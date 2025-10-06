9 любопытных фактов о «Титанике», о которых редко кто упоминает

Больше сотни лет назад произошла одна из крупнейший морских трагедий, которая унесла жизни не менее 1500 человек
Больше сотни лет назад произошла одна из крупнейший морских трагедий, которая унесла жизни не менее 1500 человек. Непотопляемый «Титаник» вышел из британского порта Саутгемптон, но в водах северной Атлантики столкнулся с айсбергом и потерпел крушение.
1. «Тщетность, или Гибель “Титана”»
За 14 лет до катастрофы американский писатель Морган Робертсон написал фантастическую повесть о крушении корабля
В 1898 году, за 14 лет до катастрофы, американский писатель Морган Робертсон написал фантастическую повесть. В ней рассказывается о последнем плавании корабля «Титан», который переплывал Атлантический океан, чтобы установить рекорд. В повести также описывается непотопляемость судна, а его характеристики до боли напоминают «Титаник». После катастрофы произведение стали считать предвестником гибели круизного лайнера.
2. Знаменитости, которые чудом не сели на корабль
Теодор Драйзер тоже собирался плыть на «Титанике», но в последний момент его оговорил издатель / Фото: cdn.fishki.net
Отправление «Титаника» было знаковым событием, поэтому многие богатые и знаменитые люди хотели отправиться в круиз. Однако у некоторых из них резко изменились планы, что спасло им жизни. Например, основатель одной из крупнейшей шоколадной компании Hershey’s Милтон Херши в последний момент решил не садиться на судно.корпорации JP Morgan Джон П. Морган вместо поездки на «Титанике» предпочел задержаться на отдыхе во Франции. Телеграфному изобретателю Гульельмо Маркони билет достался бесплатно, но ученый предпочел корабль «Лузитанию» (который тоже затонул, но уже в другом плавании). Американский писатель Теодор Драйзер тоже собирался плыть на «Титанике», но в последний момент его оговорил издатель и посоветовал корабль дешевле.
3. Пара, которая решила умереть вместе
Такой пару показал в своем фильме Джеймс Кэмерон / Фото: vseznaesh.ru
Американский предприниматель и совладелец универмагов Macy’s Исидор Штраус возвращался домой из Европы вместе с супругой Идой. Когда началась эвакуация, Ида отказалась бросать мужа. Женщина заявила, что они жили вместе, вместе и умрут. В последний раз их видели вместе на палубе, где Исидор с Идой стояли и держались за руки. После катастрофы тело мужчины удалось установить, а женщину так и не нашли.
4. «Случайная» находка обломков лайнера
Открытие исследователя подтвердило слова выживших: корабль в самом деле разломился пополам и пошел ко дну / Фото: vseznaesh.ru
Правительство США наняло исследователя Роберта Балларда для поиска атомных подводных лодок, которые затонули в 60-х. Миссия была секретной и для нее использовался подводный робот, изобретенный Баллардом. С ученым заключили сделку: он находит подлодки, а правительство финансирует поиски лайнера. Баллард справился с заданием, а затем практически сразу нашел обломки «Титаника». Открытие исследователя подтвердило слова выживших, которым никто не верил. Корабль в самом деле разломился пополам и пошел ко дну.
5. Реальное фото айсберга
Когда судно столкнулось с ледником, на нем остались следы красной краски / Фото: vseznaesh.ru
Мало кто знает, но существует реальное фото того самого айсберга. Его сделали с другого корабля, который пришел на место, где затонул «Титаник». Когда судно столкнулось с ледником, на нем остались следы красной краски. Кстати, в тот роковой день с других лайнеров неоднократно сообщали о скоплении ледников, однако радист «Титаника» проигнорировал послания и прервал связь. Спустя 40 минут произошла катастрофа.
6. Та самая скрипка
Во время затопления оркестр под руководством британского скрипача Уоллеса Хартли продолжал играть / Фото: s10.stc.all.kpcdn.net
Во время затопления оркестр под руководством британского скрипача Уоллеса Хартли продолжал играть и подбадривать людей. Музыканты исполняли гимн «Ближе, Господь, к Тебе». Исследователи полагали, что скрипка безвозвратно утеряна, пока в 2006 году одна женщина не обнаружила ее у себя на чердаке. Семь лет ученые исследовали музыкальный инструмент и заключили, что это - та самая скрипка Уоллеса Хартли.
7. Лайнер в кинематографе
Самым знаменитым упоминанием в кинематографе стал одноименный фильм Джеймса Кэмерона / Фото: cdn.fishki.net
Буквально через месяц после катастрофы на экраны вышел фильм о «Титанике» под названием «Спасенные из “Титаника”» (Saved from the Titanic). Главную роль в картине сыграла Дороти Гибсон. Актриса тоже была на лайнере и чудом выжила после гибели корабля. А самым знаменитым упоминанием в кинематографе стал одноименный фильм Джеймса Кэмерона.
8. Самая молодая выжившая
Элизабет Глэдис Миллвине Дин было всего 2,5 месяцев, когда произошло крушение / Фото: vseznaesh.ru
Элизабет Глэдис Миллвине Дин было всего 2,5 месяцев, когда произошло крушение. Семья Элизабет ехала третьим классом и им удалось попасть в шлюпку №10. Отец посадил жену с дочкой и сыном, но самому спастись не удалось. В 2009 году в 97 лет Элизабет умерла, она была последней выжившей пассажиркой круизного лайнера. Женщину кремировали и развеяли прах в саутгемптонских доках.
9. Экскурсия к обломкам
Сегодня лайнер входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и к нему проводят экскурсии / Фото: znaj.ua
Сегодня лайнер входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и к нему проводят экскурсии. Чтобы посмотреть на обломки затонувшего лайнера, достаточно забронировать 10-дневный тур у британской фирмы Blue Marble Private. Экспедиция обойдется свыше ста тысяч долларов с человека.
