12 вещей из СССР, которые сегодня преданы забвению

Так уж устроено течение истории - то, что вчера было новым и необходимым, завтра считается пережитком минувших дней. А вот сегодня эта участь все больше постигает предметы эпохи СССР. Вещи, что еще тридцать лет назад были неотъемлемой частью повседневности советского человека, сейчас припадают пылью на антресолях и в гаражах. А некоторые вообще введут в ступор современную молодежь. Вашему вниманию 12 советских вещиц, которые сегодня можно увидеть разве что на барахолках или в музее истории СССР.
1. Флакон от духов
Флаконы оставляли для новых духов. /Фото: unc.ua, market.sakh.com
Парфюмерия в Советском Союзе пользовалась большой популярностью. Однако, несмотря на довольно широкий ассортимент, духи и одеколоны некоторые делали сами. Вот именно для этих целей и нужны были флаконы от использованных парфюмов. Ведь можно было перелить духи собственного производства в красивую тару, особенно если она осталась от подарочных наборов, которые радовали глаз своим изящным видом.
2. Экспонометр «Ленинград»
Экспонометр «Ленинград» первого выпуска. /Фото: festima.ru
Фотографией увлекались многие советские граждане. Самостоятельное проявление сделанных ранее снимков было занимательным и волнующим занятием. Поэтому такой прибор, как фотоэкспонометр, помогающий измерить правильную экспозицию, был довольно популярен. В СССР этот гаджет, носивший название «Ленинград», перевыпускали шесть раз. А вот сегодня этот прибор практически нигде не найти, ведь на замену ручному управлению экспозицией давно пришла автоматическая.
3. Тени для век (Польша)
Импортная косметика - предел мечтаний советской модницы. /Фото: meshok.net
Товары, привезенные из дружественные Советскому Союзу стран, пользовались огромным спросом и были постоянно в дефиците. Это же относилось и к косметике. Тени их Польши или ГДР были мечтой советских красавиц. Поэтому, когда удавалось отхватить вожделенную коробочку с пигментом, использовали их экономно, а хранили бережно. И, несмотря на то, что сегодня дефицита в косметических товарах кажется нонсенсом, на антресолях бабушкиных квартир порой можно найти такие редкие когда-то польские тени для век.
4. Телевизор «СТАРТ»
Телевизор «Старт-3», 1963 года выпуска. /Фото: youtube.com
В шестидесятых в СССР резко увеличились объемы производства черно-белых телевизоров. Одним из самых популярных был «Старт» - детище Московского радиотехнического завода. Его модификация «Старт-3» 1963 года выпуска считалась одной из самых совершенных своего времени. Он мог ловить до 12 каналов и обладал достаточно мощным громкоговорителем. «Старт-3» массово экспортировался в страны социалистического лагеря, где также пользовался популярностью.
5. Персональный компьютер «Контакт 64»
В Советском Союзе были не только ЭВМ. /Фото: topast.ru
Некоторым это покажется удивительным, но в СССР выпускали не только ЭВМ, но и полноценные персональные компьютеры. Устройства Contact 64 и Contact 128 производились ленинградской компанией Контакт Плюс Лтд в 1989-1996 годах. Каждая из двух моделей имела четыре модификации, при этом все они использовали одну и ту же печатную плату. По сути, этот ПК был клоном одного из самых известных устройств своего времени - английского ZX Spectrum.
6. Мышь «Марсианка»
Одна из первых компьютерных мышек СССР. /Фото: agatcomp.ru
Если в СССР выпускались свои персональные компьютеры, то совсем неудивительно, что и мышки для них производились в тех же объемах. Небольшое устройство под названием «Марсианка» было одной из самых массовых моделей компьютерной мыши, производимых в Советском Союзе. Гаджеты предлагались в четырех цветах: черном, белом, сером и красном, причем последний был самым популярным и одновременно самым редким.
Это интересно: на цене тот факт, что мышка была отечественной, не отражался: в 1989 году она можно было купить за 185 рублей, что сравнимо со стоимостью пальто с меховым воротником или холодильником «Саратов».
7. Электромассажер тепловой «ЭМРТ-1»
Советская домашняя косметология. /Фото: 4store.com.ua
В СССР понятие косметологии и пластической хирургии хоть и существовало, но доступно было немногим. А вот красивыми хотели быть все. Поэтому, когда в сентябре 1985 года Воронежский электромеханический завод выпустил электромассажер для лица, он стразу стал пользоваться популярностью.
По сути, этот прибор осуществлял тепловой массаж лица. Согласно сопроводительной информации, «ЭМРТ-1» ппомогал бороться с морщинами и придавал коже здоровый вид. Средняя продолжительность одного сеанса массажа - около десяти минут.
8. Игрушка заводной мишка
Любимая детская игрушка. /Фото: topast.ru
Конечно, игрушек у советских детей было немало - начиная от наборов посуды и заканчивая машинками всевозможных размеров. Однако, пожалуй, практически у каждого малыша в СССР еще в дошкольном возрасте среди игрушек обязательно можно было найти заводного мишку. И, возможно, те, кто провел свое детство в стране советов, хранит где-нибудь в кладовке когда-то любимого миллионами плюшевого зверя.
9. Устройство для лепки пельменей
Таких гаджетов было несколько, и все разные. /Фото: fishki.net
Пельмени в СССР любили. Поэтому неудивительно, что на кухне советской хозяйки нередко можно было найти устройства, которые должны были помочь налепить красиво, а главное - много. И хотя более известными типами таких приборов являются пельменницы в виде тяжелых металлических форм, такие гаджеты в виде колокольчика , а иногда и пистолета также пользовались популярностью.
10. Кухонный комбайн «Белка»
Яркий образец советской бытовой техники. /Фото: myrussia.life
Многофункциональный кухонный комбайн «Белка» - это один из ярких примеров советакой бытовой техники, которые люди старшего возраста до сих пор нередко и успешно используют на кухнях.
Этот прибор пользовался небывалым спросом ещё тридцать лет назад. Комбайн выпускался в двух сериях. Работало устройство в таких режимах: миксер, мясорубка, а также измельчитель продуктов.
11. Вафельница «Сластена»
Один из самых популярных гаджетов своего типа. /Фото: vipstory.net
Вафельница «Сластена» в СССР была одним из самых популярных устройств на кухне. Ведь вафли любят и взрослые, и дети. Кроме того, «Сластена» выгодно отличается от остальных своих коллег, ведь работает от сети. И хотя для того, чтобы справиться с приготовлением вафлей на ура, нужно было попрактиковаться в начале, этот гаджет доставлял намного меньше хлопот, чем его алюминиевый аналог, который необходимо было нагревать на плите.
12. Стиральная машинка «Фея»
Маленькая, да удаленькая. /Фото: besplatka.ua
В условиях малогабаритных квартир громоздкая бытовая техника будет только в тягость. Поэтому жители советских однушек нередко приобретали небольшие устройства. Одним из самых популярных являлась и стиральная машинка «Фея». Маленькая, но эффективная, она до сих пользуется спросом у некоторых хозяек.
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