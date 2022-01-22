7 вещей из СССР, которые внезапно стали модными трендами

Неожиданные тренды современности родом из советского прошлого.
Как известно, мода циклична. Позабытые вещи обретают в настоящем новое «звучание». Сегодня можно услышать много критики в адрес советских времен и, особенно, в сторону моды того времени, однако, к всеобщему удивлению, многие тренды прошлого становятся сегодня безумно популярными.
1. Валенки
Ботинки из войлока.
Войлочные ботинки, чуни, валенки... Да как только не называли обувь, которая активно выпускались в прошлом столетии. Они имели толстую подошву, были очень теплыми, мягкими и прекрасно подходили для больных ног. Однако, не брезговала ими и молодежь. Такую обувь надевали в лютые морозы или особенно снежные дни. Сейчас войлочные ботинки буквально переродились. В этом году их можно наблюдать в коллекциях знаменитых дизайнеров. Их украшают вышивкой, кожаными вставками или фотопечатью. Также популярны модели в стиле кэжуал, являющие собой нечто среднее между кроссовками и полуботинками яркого цвета.
2. Шапка-«петушок»
Шапка-«петушок» тогда и сейчас.
Настоящим фурором прошедшей зимы стало возвращение легендарной шапки-«петушка» родом из 1970-х. В те времена они были выполнены в спортивном стиле и пользовались популярностью у мужской половины велосипедистов, альпинистов, лыжников, охотников и среди молодежи. Из-за характерного гребня головной убор получил название «петушок». Современные шапки имеют несколько иной вид и ориентированы на женскую половину населения, однако иногда встречаются и модели для мужчин.
3. Авоська
Сумка авоська.
Сумка авоська стала чуть ли не символом эпохи СССР, хотя история ее началась значительно раньше. Сетчатые сумки отличались прочностью, вместительностью и долговечностью. С ними было удобно ходить за покупками, да и других альтернатив у населения не было. С появлением полиэтиленовых пакетов авоськи ушли в забытье, а сейчас снова вернулись. В этом году ими пестрят практически все страницы модных журналов. Чаще всего сетчатые сумки используются в качестве чехла для основной, но иногда выступают и как самостоятельные единицы.
4. Галоши
Триумфальное возвращение галош.
Родиной галош является вовсе не Советский Союз, однако именно там в 1960-х годах они крепко прижились и полюбились. Производство практичных резиновых ботинок быстро развивалось, и если раньше существовала только одна универсальная модель, то со временем появилась обувь для женщин, мужчин и даже детей. Галоши надевали в дождливую погоду, чтобы ходить в огороде или по городу, а по приходу домой легко снять и вымыть. И вот спустя более, чем 50 лет, галоши вернулись в нашу жизнь. Их предназначение не изменилось, а вот внешний вид стал более привлекательным. Поэтому, чтобы быть в тренде, этой осенью стоит обзавестись парой ярких галош из резины или кожи.
5. Носки и сандалии
Сочетание носков с сандалиями.
В Советские времена мало кого можно было удивить сочетанием носков и сандалий на ногах мужчин. Для женщин это сочетание всегда было странным и малопривлекательным, поэтому со временем оно отошло в забытье и стало признаком деревенщины. Но мода - штука непредсказуемая. На сегодняшний день, комплекты из носков и сандалий не только вернулись, но и стали настоящим трендом. За подобное сочетание выступили Bottega Veneta, Versace, Marni и некоторые другие бренды. Более того, специфическая тенденция коснулась и женской моды. Поэтому, если хотите прочувствовать на себе все прелести странного дуэта, смело надевайте носки под открытые босоножки на каблуке или платформе.
6. Джинсовая куртка
Простая джинсовая куртка.
Мода на деним не закончится никогда. Но сейчас речь идет о самых простых, немного грубоватых куртках, выполненных из плотного голубого денима, о которых в советские времена мечтал каждый молодой человек. В этого году в моде именно такие куртки. Никакого декора, свободный крой и грубоватая ткань - вот основные характеристики модной джинсовки.
7. Джинсы с высокой посадкой
Джинсы с высокой талией.
Рассказ о моде 1980-х можно назвать неполным без упоминания о джинсах, которые были страшным дефицитом. В те времена самыми модными были джинсы из жесткого материала, прямого кроя с высокой посадкой. Их можно было купить у фарцовщиков. Часто из-за отсутствия нужного размера приходилось брать джинсы на размер больше и носить их фиксируя поясом на талии. На дворе сейчас 2018 год, а джинсы из 80-х снова в моде. Лучше всего сочетать их с кедами или кроссовками, белыми свободными футболками и джинсовыми куртками.
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