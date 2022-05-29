Как хранить фрукты и ягоды, чтобы они оставались свежими и сочными целый год

По такому рецепту вы можете заготовить любые фрукты и ягоды на год! Они останутся такими же, как и прежде — свежими, сочными и очень вкусными.







В банку поместите тщательно промытые фрукты. Фрукты и ягоды следует брать плотные, твёрдые. Если это персики, абрикосы, мягкие ягоды — то следует брать немного недозрелые, зеленоватые.







Залить кипятком, прикрыть крышками, оставить на 10 минут.







Затем слить воду в кастрюлю. Прокипятить.







Тем временем на каждую 1,5 л банку добавить по 2 ст. л. сахара. Лимонную кислоту добавлять не нужно.







Залить кипятком, прикрыть крышками, закрутить.







Перевернуть банки, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.







В таком виде фрукты хранятся год при температуре не выше 18 градусов.





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