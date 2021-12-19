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Кто озвучивал известных киногероев

Благодаря великолепным актерам, сыгравшим роли в советских фильмах, все мы хорошо знаем, как звучат голоса многих киногероев. Но будет ли для вас удивительным том факт, что многие из этих персонажей были озвучены совсем другими людьми.

 

Кто озвучивал известных киногероев


Кто озвучивал известных киногероев
1. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1967 год. Режиссер Леонид Гайдай. Нина – Наталья Варлей. Озвучила Надежда Румянцева

Кто озвучивал известных киногероев

 

2. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981год. Режиссер: Станислав Говорухин. Индеец Джо – Талгат Нигматулин. Озвучил Николай Караченцов

Кто озвучивал известных киногероев
3. «Алые паруса», 1961 год. Режиссер: Александр Птушко. Ассоль – Анастасия Вертинская. Озвучила Нина Гуляева. «
Насте было 15 лет, и она не смогла профессионально озвучить свою героиню. Поэтому режиссер пригласил на озвучение меня, — рассказала актриса Нина Гуляева. — А с Птушко я плотно сотрудничала и помогла многим молодым актрисам!»

Кто озвучивал известных киногероев
4. «Транссибирский экспресс», 1977 год. Режиссер Эльдор Уразбаев Чадьяров — Асанали Ашимов. Озвучил Александр Калягин

Кто озвучивал известных киногероев
5. «Неуловимые мстители», 1966 год. Режиссер Эдмонд Кеосаян Сидор Лютый – Владимир Трещалов. Озвучил Евгений Весник

Кто озвучивал известных киногероев
6. «Анна Павлова», 1983 год. Режиссер Эмиль Лотяну Анна Павлова – Галина Беляева. Озвучила Елена Проклова

Кто озвучивал известных киногероев
7. «Никколо Паганини», 1982 год.

Режиссер Леонид Менакер. Паганини — Владимир Мсрян. Озвучил Сергей Шакуров

Кто озвучивал известных киногероев
8. «Долгая дорога в дюнах», 1980-1981 год. Режиссер: Алоиз Бренч. Марта Озолс – Лилита Озолиня. Озвучила Валентина Талызина

Кто озвучивал известных киногероев
9. «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975 год. Режиссер: Эльдар Рязанов. Надя Шевелёва – Барбара Брыльска. Озвучила Валентина Талызина

Кто озвучивал известных киногероев
10. «ТАСС уполномочен заявить…», 1984 год. Режиссер: Владимир Фокин. Пилар – Элеонора Зубкова. Озвучила Валентина Талызина

Кто озвучивал известных киногероев
11. «Бриллиантовая рука», 1968 год. Режиссер: Леонид Гайдай. Анна Сергеевна – Светлана Светличная. Озвучила Зоя Толбузина.
Гайдай принял такое решение из-за того, что ему казалось — голос Светличной не подходит к образу. Он хотел сделать голос Анны Сергеевны более сексуальным, таинственным. У Светличной произношение было открытое, простое, к тому же Светличная в те времена слегка тянула гласные звуки и обладала южнорусским говором. А нужен был голос этакой женщины-вамп. Такой голос и был найден

Кто озвучивал известных киногероев
12. «Герой нашего времени», 1965-1966 год. Режиссер: Станислав Ростоцкий. Григорий Печорин – Владимир Ивашов. Озвучил Вячеслав Тихонов.
«…доснимали фильм поздней осенью, Ивашову пришлось делать много дублей, падая из лодки в ледяную воду. Актер простыл и голос пропал. Чтобы не срывать графика выпуска ленты, Ростоцкий с разрешения Ивашова обратился к Тихонову. Так Печорин заговорил голосом будущего Штирлица.»

