5 знаковых автобусов времен Советского Союза, которые знал каждый гражданин



Большое внимание в Советском Союзе уделяли общественному транспорту. Далеко не везде с ним все было хорошо, но сложно найти советского гражданина, который бы не знал, что такое езда в переполненном общественном транспорте. Впрочем, эти проблемы не исчезли никуда в час-пик и сегодня. При этом количество единиц и маршрутов общественного транспорта в стране постоянно росло, что так же мог почувствовать на себе каждый житель некогда единой страны.


1. ЛАЗ-695


Отличный автобус был. |Фото: fotobus.msk.ru.

Отличный автобус был. |Фото: fotobus.msk.ru.

 

Творение Львовского автобусного завода. На свет автобус появился в 1956 году. После этого неоднократно модернизировался, благодаря чему выпуск «Львова» пережил Советский Союз. Производили 695-ый до 2010 года. Высокопольный автобус средней вместимости на 33 сидящих места был выпущен в количестве около полумиллиона образцов. Один только ЛАЗ-695 вышел тиражом более 250 тысяч автобусов. При этом одна из последних модификаций – ЛАЗ-695Н выпускавшаяся до 2010 года вышла тиражом более 176 тысяч автобусов. Всего же семейство 695-го имело 11 моделей, большинство из которых – серийные.

2. ГЗА-651


Один из первых автобусов. |Фото: kolesa.ru.

Один из первых автобусов. |Фото: kolesa.ru.


 

Один из первых советский автобусов с капотной компоновкой. Производился на Горьковском заводе автобусов с 1949 года. Непосредственно сам ГЗА выпускался по 1951 год. Однако, один и тот же автобус делался еще на трех предприятиях, а потому проходил под другими индексами. Например, на КАвЗе автобус выпускали с 1958 по 1973 год. Мест для сидения в 651-ом было всего на 19 человек. Нельзя не отметить и то, что на базе машины общественного транспорта было построено семейство фургонов для самых разных целей и задач.

3. ПАЗ-672


Ездил не одно десятилетие. |Фото: artfile.ru.

Ездил не одно десятилетие. |Фото: artfile.ru.

 

Творение Павловского автобусного завода, выпускавшееся с 1967 по 1989 год. В общей сложности одни только 672-ых (без учета модификаций) в СССР произвели в количестве более, чем 288 тысяч экземпляров. Первоначально данная модель ПАЗ создавалась для небольших населенных пунктов с незначительным пассажирским потоком. В городах же 672-ой можно было встретить в роле маршрутного такси, служебного автобуса и катафалка. Число мест для сидений – 23. Семейство ПАЗ-672 за годы выпуска обзавелось более, чем двумя десятками разнообразных модификаций, большинство из них было мелкосерийными. Кроме того, существовала экспортная модификация 672-го.

4. ЛиАЗ-677


Ездил в качестве городе. |Фото: drive2.ru.

Ездил в качестве городе. |Фото: drive2.ru.


 

Высокопольный советский автобус Ликинского автобусного завода 1963 года разработки. Тем не менее, в серию ЛиАЗ пошел только спустя 4 года в 1967, после чего выпускался аж до 2002. Правда с 1994 делали 677-ый в штучном количестве. ЛиАЗ стал одной из самых массовых машин своего завода. В общей сложности было выпущено свыше 200 тысяч экземпляров. Увидеть 677-ые можно было почти в любом советском городе. Мест для сидения в автобусе было на 25 человек. Само собой стоя набиться можно было и в количестве, превышающем запланированное в 80 человек.

5. ЛАЗ-699


Ездят до сих пор. ¦Фото: Pinterest.

Ездят до сих пор. ¦Фото: Pinterest.

 

Еще одна машина Львовского автобусного завода, которую так или иначе знала вся страна. В последствии автобус также выпускался на Днепровском автобусном заводе. Делали 699-ые с 1964 по 2002 год. Автобус можно было увидеть только на междугородних маршрутах. Пассажировместимость машины составляла 41 сидячее место. Презентация ЛАЗ-699 состоялась еще в 1961 году. Показывали автобус как одно из наиболее передовых достижений отечественного автопрома на ВДНХ, в том числе тогдашнему генеральному секретарю страны – Никите Хрущеву.

