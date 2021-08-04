C чего начинались съёмки 10 знаменитых сериалов и о чём даже не догадывались зрители

Трудно представить, что телевизионные сериалы, ставшие теперь культовыми или по крайней мере чрезвычайно популярными, когда-то находились на стадии создания пилотного эпизода – того самого, что должен был решить дальнейшую судьбу проекта. Удивительно, но иногда первоначальный вариант оказывался по-настоящему провальным, и сценаристам приходилось сворачивать горы, чтобы превратить отвергнутый материал в шедевр.
Пилотный, пробный эпизод снимают для того, чтобы привлечь внимание к проекту, а телекомпаниям он помогает оценить интерес зрителей к сюжету и целесообразность запуска нового шоу. В американской телеиндустрии лишь четверть пилотных серий превращаются в начало сериала – остальные признаются бесперспективными. Часто первый, пробный эпизод становится для производителей способом лучше понять персонажей и идею проекта и снять исправленную версию уже в более совершенном виде, добавить изюминку, которая сделает сериал знаменитым.
1. «Секретные материалы»
Крис Картер, автор идеи и создатель сериала, ставил своей целью напугать зрителя, и история о том, как двое агентов ФБР расследуют паранормальные явления, отлично справилась с этой задачей. Мужской персонаж, который верит в сверхъестественное, и женский, относящийся к категории скептиков, нарушал устоявшийся стереотип. На главные роли были утверждены Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, правда, кандидатуру последней пришлось защищать самому Картеру, который уверял, что к изучению сценария она подошла с той же серьезностью, что предполагалась основной чертой Скалли. Что касается Уильяма Дэвиса, сыгравшего роль Курильщика, первоначально он проходил кастинг на роль старшего агента ФБР Блевинса.
Крис Картер, автор идеи
По сюжету пилотного эпизода, доктор и агент ФБР Дана Скалли направляется шефом для расследования загадочной смерти в лесу девочки-подростка Карен Свенсен. В напарники Скалли назначен агент Фокс Малдер, занимающийся делами категории «Секретные материалы» («Файлы Икс»).
Бюджет пилотной серии составил 2 миллиона долларов, съемки проходили в Ванкувере. Показ состоялся перед сотрудниками телекомпании, причем окончательный монтаж был завершен за три часа до демонстрации эпизода. В итоге из него были исключены несколько сцен, в том числе связанных с отношениями Даны Скалли и ее бойфренда Итана – так предполагалось подчеркнуть платонический характер взаимоотношений агентов на протяжении расследования.
Агенты Скалли и Малдер
2. «Твин Пикс»
Дэвид Линч и Марк Фрост предложили концепцию сериала руководству канала ABC во время личной встречи. Поначалу идея сводилась к рассказу о полицейском расследовании в обстановке маленького городка, нечто среднее между мыльной оперой и детективной историей. Сюжет строился вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследуют агент ФБР Дейл Купер и шериф Гарри Трумен.
Агент Купер и шериф Трумен
Итоговая версия пилота встретила разные оценки телекомпании – дезориентирующий, неоднозначный эпизод казался ряду экспертов обреченным на провал из-за несоответствия привычному зрителям формату. Другие предсказывали проекту небывалую славу, которая «изменит телевидение навсегда». Первую серию, показанную 8 апреля 1990 года, посмотрело рекордное количество зрителей – более 34 миллионов, а сам сериал, несмотря на то, что состоял первоначально всего из двух сезонов, стал культовым.
Дэвид Линч и Марк Фрост
3. «Альф»
Приключения инопланетянина с планеты Мелмак увидели свет благодаря автору идеи и сценаристу Полу Фаско, который обратился с предложением о запуске проекта к продюсеру Берни Бриллстейну. Поначалу тот был настроен скептически, но, посмотрев на работу Фаско по управлению куклой-Альфом, предложил-таки написать сценарий.
Альф и его создатель Пол Фаско
Пилотная серия почти в неизменном виде стала начальной в первом сезоне, были лишь переделаны некоторые затянутые сцены, и сотрудника службы, занимающейся пришельцами, сыграл другой актер. Сериал выходил на экранах с 1986 по 1990 год и был показан в восьмидесяти странах мира. Тем не менее, участвовавшие в проекте актеры признавали, что съемки были технически сложными и весьма напряженными, один получасовой эпизод требовал 20-25 часов работы, а куклу приводили в движение трое – сам Пол Фаско, управлявший «ртом» и «правой рукой» Альфа, Лиза Бакли, отвечающая за «левую руку» и третий ассистент – Боб Фаппьяно, в чьи обязанности входило обеспечение мимики – движение бровей и ушей. Размещение кукловодов, установка микрофона для Пола Фаско, который и озвучивал пришельца, согласованная работа всех членов съемочной группы были нелегким делом, постоянно требовавшим корректировки и исправления.