Кто озвучивал известных киногероев
13. «Капитан Фракасс», 1984 год. Режиссер: Владимир Савельев. Герцог де Валломбрез – Ивар Калныньш. Озвучил Александр Кайдановский

Кто озвучивал известных киногероев
14. «Капитан Фракасс», 1984 год. Режиссер: Владимир Савельев. Леандр – Леонид Ярмольник. В одной из сцен пути озвучил Игорь Ясулович

Кто озвучивал известных киногероев
15. «Королева Марго», 1996 год. Режиссер: Александр Муратов. Граф де Ла Моль — Дмитрий Харатьян. Озвучил Алексей Иващенко

Кто озвучивал известных киногероев
16. «Король Лир», 1970 год. Режиссер: Григорий Козинцев. Лир, король Британии – Юри Ярвет. Озвучил Зиновий Гердт

Кто озвучивал известных киногероев
17. «Маленькие трагедии», 1979 год. Режиссер: Михаил (Моисей) Швейцер. Герцог в «Скупом рыцаре» – Филипп Смоктуновский. Озвучил Игорь Ясулович

Кто озвучивал известных киногероев
18. «Маленькие трагедии», 1979 год. Режиссер: Михаил Швейцер. Фауст в «Сцене из Фауста» и дон Карлос в «Каменном госте» – Ивар Калныньш. Озвучил Сергей Малишевский.
Также Сергей Малишевский озвучивал Калныша в фильмах Театр (1978), Инспектор Гулл (1979), Личной безопасности не гарантирую… (1980), Тайна виллы «Грета» (1983), ТАСС уполномочен заявить… (1984), Крик дельфина (1986), Вход в лабиринт (1989), Взбесившийся автобус (1990)

Кто озвучивал известных киногероев
19. «Не бойся, я с тобой!», 1981 год. Режиссер: Юлий Гусман. Рустам – Мухтарбек Кантемиров. Озвучил Александр Белявский

Кто озвучивал известных киногероев
20. «Один из нас», 1970 год. Режиссер: Геннадий Полока. Зигфрид Келлер сотрудник абвера – Николай Гринько. Озвучил Вячеслав Тихонов

Кто озвучивал известных киногероев
21. «Покровские ворота», 1982 год. Режиссер: Михаил Козаков. Савельич, дедушка маленького скрипача – Эммануил Геллер. Озвучил Георгий Вицин

Кто озвучивал известных киногероев
22. Приходите завтра», 1962 год. Режиссер: Евгений Ташков. Николай Васильевич – Анатолий Папанов. Озвучил Евгений Ташков

Кто озвучивал известных киногероев
23. «Сибириада», 1979 год. Режиссеры: Андрей Кончаловский, Леонид Эйдлин. Родион Клементьев – Михаил Кононов. Озвучил — Виктор Проскурин

Кто озвучивал известных киногероев
24. «Сказка странствий», 1982 год. Режиссер: Александр Митта. Марта – Татьяна Аксюта. Озвучила Марина Неёлова

Кто озвучивал известных киногероев
25. «Следопыт», 1987 год. Режиссер: Павел Любимов. Санглие – Андрей Миронов. Озвучил Алексей Неклюдов.
«—Андрей Миронов не успел, к сожалению, досняться и озвучить свою роль в «Следопыте».

Кто озвучивал известных киногероев
26. «Собака на сене», 1977 год. Режиссер: Ян Фрид. Оттавио, мажордом – Фёдор Никитин. Озвучил Александр Демьяненко

Кто озвучивал известных киногероев
27. «Солярис», 1972 год. Режиссер: Андрей Тарковский. Крис Кельвин – Донатас Банионис. Озвучил Владимир Заманский

Кто озвучивал известных киногероев
28. «Стряпуха», 1965 год. Режиссер: Эдмонд Кеосаян. Андрей Пчёлка – Владимир Высоцкий. Озвучил Эдмонд Кеосаян.

