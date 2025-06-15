Как выглядят птенцы некоторых птиц

Есть причина, по которой на фотографиях милых маленьких животных преобладают млекопитающие, такие как кошечки и кролики, но вы не видите птенцов. Это потому, что у большинства из них немиловидная внешность (за исключением уток и цыплят … они, кажется, наделены милой внешностью). Как вы думаете, откуда взялась история про Гадкого утенка?

Очевидно, требуется некоторое время, чтобы вырастить величественный и функциональный слой перьев, а до этого они могут выглядеть довольно глупо. Прокрутите вниз, чтобы увидеть несколько впечатляющих птиц. Спорим, вы не знали, как некоторые из этих птиц выглядели птенцами. 1. Павлин.2. Сипуха 3. Тукан. 4. Венценосный журавль. 5. Какаду гоффина.6. Сапсан. 7. Зяблик. 8. Колибри. 9. Золотой Фазан. 10. Страус.11. Сероголовый альбатрос. 12. Ворон. 13. Обыкновенная кваква. 14. Голубь. 15. Кряква. 16. Лебедь. 17. Индейка. 18. Белоголовый орлан. 19. Белая крачка. 20. ФламингоЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: