Дорогие или дешевые: действительно ли брендовые батарейки самые лучшие на рынке

Выбор очень широк. /Фото: drive2.ru.

Действительно ли они лучше? /Фото: m.news.yandex.com.

На чем проводились тесты. /Фото: pikabu.ru.

Вот результаты первого теста. /Фото: ammo1.lj.ru. Алексей Надёжин.

Результаты второго теста. /Фото: ammo1.lj.ru. Алексей Надёжин.

И еще. /Фото: ammo1.lj.ru. Алексей Надёжин.