По такому рецепту вы можете заготовить любые фрукты и ягоды на год! Они останутся такими же, как и прежде — свежими, сочными и очень вкусными.
В банку поместите тщательно промытые фрукты. Фрукты и ягоды следует брать плотные, твёрдые. Если это персики, абрикосы, мягкие ягоды — то следует брать немного недозрелые, зеленоватые.
Залить кипятком, прикрыть крышками, оставить на 10 минут.
Затем слить воду в кастрюлю. Прокипятить.
Тем временем на каждую 1,5 л банку добавить по 2 ст. л. сахара. Лимонную кислоту добавлять не нужно.
Залить кипятком, прикрыть крышками, закрутить.
Перевернуть банки, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.
В таком виде фрукты хранятся год при температуре не выше 18 градусов.
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Как хранить фрукты и ягоды, чтобы они оставались свежими и сочными целый год
По такому рецепту вы можете заготовить любые фрукты и ягоды на год! Они останутся такими же, как и прежде — свежими, сочными и очень вкусными.
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