«Золотой» секрет Швейцарии: Как бедная европейская страна стала райским уголком

Как Швейцария становилась самостоятельной страной

Страна альпийских долин и озер

Цюрих, город, существовавший уже в эпоху Древнего Рима, наряду с Базелем, Женевой, Лозанной и Авентикумом (сейчас - Аванш)

На территории Швейцарии сохранилось множество сооружений с многовековой историей

Договор между тремя кантонами

Здание парламента в Берне

Памятник Вильгельму Теллю, легендарному символу швейцарской независимости, чье реальное существование пытаются доказать энтузиасты

Кто позволил Швейцарии стать независимым государством?

Монастырь Святого Галла в городе Санкт-Галлен - один из самых старинных

Если швейцарцы брались что-то производить, то делали это на совесть

Люцерн

«Золотой» секрет независимости

Очень много памятников старины швейцарцам удалось сохранить - благодаря отсутствию войн на территории страны

Знаменитые швейцарские ножи сделаны в красном цвете - чтобы, обронив, их было легко заметить на снегу

В Швейцарии сохранилось довольно много замков - как память о далеком военном прошлом

Крепость Беллицоны

Ворота замка Кастелло-ди-Монтебелло

Знаменитое швейцарское фондю - отзвук давней крестьянской традиции доедать таким способом остатки хлеба и сыра