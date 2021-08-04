C чего начинались съёмки 10 знаменитых сериалов и о чём даже не догадывались зрители

1. «Секретные материалы»

Крис Картер, автор идеи

Агенты Скалли и Малдер

2. «Твин Пикс»

Агент Купер и шериф Трумен

Дэвид Линч и Марк Фрост

3. «Альф»

Альф и его создатель Пол Фаско

Съемки сериала оказались выматывающими из-за технических сложностей

В первом сезоне роль Альфа порой исполнял переодетый в костюм актер-лилипут Михей Месарош, но впоследствии от его услуг отказались

4. «Друзья»

На роль Моники и Фиби рассматривались Ненси МакКеон и Кэти Гриффин

Кадр из пилотного эпизода сериала

5. «Отчаянные домохозяйки»

Написать сценарий о жизни домохозяек из богатых предместий Марка Черри вдохновил рассказ его матери об отчаянии, которое она порой испытывала, но тщательно скрывала

Шерил Ли и Брэнда Стронг, утвержденная на роль Мэри Элис

Дана Дилейни и Марсия Кросс, претендовавшие на роль Бри. Роль досталась Марсии, а Дилейни появилась в сериале позже

6. «Остаться в живых»

Пилотный эпизод сериала стал самым дорогим в истории

Лабрадора Винсента, также спасшегося на таинственном острове, сыграла собака по кличке Мэдисон

7. «Доктор Хаус»

Хью Лори и Дэвид Шор

Кадр из сериала

8. «Шерлок»

Кадр из короткой, пилотной серии

Роль Салли Донован планировалось отдать Зэйв Эштон, но позже она досталась Винетт Робинсон

9. «Теория большого взрыва»

Пилотная серия отличалась от уже привычного сюжета сериала

В пилотной версии были персонажи Кэти и Джильды

10. «Игра престолов»

Сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс

Роль Кейтилин Старк первоначально отдали Дженнифер Эли, затем она досталась Мишель Фэйрли

Дейенерис сначала играла Тэмзин Мерчант, затем роль перешла к Эмилии Кларк