Природа вторгается в города во время карантина
Животные, как дикие, так и одомашненные, перемещаются в города, которые теперь пусты.
1. Койот стоит на обочине дороги в районе. 2. Трава на популярной площади Рима Пьяцца Навона после огромного падения числа посетителей в Риме. 3. Пума была обнаружена в в Сантьяго, Чили. 4. Дикие кабаны бродят рядом с жилым зданием в Хайфе, на севере Израиля.
5. Медуза плавает в прозрачных водах каналов Венеции в Италии.
6. Обезьяна пересекает дорогу возле Президентского дворца Индии во время 14-часового комендантского часа в Нью-Дели.
7. Козлов можно увидеть
возле церкви в Лландидно, Уэльс, Великобритания.
8. Мужчина кормит оленей в жилом комплексе Гарольд Хилл в Ромфорде, Великобритания.
9. Краснохвостый ястреб пирует голубем в овечьем лугу Центрального парка в центре Манхэттена.
10. Уток можно увидеть возле Комеди Франсез в Париже.источник
