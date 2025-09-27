Как выкручивались в быту советские хозяйки: берем на заметку

Некоторые бытовые хитрости советских хозяек применимы и сегодня
Женщинам, которым довелось вести домашнее хозяйство в эпоху СССР, даже не снились удобства современных хозяек. Однако поддерживать квартиру в чистоте и порядке все же нужно было. И стоит отдать должное советским хозяйкам: они умудрялись выкручиваться, т.
Итак делимся с вами лайфхаками советских хозяек.
1. Заточка ножей в мясорубке
Этот советский лайфхак поможет заточить ножи в мясорубке без специального устройства
Женщины в СССР прокручивали в мясорубке высушенный хлеб. Делали они это не только для того, чтобы получить панировочные сухари. После прокрутки черствого хлеба в мясорубке затупившиеся ножи становились острыми.
2. Чистка плиты
для чистки плиты использовались подручные средства
Отлично очищала кухонную плиту смесь натуральных средств – сухой горчицы и соды. Полученную в результате перемешивания кашицу сыпали на грязную поверхность плиты. По прошествии часа смесь смывали хорошо увлажненной тряпкой. В тех случаях, когда требовалось удалить пятна от жира на плите, ее поверхность посыпали поваренной солью, а затем протирали бумагой.
3. Реставрация капроновых колготок
даже модницы в СССР не брезгали носить зашитые колготки
Изобретательные советские хозяйки зашивали «стрелки» на капронках ...русым волосом. В отличие от нитки, он был совершено незаметен. Так одни колготки женщины носили месяцами. Кстати, практиковалась особая технология шитья этого предмета гардероба. Так, для более удобного пошива капрон натягивался на лампу.
4. Устранение засоров
И Тирет был не нужен - засоры устраняли народными средствами.jpg
С этой проблемой в СССР боролись тоже по-своему. В раковину засыпали стакан соды, заливали стаканом 9%-ного столового уксуса и тут же закрывали слив тряпкой. Нельзя было допустить, чтобы пена поднялась верх. По прошествии 10 минут в раковину выливали полный чайник кипятка. Таким нехитрым и экономным способом в советские времена избавлялись от засоров.
5. Чистка украшений
Таким нехитрым способом украшениям возвращали сияющий блеск
Несмотря на дефицит многих товаров, женщины в СССР все же носили украшения. Для ухода за ними использовались доступные средства – зубная щетка и лимонный сок. Таким образом крашениям возвращали красивый вид и первоначальный блеск.
6. Растяжка обуви
Если новая обувь не подошла по размеру, ее не меняли, а растягивали в домашних условиях
Для того чтобы растянуть ботинки, в СССР применялся следующий лайфхак: на каждый из них надевался наполненный водой пакет из полиэтилена, после чего обувь вместе с пакетами и жидкостью помещали в морозильную камеру. Удивительно, но такой способ «работал», и ботинки увеличивались на 1 размер.
7. Формирование крючков
Хозяйки в СССР изобретали из щеток крючки для полотенец.jpg
Советские хозяйки старались не выбрасывать то, чему можно дать «вторую жизнь». Так, зубные щетки после длительного пользования не попадали в мусорное ведро. Их нагревали над включенной плитой до тех пор, пока они не погнутся. Затем из них делали крючки, которые использовали для навески полотенец в ванной.
8. Хранение лука
Лайфхак с луком, пожалуй, больше других прижился в нашей стране.
Стоит отметить, что некоторые лайфхаки советских времен актуальны и сегодня. Например, лук и тогда, и сейчас многие хозяйки помещают в капроновый чулок. При этом важно после каждой головки лука завязывать узелок. Так овощ можно хранить несколько месяцев.
9. Капроны в быту
Изделия из капрона часто использовались в хозяйстве
Те капроновые чулки, гольфы и колготки, которые уже не подлежали «ремонту», активно использовались для самых различных домашних работ. Например, наполняли ими маленькие диванные подушки. Также изделия из капрона применяли для полировки деревянной мебели и чистки обувных изделий. Чулки были «фильтром» для отжимания творога. Хозяйки надевали капрон на скалку для того, чтобы тесто не прилипало. При проведении ремонтных работ через капроновый чулок процеживали известку, чтобы в приготовленном растворе не было комочков.
10. Если нужно натереть хрен
Этот способ натирания хрена помогал справиться с задачей без неприятных последствий
В СССР хозяйки практически все лето готовили впрок заготовки. Консервирование овощей и фруктов было неотъемлемой частью домашней кулинарии. Именно в периоды приготовления больших объемов солений хозяйки применяли хитрость с хреном. Для его натирания они надевали пакет из полиэтилена на насадку мясорубки. Данный лайфхак использовался для того, чтобы едким запахом хрена не пропахла вся кухня.
11. Для придания чистому белью приятного аромата
Несмотря на дефицит многих товаров и бытовой химии, советские хозяйки отличались любовью к чистоте и порядку в доме
Современные хозяйки избалованы широким разнообразие кондиционеров для белья. Им достаточно лишь выбрать один из приятных ароматов. А в СССР кондиционер для белья женщины готовили сами. Они наносили на шерстяную варежку несколько капель какой-нибудь эфироли и бросали в стиральную машину (в те времена – активаторную). Следует отметить, что отзывы людей, применивших данный лайфхак, положительные.
12. Удаление жирных пятен с одежды
Одежду с пятнами спасали с помощью горчицы
Не все ткани можно отбеливать или стирать в машине. Когда речь шла об удалении жирных пятен на изделиях из деликатных тканей, советские хозяйки использовали смесь сухой горчицы и воды. 1 стакан горчицы разбавляли водой до получения кашеобразной консистенции, которую протирали через слой марли, а затем разводили теплой водой. В этом растворе одежду с пятнами замачивали на два часа.
Эти способы заслуживают внимания и в наши дни. Особенно в тех случаях, когда у семьи ограниченный бюджет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии