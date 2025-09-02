С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Чье будущее? Очередной жополиз амеров...5 концептов «прод...
  • Grigorij Smoljakov
    Ещё брикеты с кофе и какаоБлюда и продукты ...
  • Игорь Рябин
    Ага, а у некоторых семей яхты и виллы... А большинство хер без соли доедают... И это РОССИЯ!!!!Как копили на «Мо...

Природа вторгается в города во время карантина

Животные, как дикие, так и одомашненные, перемещаются в города, которые теперь пусты. Природа вторгается в города во время карантина

Природа вторгается в города во время карантина 1. Койот стоит на обочине дороги в районе. Природа вторгается в города во время карантина 2. Трава на популярной площади Рима Пьяцца Навона после огромного падения числа посетителей в Риме. Природа вторгается в города во время карантина 3. Пума была обнаружена в в Сантьяго, Чили. Природа вторгается в города во время карантина 4. Дикие кабаны бродят рядом с жилым зданием в Хайфе, на севере Израиля.

Природа вторгается в города во время карантина 5. Медуза плавает в прозрачных водах каналов Венеции в Италии. Природа вторгается в города во время карантина 6. Обезьяна пересекает дорогу возле Президентского дворца Индии во время 14-часового комендантского часа в Нью-Дели. Природа вторгается в города во время карантина 7. Козлов можно увидеть возле церкви в Лландидно, Уэльс, Великобритания. Природа вторгается в города во время карантина 8. Мужчина кормит оленей в жилом комплексе Гарольд Хилл в Ромфорде, Великобритания. Природа вторгается в города во время карантина 9. Краснохвостый ястреб пирует голубем в овечьем лугу Центрального парка в центре Манхэттена. Природа вторгается в города во время карантина 10. Уток можно увидеть возле Комеди Франсез в Париже.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
рима пьяцца навона
гарольд хилл
наверх