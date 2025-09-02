Природа вторгается в города во время карантина

Животные, как дикие, так и одомашненные, перемещаются в города, которые теперь пусты.



1. Койот стоит на обочине дороги в районе. 2. Трава на популярной площади Рима Пьяцца Навона после огромного падения числа посетителей в Риме. 3. Пума была обнаружена в в Сантьяго, Чили. 4. Дикие кабаны бродят рядом с жилым зданием в Хайфе, на севере Израиля.

5. Медуза плавает в прозрачных водах каналов Венеции в Италии. 6. Обезьяна пересекает дорогу возле Президентского дворца Индии во время 14-часового комендантского часа в Нью-Дели.7. Козлов можно увидеть возле церкви в Лландидно, Уэльс, Великобритания. 8. Мужчина кормит оленей в жилом комплексе Гарольд Хилл в Ромфорде, Великобритания.9. Краснохвостый ястреб пирует голубем в овечьем лугу Центрального парка в центре Манхэттена. 10. Уток можно увидеть возле Комеди Франсез в Париже.