12 вещей из СССР, которые сегодня преданы забвению

1. Флакон от духов

Флаконы оставляли для новых духов. /Фото: unc.ua, market.sakh.com

2. Экспонометр «Ленинград»

Экспонометр «Ленинград» первого выпуска. /Фото: festima.ru

3. Тени для век (Польша)

Импортная косметика - предел мечтаний советской модницы. /Фото: meshok.net

4. Телевизор «СТАРТ»

Телевизор «Старт-3», 1963 года выпуска. /Фото: youtube.com

5. Персональный компьютер «Контакт 64»

В Советском Союзе были не только ЭВМ. /Фото: topast.ru

6. Мышь «Марсианка»

Одна из первых компьютерных мышек СССР. /Фото: agatcomp.ru

7. Электромассажер тепловой «ЭМРТ-1»

Советская домашняя косметология. /Фото: 4store.com.ua

8. Игрушка заводной мишка

Любимая детская игрушка. /Фото: topast.ru

9. Устройство для лепки пельменей

Таких гаджетов было несколько, и все разные. /Фото: fishki.net

10. Кухонный комбайн «Белка»

Яркий образец советской бытовой техники. /Фото: myrussia.life

11. Вафельница «Сластена»

Один из самых популярных гаджетов своего типа. /Фото: vipstory.net

12. Стиральная машинка «Фея»

Маленькая, да удаленькая. /Фото: besplatka.ua