Кто озвучивал известных киногероев
29. «Трест, который лопнул», 1982 год. Режиссер: Александр Павловский. Энди Таккер – Регимантас Адомайтис. Озвучил Александр Демьяненко

Кто озвучивал известных киногероев
30. «Человек-амфибия», 1961 год. Режиссеры: Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский. Ихтиандр Сальватор – Владимир Коренев. Озвучил Юрий Родионов

Кто озвучивал известных киногероев
31. «Филипп Траум» 1989 год. Режиссер: Игорь Масленников. Отец Питер – Юри Ярвет. Озвучил Михаил Светин

Кто озвучивал известных киногероев
32. «12 стульев», 1971 год. Режиссер Леонид Гайдай. Остап Бендер – Арчил Гомиашвили. Озвучил Юрий Саранцев.
Арчил Гомиашвили не пришёл на озвучивание фильма из-за болезни. То, как озвучил Остапа Бендера Юрий Саранцев, совершенно не понравилось Арчилу Гомиашвили. Как-то при встрече Гомиашвили сказал Леониду Гайдаю, что никогда бы не снялся бы в его фильме, зная о замысле режиссера. Леонид Гайдай, не медля ответил, что если бы я знал что будет возможен такой конфликт, то ни за что тебя бы не взял на главную роль этого актера. После этого скандала они не разговаривали достаточно много времени

Кто озвучивал известных киногероев
33. «Жестокий романс», 1983 год. Режиссер Эльдар Рязанов. Лариса Огудалова – Лариса Гузеева. Озвучила Анна Каменкова.
Рязанов просто побоялся доверить озвучивание молодой и неопытной актрисе — Гузеевой, которой и так был недоволен.Он, вообще опасался, что Гузеева не справится и испортит роль. Каменкова, как-бы все исправила.

Кто озвучивал известных киногероев
34. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1980 год. Режиссер Игорь Масленников. Профессор Мориарти – Виктор Евграфов. Озвучил Олег Даль.
«Виктор Евграфов по профессии каскадер. Сыграл он свою роль замечательно. Но из-за того, что он не обладал достаточным опытом, Игорь Масленников пригласил на озвучивание его роли Олега Даля.»

Кто озвучивал известных киногероев
35. «Формула любви», 1984 год. Режиссер Марк Захаров. Граф Калиостро – Нодар Мгалоблишвили. Озвучил Армен Джигарханян.

Кто озвучивал известных киногероев
36. «Место встречи изменить нельзя», 1979 год. Режиссер Станислав Говорухин. Варя Синичкина – Наталья Данилова. Озвучила Наталья Рычагова
Наталья Данилова до сих обижена на Станислава Говорухина за то, что на озвучивание сержанта Синичкиной в картине «Место встречи изменить нельзя» он пригласил актрису Наталья Рычагову – звезду фильма «Офицеры». Но режиссера можно понять: низкий, сексуальный голос актрисы категорически не подходил к романтическому образу героини.

Кто озвучивал известных киногероев
37. «Семнадцать мгновений весны», 1973 год. Режиссер Татьяна Лиознова. Хельмут Кальдер – Отто Мелис. Озвучил Евгений Жариков

Кто озвучивал известных киногероев
38. «Семнадцать мгновений весны», 1973 год. Режиссер: Татьяна Лиознова. Мартин Борман – Юрий Визбор.
Озвучил Анатолий Соловьёв. «Так как голос у Визбора был мягким и нежным, в фильме его пришлось озвучивать другому актеру — Соловьеву из Театра киноактера.»
Ф. Раззаков.«Наше любимое кино. Интриги за кадром»

Кто озвучивал известных киногероев
39. «Д’Артаньян и три мушкетера», 1979 год. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Констанция – Ирина Алферова. Озвучила Анастасия Вертинская.
«Бонасье озвучивала Вертинская Настя. И сделала это просто великолепно. Таким дрожащим голосом. Потому что сама была влюблена. У нее в то время был роман с Мишей Козаковым, который озвучивал кардинала. Они не скрывали своих чувств.
Я чувствую себя виноватым перед Ириной Алферовой еще и потому, что подтянул роль к голосу. Тот тембр Насти Вертинской, тот звук, такой высокий, звенящий, очень подходил к образу Бонасье. Только внешность осталась Алферовой. А так делать нельзя. Режиссерская диктатура для кино опасна.»

