки. | Фото: Izismile.com.
5. Быть отцом значит быть ангельски терпеливым...
Ребенок учит смирению, терпению и прощению... | Фото: AcidCow.com.
6. «Капитан, мы сели на мель?»
О, кораблик пришвартовался! | Фото: Телеграф.
7. В объятиях двух трамваев.
В объятиях двух трамваев. | Фото: Пикабу.
8. «Я прикинусь камнем и буду надеяться, что это милая рептилия меня не заметит!»
Самое время вспомнить слова молитвы. | Фото: Zefirka.
9. «Говорят, что северные мишки не умеют улыбаться... Зато кусаются мастерски!»
Поцелуй медвежонка. | Фото: Twitter.
10. А лед-то тронулся...
Айс уже не айс! | Фото: Обхохочешься.
11. «Теперь у меня стресс из-за этой штуковины, которая должна была успокаивать нервы...»
Со спокойствием не задалось... | Фото: Телеграф.
12. «Все еще думаете, что те дороги, по которым вы ездите, плохие?»
Вот что значит реально плохие дороги. | Фото: hronika.info.
13. «Знаете, а забирайте этот велосипед, мне он никогда и не нравился!»
Толпой на одного - не честно. | Фото: ЯПлакалъ.
14. «Я дико извиняюсь, но мне совершенно непонятно, что эта дамочка хотела увидеть под капотом!»
Капот уже можно закрывать! | Фото: fishki.net.
15. «Ага, будет знать, как закрывать меня в машине одного и пропадать на три часа!»
Вот так выглядит возмездие. | Фото: Телеграф.
16. «Вообще-то я собирался полетать!»
Хотел поплавать, взял бы лодку... | Фото: Reddit.
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