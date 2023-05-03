Занимательные факты о легендарном грузинском гостеприимстве

Даже те, кто никогда не был в Грузии, наверняка слышали о легендарном гостеприимстве жителей этой страны. Действительно, хлебосольность у грузин ценится даже выше, чем храбрость. И этот кавказский народ ревностно поддерживает эту традицию, считая себя самым гостеприимным народом, живущим на Земле. Мы собралисамые интересные факты о грузинском гостеприимстве, а также советы, как правильно вести себя, чтобы уберечься от последствий этого обычая и не обидеть при этом радушных хозяев.
Откуда у грузин появился обычай гостеприимства
Если задать этот вопрос историкам – на него вряд ли можно получить абсолютно исчерпывающий и конкретный ответ. Такое впечатление, что грузинское гостеприимство родилось вместе с самим появлением этого народа. Сами же грузины на вопрос: откуда у них появилась традиция даже без повода собирать пышные застолья, отвечают просто – они рады, что живут на самой лучшей в мире земле. А то, что земля эта действительно наилучшая, грузины подтверждают, как и полагается – старинной грузинской легендой.
Грузинское гостеприимство передается поколениями /Фото: culture.ru
Если верить ей, сразу же после сотворения Земли Всевышний начал делить её, раздавая определённые участки разным народам. В это время грузины, по своему обычаю, собрались за столом, чтобы поднять чаши вина за Бога, его мудрость и величие. И только после того, как многодневное торжество вместе с вином закончились, грузины пошли к Богу за своей землёй.
Однако, придя к Всевышнему, они узнали, что свободных участков земли у него больше не осталось. И тогда Бог спросил: «Где же вы были, когда я раздавал землю?». На что грузины ответили: «Мы собрались за столом, пили вино, произносили за Тебя тосты, желая Тебе здоровья и процветания!». Бог настолько был тронут сказанным, что отдал грузинам ту самую лучшую землю, которую он приберёг для себя.
Традиции грузинского гостеприимства
Грузинское гостеприимство можно по праву назвать если не характером, то уж точно менталитетом этого народа. С древних времён этот обычай поощрялся и развивался. Недаром народная грузинская пословица гласит: «Гость – это посланник самого Бога». В легендах часто описывается, как человек, ставший гостем одного из хозяев, на самом деле оказывался кровным врагом его соседей или родственников. И когда они приходили, чтобы забрать своего недруга на суд, или поквитаться с ним – хозяин вставал на защиту своего гостя. Ставя таким образом обычай гостеприимства выше всех остальных вековых законов и уставов общества.
Богатый стол - особенности грузинского застолья /Фото: culture.ru
Ещё с ранней эпохи христианства на территории Грузии была распространена практика гостевых комнат в домах. Эти помещения могли свободно посещать странствующие путники, бедняки и простые люди. Здесь их всех ждал тёплый приём, кров, пища и конечно же вино. Для хозяина было абсолютно неважно: кто его гость и откуда он. Если он приходил сам – считался божьим посланником, если его приводил кто-то из родственников или друзей – то в этом случае гость становился для хозяина дома тоже другом или родственником.
В настоящее время этот обычай нисколько не изменился: грузины также радушны и рады гостям. А их гостеприимство настолько широкое и всеобъёмное, что довольно часто люди, впервые познакомившиеся с ним, стараются всячески избежать столь пристального внимания к своей персоне. А заодно и избежать “последствий” грузинского гостеприимства, которые не всякий неподготовленный человек может выдержать.
Особенности грузинского гостеприимства
Иностранцу, который впервые попадает в гости к грузину, следует сразу же начать готовиться к массе необычных вещей и событий. А они будут происходить как минимум до конца этого дня.
Во-первых, стоит сразу же отбросить любые надежды, что удастся посидеть в тесном кругу с хозяином дома. Ну, или максимум, с его домочадцами. Следом за вами в дом придёт масса народу, и уже через короткий промежуток времени всё вокруг будет напоминать заранее запланированное шумное и весёлое застолье.
Шашлык всегда на грузинском столе /Фото: culture.ru
Никакие отговорки или посылы на то, что вы не можете участвовать в данном празднике по любой существующей (или мыслимой, выдуманной) причине не пройдут. Хозяин предоставит множество аргументов, напрочь опровергающих ваши попытки прекратить участие в этом застолье. И самым первым будет аргумент неуважения к главе дома и всем “самым дорогим гостям”. А против “честного благородного слова”, что все люди здесь собрались (а также вино налилось в графины, барашек родился и выкормился, зелень, овощи и фрукты выросли и поспели) только ради него, вряд ли кто сумеет устоять.
То же самое произойдёт, если дорогой гость будет отказываться кушать или пить, ссылаясь на диету, важный завтрашний день или язву желудка. Хозяину и его гостям не понадобится много времени доказать, что так благотворно на организм, как его вино и кушанья, не действует ни одно, даже самое чудодейственное медицинское средство.
Как уберечься от последствий грузинского гостеприимства
Отказать хозяину в его гостеприимстве в Грузии вряд ли у кого получится. Но что же делать, если действительно на следующий день вас ждут неотложные дела, а вид праздничного стола напрямую указывает на то, что конец застолья может не случиться и до утра? Ответ только один – смириться со своей участью и присоединиться к тостам, песням и танцам. Вот только к угощениям нужно отнестись правильно и разумно.
Вино - всегда на грузинском столе /Фото: culture.ru
Если гость внимательно присмотрится к хозяину и его окружению – он увидит, что несмотря на обилие графинов, кувшинов и бутылок, в которых находятся всевозможные вина, настойки и, конечно же, чача, грузины будут отдавать предпочтение белому вину (ркацители или цинандали). А вот красное вино грузины часто называют «чёрным». Как и чачу, эти напитки «местные» употребляют в небольших количествах. А вот гость, не привыкший к таким дозам алкоголя, может быстро опьянеть. Тем более, что у грузин принято после каждого тоста опустошать бокалы до дна.
То же самое касается и еды. Даже отведав по чуть-чуть каждого блюда, гость рискует получить как минимум проблемы с пищеварением.
Вывод можно сделать один: если не слишком усердствовать в угощениях, при этом активно участвуя в танцах (которые практически всегда сопровождают застолья) – у гостя есть все шансы пережить последствия легендарного грузинского гостеприимства. Оставив при этом яркие воспоминания об этом великолепном древнем обычае.
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