Как выкручивались в быту советские хозяйки: берем на заметку

Некоторые бытовые хитрости советских хозяек применимы и сегодня

1. Заточка ножей в мясорубке

Этот советский лайфхак поможет заточить ножи в мясорубке без специального устройства

2. Чистка плиты

для чистки плиты использовались подручные средства

3. Реставрация капроновых колготок

даже модницы в СССР не брезгали носить зашитые колготки

4. Устранение засоров

И Тирет был не нужен - засоры устраняли народными средствами.jpg

5. Чистка украшений

Таким нехитрым способом украшениям возвращали сияющий блеск

6. Растяжка обуви

Если новая обувь не подошла по размеру, ее не меняли, а растягивали в домашних условиях

7. Формирование крючков

Хозяйки в СССР изобретали из щеток крючки для полотенец.jpg

8. Хранение лука

Лайфхак с луком, пожалуй, больше других прижился в нашей стране.

9. Капроны в быту

Изделия из капрона часто использовались в хозяйстве

10. Если нужно натереть хрен

Этот способ натирания хрена помогал справиться с задачей без неприятных последствий

11. Для придания чистому белью приятного аромата

Несмотря на дефицит многих товаров и бытовой химии, советские хозяйки отличались любовью к чистоте и порядку в доме

12. Удаление жирных пятен с одежды

Одежду с пятнами спасали с помощью горчицы