Голливудские актёры-преступники: 10 знаменитостей, совершивших тяжкие преступления

Ни их совести совершение тяжёлых преступлений.
В прессе часто появляются сообщения об аресте знаменитостей. Чаще всего это административные правонарушения, связанные с вождением автомобиля в нетрезвом виде или нарушения режима. Однако не так уж редки и случаи обвинения голливудских звёзд в серьёзных преступлениях: грабежах, насилии, лишении жизни.
Майкл Джейс
Майкл Джейс. / Фото: www.alltimebest.co
Джулиан Лав, полицейский из сериала «Щит», стал одним из самых известных киногероев актёра, которого в июне 2016 года после двухлетнего разбирательства приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство собственной жены, Эйприл Джейс. Она была найдена в их доме 19 мая 2014 года без признаков жизни. Ссора супругов произошла на фоне желания Эйприл развестись с Майклом.
Майкл и Эйприл Джейс. / Фото: www.alltimebest.co
Во время суда Майкл Джейс глубоко раскаивался. По его словам, он не хотел убивать жену, а пытался покончить с собой, но не смог и выстрелил в сторону жены. Она скончалась на месте.
Лилло Бранкато
Лилло Бранкато. / Фото: www.whatculture.com
Лилло Бранкато, снявшись в 17-летнем возрасте у самого Роберта Де Ниро в «Бронкской истории», не выдержал испытания славой. Последующая работа с Денни Де Вито в «Человеке эпохи возрождения» лишь упрочила самомнение молодого дарования. Он быстро пристрастился к наркотикам, завёл множество сомнительных знакомств и перестал работать на съёмочной площадке с должной самоотдачей.
Лилло Бранкато. / Фото: www.dailymail.co.uk
В июне 2005 года его арестовали за хранение наркотиков, а уже в декабре того же года ему предъявили обвинение в убийстве полицейского. Актёр принимал участие в ограблении, во время которого в перестрелке был убит полицейский. В суде жюри признало его невиновность, возложив всю ответственность на его подельника, Стивена Арменто. Однако Бранкато получил 10 лет тюрьмы за попытку ограбления.
Фэй Девитт
Фэй Девитт. / Фото: www.news.pairade.com
Комедийная актриса, прославившаяся благодаря ролям в фильмах «Дантист на Диком Западе» и «Дочь фермера», в 1965 году обвинялась в убийстве собственного мужа, известного драматурга Рея Аллена.
Фэй Девитт. / Фото: www.cinematic.ly
Его тело было обнаружено с многочисленными ранениями, нанесёнными ножом для разрезания бумаги. Суду были предоставлены множественные косвенные улики, но прямых доказательств вины, кроме постоянных ссор супругов, найдено не было. Вина Фэй Девитт доказана не была и она после освобождения продолжила сниматься в кино.
Марк Уолберг
Марк Уолберг. / Фото: www.eskipaper.com
В кино его герои часто оказывались в роли борцов за справедливость, а в жизни знаменитый Микки Уорд из фильма «Боец» наделал немало глупостей и совершил множество ошибок. Правда, было это до того, как он познал вкус славы. В юности у актёра было около 25 приводов в полицию и приговор на 2 года тюрьмы за ограбление аптеки и попытку убийства, предпринятую под воздействием психотропного вещества.
Марк Уолберг. / Фото: www.fanparty.ru
В то время актёру было всего 16 лет и, к счастью, в тюрьме ему не понравилось. Он вышел оттуда досрочно, ещё несколько раз попадал в небольшие передряги, но всё же смог остепениться и взять себя в руки.
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо. / Фото: www.forallworld.com
До того, как стать актёром, Дэнни имел большие проблемы с законом. В юности он часто попадал в поле зрения полиции, по его собственным словам, успел побывать во всех тюрьмах Калифорнии. 12-летнее наказание, к которому был приговорен за вооруженное ограбление и торговлю наркотиками, отбывал в Холмсбургской тюрьме.
Дэнни Трехо. / Фото: www.stillunfold.com
После прошел программу реабилитации «12 шагов», благодаря которой избавился от пристрастия к наркотикам и стал помогать другим в стремлении вернуться к жизни без наркотиков.
Шелли Мэлил
Шелли Мэлил. / Фото: www.zimbio.com
Актёр, прославившийся благодаря роли Хазиза в «Сорокалетнем девственнике», был приговорён к пожизненному заключению. Лишь чудом его бывшая возлюбленная Кенда Биб осталась жива после того, как Шелли нанёс ей 23 ножевых ранения.
Шелли Мэлил. / Фото: www.hollywoodhiccups.com
Они расстались за несколько недель до инцидента и Мэлил, по его словам, пришёл помириться, но застал в доме бывшей подруги уже нового бойфренда. На суде актёр раскаивался, правда, родственники жертвы не верили его покаянным речам.
Рикардо Медина-младший
Рикардо Медина. / Фото: www.newsbake.com
Кумир любителей сериала «Могучие рейджеры» в марте 2017 года был приговорён к шести годам тюрьмы за убийство своего соседа по квартире. Во время ссоры, вспыхнувшей на фоне ревности, актёр воспользовался полутораметровым мечом и нанес соседу смертельное ранение в живот. Убийство признали непредумышленным, а совершенным при превышении пределов самообороны.
Джо Сон
Джо Сон. / Фото: www.hotflick.net
Славу борцу смешанных боевых искусств принесли съемки в фильме «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка» и ещё нескольких боевиках. В 2008 году ему предъявили обвинения в групповом изнасиловании и пытках, заговоре с целью убийства. После суда получил пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения, но после убийства в тюрьме сокамерника право на освобождение потерял навсегда.
Эллисон Мэк
Эллисон Мэк. / Фото: www.wdb.space
Исполнительница роли Хлои Салливан в «Тайнах Смолвиля» была арестована весной 2018 года по обвинению в поставках сексуальных рабынь для так называемой группы самопомощи NXIVM, являющейся, по сути, обыкновенной сектой. Актриса не признаёт себя виновной в том, что вербовала женщин и шантажом заставляла их оказывать секс-услуги руководителю секты. Однако её грозит наказание от 15 лет до пожизненного, если её вина будет доказана.
Роман Полански
Роман Полански. / Фото: www.april-knows.ru
В 1977 году знаменитого актёра и режиссёра арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер. Полански был уверен в условном наказании из-за его добровольного сотрудничества со следствием. Когда же режиссёр узнал о грозящем ему реальном сроке, то просто сбежал из США во Францию прямо перед вынесением приговора. Так как Франция не экстрадирует преступников в Америку, вопрос о наказании Полански так и остается открытым вот уже 40 лет.
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