Кто озвучивал известных киногероев
40. «Д’Артаньян и три мушкетера», 1979 год. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Арамис – Игорь Старыгин. Озвучил Игорь Ясулович
«Старыгина на роль Арамиса мне порекомендовал кто-то из актёров. Правда, озвучивал свою роль не он, а Игорь Ясулович. Переозвучивали мы с разрешения Старыгина. У Старыгина небольшой дефект речи, даже приятный в жизни, но в фильме этого не должно было быть. Ведь Арамис — совершенство, «рафинэ». Они с Ясуловичем побеседовали. И на озвучании их тембр почти совпал. Ясулович Игорю специально подражал. И получился вот такой персонаж.»

Кто озвучивал известных киногероев
41. «Д’Артаньян и три мушкетера», 1979 год. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Кардинал Ришелье – Александр Трофимов. Озвучил Михаил Козаков
«У Трофимова голос был тяжелый, манера говорить тягучая. А тут был нужен светский человек, раздражительный и самодостаточный. Трофимов в жизни немного заикается. В озвучании, как и при пении, такие люди, как правило, заикаться перестают. Но в Трофимове не было этой светской наглости. А вот Миша Козаков все это блестяще проделал своим голосом. Мне было важно, чтобы эта мрачная высокая фигура разговаривала именно так.»

Кто озвучивал известных киногероев
42. «Д’Артаньян и три мушкетера», 1978 год. Режиссер: Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Аббатиса – Валентина Клименко. Озвучила Лия Ахеджакова. «В голосе у Ахеджаковой есть наивность, которая и была нужна. Это есть во всех ее ролях. И именно это придало ее персонажу столько очарования. Она у меня до «Мушкетёров» озвучивала четырнадцатилетнюю девочку в фильме «Петька в космосе», главную героиню Майку. У меня с ней старая дружба. Тогда она еще не была такой знаменитой. А когда снимались «Три мушкетёра», она уже прославилась. И все равно не отказала мне в озвучании. Жалко, что в титрах этого раньше не писалось. Ахеджакова великолепно озвучивала.»

Кто озвучивал известных киногероев
43. «ТАСС уполномочен заявить», 1984 год. Режиссер Владимир Фокин. Джон Глэбб – Вахтанг Кикабидзе. Озвучил – Константин Степанков

Кто озвучивал известных киногероев
44. «Гардемарины, вперед!», 1987 год. Режиссер Светлана Дружинина. Александр Белов – Сергей Жигунов. Озвучил Олег Меньшиков

Кто озвучивал известных киногероев
45. «Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974 год. Режиссер Никита Михалков. Николай Кунгуров – Александр Пороховщиков. Озвучил Игорь Кваша.

Кто озвучивал известных киногероев
46. «Стрелы Робин Гуда», 1975 год. Режиссер Сергей Тарасов. Робин Гуд – Борис Хмельницкий. Озвучил Александр Белявский

Кто озвучивал известных киногероев
47. «Приключения принца Флоризеля», 1981 год. Режиссер Евгений Татарский. Председатель – Донатас Банионис. Озвучил Александр Демьяненко

Кто озвучивал известных киногероев
48. «Небесные ласточки», 1976 год. Режиссер Леонид Квинихидзе. Фернан Шамплатрэ – Сергей Захаров. Озвучил Олег Басилашвили

