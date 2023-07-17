15 блюд и продуктов из СССР, которые казались лучшим лакомством

1. Хлебная корочка

Самое вкусное в хлебе - корочка / Фото: fotokto.ru

2. Петушки из карамели

Карамель на палочке - любимое лакомство советских детей / Фото: yandex.ru

3. Жвачка

Жвачку многие сами делали из смолы деревьев / Фото: www.gorod.cn.ua

4. Связка бубликов

5. Хлеб с сахаром

Хлеб с сахаром - лучшая альтернатива конфетам / Фото: www.stockio.com

6. Сгущенное молоко в жестяной банке

Сгущенное молоко использовалось для крема / Фото: ok-inform.ru

7. Сэндвич из печенья

Сэндвич из печенья с маслом / Фото: sm-news.ru

8. Ириски

Ириски можно было есть в любом количестве / Фото: news.myseldon.com

9. Халва

Халва в жестяных банках / Фото: yaplakal.com

10. Сырок «Дружба»

Плавленый сыр Дружба / Фото: market.yandex.ua

11. Кисель в брикетах

Детвора если кисель в сухом виде / Фото: abhazia.com

12. Гренки

Гренки из хлеба с яйцом / Фото: good-know.com

13. Квас

Домашний квас - любимый напиток в летнюю жару / Фото: poradu24.com

14. Колбаса Докторская

В каждой советской семье всегда была докторская колбаса / Фото: друзья-сябры.рф

15. Пирожное «Картошка»

Пирожное «Картошка» / Фото: youtube.com

Печеная картошка / Фото: avto.goodfon.ru