Декоративная отделка фасада дома с имитацией кирпичной кладки: подойдет для любых стен

В сегодняшней статье расскажем, как сделать фасад дома «под кирпич». В качестве декоративного материала будет использоваться фасадная система АМК.

Своим личным опытом отделки фасада частного дома из газобетона поделился с нами автор YouTube канала «Семен Кузнецов».

Прежде чем приступать непосредственно к отделочным работам, необходимо будет подготовить поверхность стен.

Первым делом с помощью шпателя убираются все имеющиеся наплывы цементного раствора. Если их нет, то этот этап можно пропустить.

После механической очистки стен, при помощи малярного валика нужно обязательно прокатать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. В труднодоступных местах можно использовать кисточку.

Пошаговый процесс отделки фасада

После того как прогрунтованные стены высохнут, на углах дома крепятся пластиковые уголки с сеткой — они сделают углы ровными и красивыми.

Монтаж уголков выполняется на белый клей для керамогранита и мозаики. На этот же клей будет крепиться и фасадная система АМК с имитацией кирпичной кладки.

Пока сохнут уголки, можно подготовить к работе листы АМК. Нужно обрезать часть сетки в нижней части листов. Дополнительно на каждом стартовом листе погонной линии необходимо обрезать с одной из сторон выступающие кирпичи.

Также нужно приготовить раствор из сухой строительной смеси. Готовый клей должен быть «подвижным», однако не сильно текучим. Прежде чем приступить к монтажу листов, не лишним будет сделать на стене разметку и натянуть шнур по горизонтальной линии.

На подготовленную поверхность стены наносим раствор (желательно наносить его небольшими участками — по размерам одного листа).

Излишки раствора удаляются гребенчатым шпателем. После этого приклеиваем стартовый лист и приглаживаем его шпателем.

После монтажа листа с открытых участков сетки необходимо будет удалить лишний клей — шпателем на сдир.

Аналогичным образом выполняется монтаж остальных листов фасадной системы АМК. После монтажа погонной линии необходимо сделать затирку швов. На последнем этапе с поверхности листов удаляется защитная пленка.