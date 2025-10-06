9 любопытных фактов о «Титанике», о которых редко кто упоминает

Больше сотни лет назад произошла одна из крупнейший морских трагедий, которая унесла жизни не менее 1500 человек

1. «Тщетность, или Гибель “Титана”»

За 14 лет до катастрофы американский писатель Морган Робертсон написал фантастическую повесть о крушении корабля

2. Знаменитости, которые чудом не сели на корабль

Теодор Драйзер тоже собирался плыть на «Титанике», но в последний момент его оговорил издатель / Фото: cdn.fishki.net

3. Пара, которая решила умереть вместе

Такой пару показал в своем фильме Джеймс Кэмерон / Фото: vseznaesh.ru

4. «Случайная» находка обломков лайнера

Открытие исследователя подтвердило слова выживших: корабль в самом деле разломился пополам и пошел ко дну / Фото: vseznaesh.ru

5. Реальное фото айсберга

Когда судно столкнулось с ледником, на нем остались следы красной краски / Фото: vseznaesh.ru

6. Та самая скрипка

Во время затопления оркестр под руководством британского скрипача Уоллеса Хартли продолжал играть / Фото: s10.stc.all.kpcdn.net

7. Лайнер в кинематографе

Самым знаменитым упоминанием в кинематографе стал одноименный фильм Джеймса Кэмерона / Фото: cdn.fishki.net

8. Самая молодая выжившая

Элизабет Глэдис Миллвине Дин было всего 2,5 месяцев, когда произошло крушение / Фото: vseznaesh.ru

9. Экскурсия к обломкам

Сегодня лайнер входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и к нему проводят экскурсии / Фото: znaj.ua