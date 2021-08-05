На кого из известных личностей похож Гей Боб - первая кукла нетрадиционной ориентации

Кукла Гей Боб.

Кукла Гей Боб была выпущена в 1977 году.

Кукла продавалась в комплекте с бумажным шкафом.

Пол Ньюма и Роберт Редфорд.

Кукла отличалась подробным анатомическим строением.

Вместе с куклой шел бумажный проспект с манифестом и фотографиями нарядов, которые можно было заказать отдельно по почте.

На кукле была надета фланелевая рубашка, штаны. В комплекте была также кожаная сумка на ремне.

«Coming out of the closet».

Кукла Гей Боб.

Кукла Гей Боб продавалась сначала только по почте. Позже ее стало возможно купить и в обычных магазинах.

Инструкция к кукле.

Реклама куклы с отрывным купоном, позволяющим заказать куклу по почте.

Гей Боб в коробке/шкафу.

Гей Боб (Gay Bob) получил внешность «мужчины, похожего одновременно на Пола Ньюмана и Роберта Редфорда».

Фотография куклы в 1970-х.

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Кукла уже давно не выпускается, но ее еще можно купить на аукционе.

Кукла Гей Боб.