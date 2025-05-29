Влияет ли беспорядок в доме на ментальное здоровье

Философский спор о том, что первично – бытие или сознание, кажется бесконечным. Но мы вычленим из него один аспект и на основе данных от психологов посмотрим на то, как беспорядок в доме влияет на ментальное здоровье (спойлер: сильно и негативно).







1. Что говорят клинические исследования

2. Как работает механизм

3. Бардак и СДВГ

4. Польза уборки

5. Чистота снижает тревожность

Первые исследования, которые вышли на связь между беспорядком в доме и ментальным здоровьем, имели место в конце 20 века в США среди такой опрашиваемой группы, как молодые мамы.Искали причину послеродовой депрессии, а нашли – связь между бардаком и прилетающей кукушкой. В результате молодым мамам с признаками послеродовой депрессии предложили во время сна ребенка делать уборку в жилище, желательно до полной опрятности. Результаты ошеломили: улучшалось настроение, иногда вплоть до чувства эйфории. Врачи пришли к выводу, что «у меня нет времени на это, у меня ж ребенок» — лишь отмазка, которая усугубляет ситуацию.Когда мы находимся в захламленном помещении, среди бардака, например, где вещи не на местах, валяются хаотично, есть грязная посуда и т.п., наша центральная нервная система и наш мозг воспринимают каждый такой предмет как НЕЗАВЕРШЁННУЮ ЗАДАЧУ. В результате в мозг поступает сигнал о том, что у нас десятки задач, которые не решаются вовсе. Выделяется кортизол, и стресс начинает действовать в более или менее подавленном виде.Беспорядок может приводить к значительному снижению концентрации внимания. С точки зрения медицины это работает достаточно элементарно: когда зрительная кора головного мозга перегружена объектами, затрудняется концентрация внимания, снижается эффективность выполнения задач, появляется рассеянность и раздражительность.Уборка является лучшим средством борьбы со стрессом. Она дает чувство контроля над собой и лёгкого богоподобия, повышает уверенность в себе. Впервые о пользе уборки заговорили ещё в начале 20 века, и тогда клинические исследования проводились в домах престарелых. Выяснилось, что процесс уборки помогает пожилым людям спокойнее относиться к неминуемым процессам увядания. Именно поэтому трудотерапия используется для терапии душевнобольных.Интересное исследование, опубликованное в американском журнале «Mindfulness», показало, что процесс влажной уборки значительно повышал настроение. Запах чистоты, который появлялся от манипуляций с моющим средством, как рассказывали участники группы, буквально заставлял улыбаться. А каждая прибранная полка дарила чувство успеха. Нервозность, тревожность, раздражительность снижались очень значительно.