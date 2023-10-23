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Популярные мифы об алкоголе

Алкоголь человек придумал уже несколько тысяч лет назад и вроде как не собирается расставаться с этой привычкой. За все это время вокруг бутылки сложилась уже целая культура, поросшая мифами, будто дно судна ракушками. В эту самую распространенную ложь о спирте верят практически все и совершенно зря: некоторые из представленных ниже фактов вполне способны серьезно повредить здоровью.

Популярные мифы об алкоголе

Антидепрессант


50 миллилитров крепкого, качественного алкоголя действительно помогут развеселиться, поскольку спирт провоцирует выброс дофамина. Но в то же время алкоголь является сильнейшим депрессантом: за ночь возлияния психофизические горницы вашего организма опустеют настолько, что восполнять их придется неделями.

Популярные мифы об алкоголе

Алкоголь помогает заснуть


Американцы настолько верят в миф об алкоголе и крепком сне, что даже придумали этом явлению собственное название, nightcap — «ночной колпак». Да и у нас немало любителей пропустить на ночь грамм 20-30 коньяка: дескать, так спится лучше. Действительно, порция спиртного поможет быстрее заснуть, однако в процессе метаболизма алкоголь разлагается и подавляет фазу быстрого сна, мешая полноценному отдыху. Толку от такого отдыха немного.

Популярные мифы об алкоголе

Снижение артериального давления


Этот рецепт «здоровья» крепко любим во всем мире. Многие верят, что алкоголь расширяет сосуды. Он и в самом деле ослабляет тонус сосудистой стенки, но в то же время усиливает сердцебиение. Таким образом, объем крови, выталкиваемой из сердца повышается, артериальное давление соответственно тоже.

Популярные мифы об алкоголе

Умение много выпить — признак здоровья


Звучит, конечно, логично: раз большие количества спирта тебе вроде как не вредят, значит организм полностью здоров. На деле же медики называют эту суперспособность толерантностью к спирту, то есть уже второй стадией алкоголизма. Так что, не стоит гордиться собой, если вы победили в соревновании «кто всех перепьет». Это уже серьезный повод задуматься.

Популярные мифы об алкоголе

Разное поведение


Идея о том, что различные типы спиртных напитков вызывают различные типы поведения — не более, чем распространенный миф. На эту тему было проведено уже немало исследований, результат которых совершенно однозначен: на ваше поведение после спиртного влияет только эффект плацебо.

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