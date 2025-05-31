Пары, которые решились создать семью в неволе

Свадьба ассоциируется, в первую очередь, с праздником: невеста в белом платье, жених в костюме, цветы, множество гостей и шампанское. Но иногда браки заключаются и в местах лишения свободы, где обычно не до торжественного антуража, гостей и, естественно, спиртного. Впрочем, вступающим в брак, кончено, если их связывают настоящие чувства обычно абсолютно всё равно, какая обстановка вокруг них. В нашем сегодняшнем обзоре – известные фигуранты, которые решились создать семью в неволе.





Александр Макаров и Елена Изофатова

Леонид Ковязин и Евгения Тарасова

Ильдар Дадин и Анастасия Зотова

Сергей Полонский и Ольга Дерипаско

Никита Белых и Екатерина Рейферт

Михаил Абызов и Валентина Григорьева

Константин Котов и Анна Павликова