Кто озвучивал известных киногероев
49. «Они сражались за Родину», 1975 год. Режиссер: Сергей Бондарчук. Пётр Федотович Лопахин – Василий Шукшин. Озвучил Игорь Ефимов. Василий Шукшин, как известно, умер во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Поскольку он не успел сняться лишь в нескольких эпизодах, режиссер Сергей Бондарчук пытался найти тех актеров, с кем можно было бы закончить картину, не убирая из фильма сцены, в которых снялся Шукшин. Доснялся за Шукшина актер театра А.С. Пушкина Юрий Соловьев. Он даже снимался в той же гимнастерке, что носил на съемках Шукшин. А озвучил всю роль за Шукшина Игорь Ефимов

Кто озвучивал известных киногероев
50. «Холодное лето пятьдесят третьего…», 1987 год. Режиссер: Александр Прошкин. Николай Павлович Старобогатов – «Копалыч» – Анатолий Папанов. Озвучил Игорь Ефимов. В 1987 году умер, не успев закончить работу над фильмом, Анатолий Папанов, сыгравший роль Копалыча в «Холодном лете пятьдесят третьего». Ефимов так озвучил роль за Папанова, что отличить голоса актеров было невозможно

Кто озвучивал известных киногероев
51. «Собака на сене», 1977 год. Режиссер: Ян Фрид. Тристан – Армен Джигарханян. Озвучил Игорь Ефимов

Кто озвучивал известных киногероев
52. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1979-1986 год. Режиссёр Игорь Масленников. Инспектор Лестрейд Борислав Брондуков. Озвучил Игорь Ефимов. Игорь Масленников режиссёр фильма, рассказывал: «Передо мной встала задача найти на роль Лестрейда комичного, забавного актёра, потому что именно таким был он в сценарии. Выяснилось, что все наши комики какие-то очень уж русские, и найти «англичанина» — это целая проблема. Типологически, вроде, ничего, но как только начинают играть, то сразу что-то неанглийское выходит. А Брондуков был и комичным персонажем, и, как мне казалось, интернациональным. Мы с ним встретились, но он сразу сказал: «Какой я англичанин? У меня же украинский акцент!» Я сказал, что мы сможем переозвучить. Уже тогда существовала этическая норма, что без разрешения самого исполнителя переозвучивать его каким-то другим голосом нельзя. Тогда Боря сказал: «Замечательно, если это будет Игорь Ефимов». Кроме Лестрейда Ефимов в этих фильмах озвучил Маркёра, майора Шолто, докторр Гримсби Ройлота, возничего Перкинста

Кто озвучивал известных киногероев
53. «Солярис», 1972 год. Режиссер: Андрей Тарковский. Снаут – Юри Ярвет. Озучил Владимир Татосов

Кто озвучивал известных киногероев
54. «Сталкер», 1978 год. Режиссер: Андрей Тарковский. Профессор – Николай Гринько. Озвучил Сергей Яковлев

Кто озвучивал известных киногероев
55. «Человек родился», 1956 год. Режиссер: Василий Ордынский. Надя Смирнова – Ольга Бган. Озвучила Людмила Гурченко. На роль Нади Смирновой пробовалась Людмила Гурченко, но худсовет не утвердил её, тогда Гурченко убедила режиссёра В. Ордынского отдать ей озвучивание

Кто озвучивал известных киногероев
56. «Человек-невидимка», 1984 год. Режиссер: Александр Захаров. Кэмп – Ромуальдас Раманаускас. Озвучил Сергей Малишевский

Кто озвучивал известных киногероев
57. «Выше Радуги», 1986 год. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Алик Радуга – Дмитрий Марьянов. Озвучил Дмитрий Харатьян

Кто озвучивал известных киногероев
58. «Приключения Электроника», 1979 год. Режиссер Константин Бромеберг. Сыроежкин – Юрий Торсуев. Озвучила Ирина Гришина

Кто озвучивал известных киногероев
59. «Приключения Электроника», 1979 год. Режиссер Константин Бромеберг. Электроник – Владимир Торсуев. Озвучила Надежда Подъяпольская

Кто озвучивал известных киногероев
60. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981 год. Режиссер Станислав Говорухин. Гекльберри Финн – Владислав Галкин. Озвучила Александра Назарова

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