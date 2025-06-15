Как выглядят птенцы некоторых птиц

Есть причина, по которой на фотографиях милых маленьких животных преобладают млекопитающие, такие как кошечки и кролики, но вы не видите птенцов. Это потому, что у большинства из них немиловидная внешность (за исключением уток и цыплят … они, кажется, наделены милой внешностью). Как вы думаете, откуда взялась история про Гадкого утенка?
1. Павлин. 2. Сипуха. 3. Тукан. 4. Венценосный журавль. 5. Какаду гоффина. 6. Сапсан. 7. Зяблик. 8. Колибри. 9. Золотой Фазан. 10. Страус. 11. Сероголовый альбатрос. 12. Ворон. 13. Обыкновенная кваква. 14. Голубь. 15. Кряква. 16. Лебедь. 17. Индейка. 18. Белоголовый орлан. 19. Белая крачка. 20. Фламинго
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