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Как выглядят птенцы некоторых птиц

Есть причина, по которой на фотографиях милых маленьких животных преобладают млекопитающие, такие как кошечки и кролики, но вы не видите птенцов. Это потому, что у большинства из них немиловидная внешность (за исключением уток и цыплят … они, кажется, наделены милой внешностью). Как вы думаете, откуда взялась история про Гадкого утенка?

Очевидно, требуется некоторое время, чтобы вырастить величественный и функциональный слой перьев, а до этого они могут выглядеть довольно глупо. Прокрутите вниз, чтобы увидеть несколько впечатляющих птиц. Спорим, вы не знали, как некоторые из этих птиц выглядели птенцами. Как выглядят птенцы некоторых птиц

Как выглядят птенцы некоторых птиц 1. Павлин. Как выглядят птенцы некоторых птиц 2. Сипуха. Как выглядят птенцы некоторых птиц 3. Тукан. Как выглядят птенцы некоторых птиц 4. Венценосный журавль. Как выглядят птенцы некоторых птиц 5. Какаду гоффина. Как выглядят птенцы некоторых птиц 6. Сапсан. Как выглядят птенцы некоторых птиц 7. Зяблик. Как выглядят птенцы некоторых птиц 8. Колибри. Как выглядят птенцы некоторых птиц 9. Золотой Фазан. Как выглядят птенцы некоторых птиц 10. Страус. Как выглядят птенцы некоторых птиц 11. Сероголовый альбатрос. Как выглядят птенцы некоторых птиц 12. Ворон. Как выглядят птенцы некоторых птиц 13. Обыкновенная кваква. Как выглядят птенцы некоторых птиц 14. Голубь. Как выглядят птенцы некоторых птиц 15. Кряква. Как выглядят птенцы некоторых птиц 16. Лебедь. Как выглядят птенцы некоторых птиц 17. Индейка. Как выглядят птенцы некоторых птиц 18. Белоголовый орлан. Как выглядят птенцы некоторых птиц 19. Белая крачка. Как выглядят птенцы некоторых птиц 20. Фламинго

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