16 ситуаций, которые можно назвать полным провалом

1. «Ну все, мечты о красивой жизни пошли ко дну... вместе с лодкой!»

Лодка счастливой жизни затонула! | Фото: Бугага.

2. Еще никогда кофе не был таким бодрящим!

Еще никогда кофе не был таким бодрящим! | Фото: Бугага.

3. «Любимая, я никогда не сомневался в твоих способностях!»

Смотрите, как талантливо припарковалась! | Фото: Funnyism.

4. «Ну вот, похоже, пришло время садиться на диету!»

Когда сама Вселенная вместе с холодильником посылает тебе знаки . | Фото: Izismile.com.

5. Быть отцом значит быть ангельски терпеливым...

Ребенок учит смирению, терпению и прощению... | Фото: AcidCow.com.

6. «Капитан, мы сели на мель?»

О, кораблик пришвартовался! | Фото: Телеграф.

7. В объятиях двух трамваев.

В объятиях двух трамваев . | Фото: Пикабу.

8. «Я прикинусь камнем и буду надеяться, что это милая рептилия меня не заметит!»

Самое время вспомнить слова молитвы. | Фото: Zefirka.

9. «Говорят, что северные мишки не умеют улыбаться... Зато кусаются мастерски!»

| Фото: Twitter. Поцелуй медвежонка.| Фото: Twitter.

10. А лед-то тронулся...

Айс уже не айс! | Фото: Обхохочешься.

11. «Теперь у меня стресс из-за этой штуковины, которая должна была успокаивать нервы...»

Со спокойствием не задалось... | Фото: Телеграф.

12. «Все еще думаете, что те дороги, по которым вы ездите, плохие?»

Вот что значит реально плохие дороги. | Фото: hronika.info.

13. «Знаете, а забирайте этот велосипед, мне он никогда и не нравился!»

Толпой на одного - не честно. | Фото: ЯПлакалъ

14. «Я дико извиняюсь, но мне совершенно непонятно, что эта дамочка хотела увидеть под капотом!»

Капот уже можно закрывать! | Фото: fishki.net.

15. «Ага, будет знать, как закрывать меня в машине одного и пропадать на три часа!»

Вот так выглядит возмездие . | Фото: Телеграф.

16. «Вообще-то я собирался полетать!»

Хотел поплавать, взял бы лодку... | Фото: Reddit.

Видео-бонус:

Никогда не знаешь, когда именно госпожа Удача повернется к лесу передом, а к тебе задом. Вот тогда-то и начинаются всевозможные фейлы. Главное, не падать духом, ведь, как известно, после черной полосы идет белая...Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: