Дорогие или дешевые: действительно ли брендовые батарейки самые лучшие на рынке

Коварные рекламщики и торгаши добились своего: кого не спроси, он (скорее всего) будет глубоко уверен в том, что именно батарейки марок Duracell и Energizer являются лучшими на рынке. Так ли это действительно? Насколько сильно представители дорогостоящих брендов отличаются от батареек бюджетного сегмента? Есть ли между ними вообще разница? На все эти вопросы нашел ответы один отечественный электрик-энтузиаст, который провел небольшое исследование.
Выбор очень широк. /Фото: drive2.ru.
Для проведения тестов наш герой-энтузиаст приобрел внушительный набор самых разных батареек ААА. В общей сложности в тестах приняло участие 20 видов щелочных ААА накопителей, среди которых были дорогие, дешевые и умеренные варианты в вопросе цены. Главной задачей эксперимента было установка факта отличия дорогих батареек от дешевых. Результаты испытаний оказались несколько неожиданными. Экспериментатор в своей публикации утверждает, что повторил опыт несколько раз, покупая дополнительные наборы батареек тех же брендов в разных торговых точках.
Действительно ли они лучше? /Фото: m.news.yandex.com.
Примечание: в продаже присутствует три типа батареек форматов ААА и АА. Это щелочные накопители, литьевые и солевые. Именно предпоследние батарейки из упомянутых имеют традиционно самую высокую емкость, однако при этом имеют и наибольшую стоимость, что вполне закономерно. У солевых батареек же емкость самая низкая. Кроме того, солевые батарейки имеют самый маленький срок хранения и не способны переносить высокие нагрузки. Во всех тестах принимали участие «средние» солевые батарейки.
На чем проводились тесты. /Фото: pikabu.ru.
Для организации испытаний был использован анализатор батареек Олега Артамонова. Все испытуемые батарейки разряжались в двух режимах. Первый – разряд постоянным током 200 мА. Второй – разряд импульсными нагрузками (10 секунд нагрузки, после чего 20 секунд паузы) током 1000 мА. Все измерения при этом делались при разряде батареек до напряжения 0.7 В.
Результаты тестов хорошо видны на таблицах:
Вот результаты первого теста. /Фото: ammo1.lj.ru. Алексей Надёжин.
По итогу оказалось, что самые дорогие батарейки на рынке едва ли не самые худшие. Касается это разрядки, как при низком токе, так и при высоком. Впрочем, разница эта все равно весьма условная. Куда важнее, что принципиального отличия между дорогой солевой батарейкой и дешевой солевой батарейкой от «безымянного» бренда нет. Придя в магазин за источниками питания, можно смело брать те, что стоят по 20-25 рублей за штуку.
После этого автор эксперимента повторил серию тестов с новой партией батареек на другом оборудовании. Результаты получились точно такие же.
Можно посмотреть скриншоты графиков с разными батарейками, чтобы убедиться:
Результаты второго теста. /Фото: ammo1.lj.ru. Алексей Надёжин.
И еще. /Фото: ammo1.lj.ru. Алексей Надёжин.
И последние. /Фото: ammo1.lj.ru. Алексей Надёжин.
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