Съемки сериала оказались выматывающими из-за технических сложностей
По словам Энн Шедин, сыгравшей роль Кейт в сериале, атмосфера на площадке была настолько напряженной, что после съемки последней сцены сериала актер Макс Райт (Вилли) молча собрал сумку с вещами и исчез.
В первом сезоне роль Альфа порой исполнял переодетый в костюм актер-лилипут Михей Месарош, но впоследствии от его услуг отказались
4. «Друзья»
Дэвид Крейн и Марта Кауффман, в попытках создать успешный перспективный сценарий для нового сериала, перепробовали разные идеи, в том числе и «Кафе «Бессонница», про заведение, где одинокие приятели встречаются обсудить свою личную жизнь. Компанией NBC пилотному эпизоду был дан зеленый свет, и началась работа по написанию и многократным исправлениям сценария, просмотрам тысяч заявок от актеров, проведению кастингов и пересмотру их результатов.
На роль Моники и Фиби рассматривались Ненси МакКеон и Кэти Гриффин
Дэвид Швиммер на роль Росса Геллера был утвержден первым из шестерки, а вот на роль Моники сначала рассматривалась Ненси МакКеон, которая должна была играть любовную связь с Джо. Фиби могла быть сыграна Кэти Гриффин, но предпочтение отдали Лизе Кудроу, хорошо проявившей себя в ситкоме «Без ума от тебя» в роли официантки Урсулы Буффе.
Кадр из пилотного эпизода сериала
Показ состоялся 22 сентября 1994 года и собрал 22 миллиона зрителей, сразу завоевав признание публики. Правда, ряд экспертов критиковали «распущенность» Моники и примитивные шутки Чендлера, а персонаж Джо обвиняли в неоригинальности и эксплуатации давно надоевшего образа.
5. «Отчаянные домохозяйки»
До написания сценария к сериалу Марк Черри находился в довольно тяжелом финансовом положении, но идея создания телевизионного проекта о жизни обитателей богатого предместья оказалась востребованной и была запущена в работу.
Написать сценарий о жизни домохозяек из богатых предместий Марка Черри вдохновил рассказ его матери об отчаянии, которое она порой испытывала, но тщательно скрывала
Сюжет о том, как домохозяйка, ведущая вполне обеспеченную благополучную жизнь, сводит счеты с жизнью, а потом в качестве закадрового голоса комментирует события вокруг семей своих подруг, был хорошо встречен зрителями и критиками.
Съемки проводились на знаменитой Колониальной улице Голливуда, а роль той самой злополучной Мэри Элис Янг первоначально планировалось отдать Шерил Ли – той, что уже сыграла когда-то убитую в первой же серии Лору Палмер из «Твин Пикс».
Шерил Ли и Брэнда Стронг, утвержденная на роль Мэри Элис
Роли главных героинь сериала были распределены не сразу – кроме, пожалуй, Габриэль Солис, которую Черри отдал Еве Лонгории – узнав от нее, что сценарий она не прочитала – только свою часть. В образ легкомысленной Габриэль это вписывалось идеально.
Дана Дилейни и Марсия Кросс, претендовавшие на роль Бри. Роль досталась Марсии, а Дилейни появилась в сериале позже
6. «Остаться в живых»
Съемки двух частей пилотного эпизода побили рекорды по бюджету – главным образом из-за покупки и транспортировки списанного самолета «Локхид 1011», обеспечившего декорацию к крушению рейса 815. Местом съемок стал гавайский остров Оаху.
Пилотный эпизод сериала стал самым дорогим в истории
Первоначально телевизионная компания ABC заказала сценаристам Дэймону Линделофу и Джеффри Либеру «нечто среднее между романом «Повелитель мух», фильмом «Изгой», сериалом «Остров Гиллигана» и телешоу «Выживший». По мере написания сценария и подбора актеров в сюжет вносили изменения – было решено «оставить в живых» Джека, первоначально умиравшего в первом же эпизоде, а в отношении Кейт отказались от истории о ее муже, который отправился в туалет непосредственно перед крушением и пропал (эта линия потом будет воплощена другим персонажем).
