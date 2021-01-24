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Отвар для подкормки комнатных растений

Чтобы домашние цветы радовали своей красотой, имели сочные зеленые листья и яркие цветы, их необходимо регулярно подкармливать. Подкормки для растений, приготовленные в домашних условиях, зачастую являются более эффективными, чем покупные препарата.
Сделать такие удобрения очень просто, а стоить они будут копейки.

Отвар для подкормки комнатных растений
Одна из самых действенных подкормок готовится на основе луковой шелухи.
Отвар для подкормки комнатных растений

Доведите шелуху трех луковиц до кипения в 1 литре воды. К отвару добавьте корочки 3-4 мандаринов и немного кожуры свеклы. Перемешайте отвар и оставьте его в кастрюле до полного остывания. Используйте отвар сразу после того, как он остынет до комнатной температуры. Хранить эту подкормку нельзя, так как в процессе хранения она теряет свои полезные свойства.
Используйте подкормку для полива комнатных растений 2 раза в месяц летом и 1 раз в месяц в остальное время года. Отвар насытит растения всеми необходимыми для роста питательными веществами и благотворно скажется на их росте и развитии.

Отвар для подкормки комнатных растений
Подробную инструкцию приготовления подкормки можно посмотреть на видео:




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Цветыподкормка
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