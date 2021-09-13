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16 ситуаций, которые можно назвать полным провалом


16 ситуаций, которые можно назвать полным провалом

Никогда не знаешь, когда именно госпожа Удача повернется к лесу передом, а к тебе задом. Вот тогда-то и начинаются всевозможные фейлы. Главное, не падать духом, ведь, как известно, после черной полосы идет белая...

1. «Ну все, мечты о красивой жизни пошли ко дну... вместе с лодкой!»


Лодка счастливой жизни затонула! | Фото: Бугага.

Лодка счастливой жизни затонула! | Фото: Бугага.

 

2. Еще никогда кофе не был таким бодрящим!


Еще никогда кофе не был таким бодрящим! | Фото: Бугага.

Еще никогда кофе не был таким бодрящим! | Фото: Бугага.

 

3. «Любимая, я никогда не сомневался в твоих способностях!»


Смотрите, как талантливо припарковалась! | Фото: Funnyism.

Смотрите, как талантливо припарковалась! | Фото: Funnyism.

 

4. «Ну вот, похоже, пришло время садиться на диету!»


Когда сама Вселенная вместе с холодильником посылает тебе знаки. | Фото: Izismile.com.

Когда сама Вселенная вместе с холодильником посылает тебе знаки. | Фото: Izismile.com.

 

5. Быть отцом значит быть ангельски терпеливым...


Ребенок учит смирению, терпению и прощению... | Фото: AcidCow.com.

Ребенок учит смирению, терпению и прощению... | Фото: AcidCow.com.

 

6. «Капитан, мы сели на мель?»


О, кораблик пришвартовался! | Фото: Телеграф.

О, кораблик пришвартовался! | Фото: Телеграф.

 

7. В объятиях двух трамваев.


В объятиях двух трамваев. | Фото: Пикабу.

В объятиях двух трамваев. | Фото: Пикабу.

 

8. «Я прикинусь камнем и буду надеяться, что это милая рептилия меня не заметит!»


Самое время вспомнить слова молитвы. | Фото: Zefirka.

Самое время вспомнить слова молитвы. | Фото: Zefirka.

 

9. «Говорят, что северные мишки не умеют улыбаться... Зато кусаются мастерски!»


Поцелуй медвежонка. | Фото: Twitter.

Поцелуй медвежонка.
| Фото: Twitter.

 

10. А лед-то тронулся...


Айс уже не айс! | Фото: Обхохочешься.

Айс уже не айс! | Фото: Обхохочешься.

 

11. «Теперь у меня стресс из-за этой штуковины, которая должна была успокаивать нервы...»


Со спокойствием не задалось... | Фото: Телеграф.

Со спокойствием не задалось... | Фото: Телеграф.

 

12. «Все еще думаете, что те дороги, по которым вы ездите, плохие?»


Вот что значит реально плохие дороги. | Фото: hronika.info.

Вот что значит реально плохие дороги. | Фото: hronika.info.

 

13. «Знаете, а забирайте этот велосипед, мне он никогда и не нравился!»


Толпой на одного - не честно. | Фото: ЯПлакалъ.

Толпой на одного - не честно. | Фото: ЯПлакалъ.

 

14. «Я дико извиняюсь, но мне совершенно непонятно, что эта дамочка хотела увидеть под капотом!»


Капот уже можно закрывать! | Фото: fishki.net.

Капот уже можно закрывать! | Фото: fishki.net.

 

15. «Ага, будет знать, как закрывать меня в машине одного и пропадать на три часа!»


Вот так выглядит возмездие. | Фото: Телеграф.

Вот так выглядит возмездие. | Фото: Телеграф.

 

16. «Вообще-то я собирался полетать!»


Хотел поплавать, взял бы лодку... | Фото: Reddit.

Хотел поплавать, взял бы лодку... | Фото: Reddit.

 

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16 ситуаций, которые можно назвать полным провалом

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16 ситуаций, которые можно назвать полным проваломПодписаться на мой Instagram
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