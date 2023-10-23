Популярные мифы об алкоголе

Алкоголь человек придумал уже несколько тысяч лет назад и вроде как не собирается расставаться с этой привычкой. За все это время вокруг бутылки сложилась уже целая культура, поросшая мифами, будто дно судна ракушками. В эту самую распространенную ложь о спирте верят практически все и совершенно зря: некоторые из представленных ниже фактов вполне способны серьезно повредить здоровью.
Антидепрессант
50 миллилитров крепкого, качественного алкоголя действительно помогут развеселиться, поскольку спирт провоцирует выброс дофамина. Но в то же время алкоголь является сильнейшим депрессантом: за ночь возлияния психофизические горницы вашего организма опустеют настолько, что восполнять их придется неделями.
Алкоголь помогает заснуть
Американцы настолько верят в миф об алкоголе и крепком сне, что даже придумали этом явлению собственное название, nightcap — «ночной колпак». Да и у нас немало любителей пропустить на ночь грамм 20-30 коньяка: дескать, так спится лучше. Действительно, порция спиртного поможет быстрее заснуть, однако в процессе метаболизма алкоголь разлагается и подавляет фазу быстрого сна, мешая полноценному отдыху. Толку от такого отдыха немного.
Снижение артериального давления
Этот рецепт «здоровья» крепко любим во всем мире. Многие верят, что алкоголь расширяет сосуды. Он и в самом деле ослабляет тонус сосудистой стенки, но в то же время усиливает сердцебиение. Таким образом, объем крови, выталкиваемой из сердца повышается, артериальное давление соответственно тоже.
Умение много выпить — признак здоровья
Звучит, конечно, логично: раз большие количества спирта тебе вроде как не вредят, значит организм полностью здоров. На деле же медики называют эту суперспособность толерантностью к спирту, то есть уже второй стадией алкоголизма. Так что, не стоит гордиться собой, если вы победили в соревновании «кто всех перепьет». Это уже серьезный повод задуматься.
Разное поведение
Идея о том, что различные типы спиртных напитков вызывают различные типы поведения — не более, чем распространенный миф. На эту тему было проведено уже немало исследований, результат которых совершенно однозначен: на ваше поведение после спиртного влияет только эффект плацебо.
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