Лабрадора Винсента, также спасшегося на таинственном острове, сыграла собака по кличке Мэдисон
На роль главной героини пробовалась Ким Юн-Джин, сыгравшая позже кореянку Сун, а Сойера могли сыграть Мэтью Фокс или Доминик Монаган.
Все перестановки и изменения в сценарий вносились до съемок и выпуска пилотной серии, которая потом вошла в состав сериала.
7. «Доктор Хаус»
Хью Лори и Дэвид Шор
Автора идеи и сценариста Дэвида Шора к созданию сериала подтолкнули собственные воспоминания об опыте пациента больницы. К тому же в главном герое он хотел воплотить черты Шерлока Холмса – та же зависимость от наркотиков, безразличие к клиенту и живой интерес к его делу. Хаусу с самого начала планировалось добавить некоторую физическую особенность – сначала предполагалось посадить его в инвалидную коляску, потом «украсить» шрамом через все лицо, но в итоге автор остановился на трости.
Кадр из сериала
Интересно, что на роль хромающего доктора продюсерами планировался американец, и англичанину Хью Лори удалось невольно ввести их в заблуждение своим безупречным американским акцентом.
Главный персонаж получился грубым и неполиткорректным, но несмотря на это оказался привлекательным, второстепенные же роли сначала ругали за стереотипность. Их исполнители Омар Эппс и Дженнифер Моррисон еще на этапе пилотного эпизода предвещали проекту либо провал, либо особенный успех. Показ на телевидении состоялся 16 ноября 2004 года и собрал у экранов 7 миллионов зрителей.
8. «Шерлок»
Кадр из короткой, пилотной серии
Пилотом к сериалу стал 60-минутный эпизод, съемки которого обошлись в 800 тысяч фунтов стерлингов и был выпущен 25 июля 2010 года. Создатели «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат сообщили, что серия так понравилась руководству BBC, что им были заказаны съемки полной, полуторачасовой версии, а также двух других эпизодов. По другой версии, выход в свет пилотной серии был признан неудачным, а потому в таком виде его решили не оставлять. В исправленной версии первого эпизода сериала изменились темп и звук, сюжет стал более насыщенным и запутанным, была несколько по-другому организована операторская работа. В поздней версии появился знаменитый шквал сообщений, которые рассылает сыщик в самом начале повествования.
Роль Салли Донован планировалось отдать Зэйв Эштон, но позже она досталась Винетт Робинсон
Вообще, по признанию критиков, успех сериала был связан в первую очередь с харизмой и обаянием главного героя, а потому пилотный эпизод прятать не стали – он вошел в сборник DVD, включающий первый сезон «Шерлока».
9. «Теория большого взрыва»
Пилотная серия отличалась от уже привычного сюжета сериала
После выхода пилотного эпизода этого комедийного сериала о группе физиков сценаристам пришлось немало поработать, и первая серия «Теории» оказалась уже сильно измененной. Поначалу Чак Лорри и Билл Прейди не включили в состав персонажей ни Раджа, ни Говарда, зато пилотная серия знакомила зрителей с девушками Кэти и Джильдой, причем с последней главный герой Шелдон Купер состоял в любовной связи.
В пилотной версии были персонажи Кэти и Джильды
Оценки фокус-группы, а затем и критиков разнились – часть зрителей обвиняло персонажей, а с ними и создателей «Теории большого взрыва» в снобизме. Тем не менее проект не только завоевал любовь зрителей, но и прошел проверку временем, выходя на протяжении двенадцати сезонов и в общей сложности составив 276 эпизодов.
10. «Игра престолов»
Сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс
Судьба едва ли не самого популярного сериала современности практически висела на волоске, когда был выпущен пилотный эпизод. Просмотр был закрытым – авторы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс позвали нескольких коллег по цеху, в том числе сценариста «Одиннадцати друзей Оушена» Теда Гриффина. Реакция была убийственной – «у вас, ребята, серьезные проблемы». Чтобы сериал ожил, необходимо было менять почти все – и это в итоге было сделано.
Роль Кейтилин Старк первоначально отдали Дженнифер Эли, затем она досталась Мишель Фэйрли
Дейенерис сначала играла Тэмзин Мерчант, затем роль перешла к Эмилии Кларк
Для съемок второго варианта пилота, в частности, вместо Томаса Маккарти был приглашен режиссер Тимоти Ван Паттен, были произведены замены в актерском составе – Кейтилин Старк вместо Дженнифер Эли сыграла Мишель Фэйрли, а Дейенерис – Эмилия Кларк (первоначально роль была отдана Тэмзин Мерчант).
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