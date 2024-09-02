С нами не соску...
Драгоценный релакс: 7 самых дорогих принадлежностей для ванной комнаты


Почистить зубы титановой щёткой, помыться золотым мылом, расслабиться в ванне из самого старого окаменелого дерева – сегодня, благодаря изобретательности дизайнеров всё это стало возможным! Мы собрали в одном обзоре все самые дорогие и необычные принадлежности для ванной комнаты.
некоторые позиции удивляют и вызывают недоумение!

1. Самый дорогой туалет – 29 000 000 $


Китайский мастер Lam Sai (Лам Сай) изготовил самый дорогой санузел в мире. В небольшой комнате всё выполнено из золота – унитаз, раковина, плитка и даже мусорное ведро. При создании столь необычных золотых предметов ювелир руководствовался высказыванием Владимира Ленина о том, что золото годится только для того, чтобы делать из него туалеты.

2. Самая дорогая ванна – 17 400 00 $


Любителям рустикального стиля эта ванна явно придётся по вкусу! Она выполнена из окаменелой древесины, которой ни много ни мало 180 миллионов лет. Нашли такой материал в Индонезии, где были проведены масштабные раскопки. Её аккуратно обрабатывали и полировали, и делали это только вручную.

3. Самая дорогая раковина – 80 000 $


Самая дорогая в мире раковина выполнена из алюминия и покрыта 24-каратным золотом. Дополняют лаконичную по дизайну сантехнику крупные бриллианты.

4. Самая дорогая душевая установка – 35 640 $


Принятие душа – приятный процесс, но немецкие дизайнеры решили сделать его ещё более интересным.
Специалисты бренда Dornbracht разработали душевую установку, которая позволяет создать в душе любую обстановку – спокойную и расслабляющую или же тонизирующую. Это полностью сенсорная система, оснащённая звуковыми, ароматными и световыми датчиками. Подачу воды можно отрегулировать под собственные предпочтения – в виде тумана, лёгкого дождя или даже шторма.

5. Самая дорогая зубная щётка – 4 375 $


Дизайнеры немецкого бренда Reinast создали коллекцию самых дорогих в мире зубных щёток, цена одной из них равна 4 375 долларам. Выполнены предметы гигиены из суперлёгкого цветного титана, и смотрятся очень стильно. Каждая щётка имеет антибактериальное покрытие и сменную головку, что очень удобно.

6. Самое дорогое мыло – 3 800 $


Из чего же состоит самое дорогое мыло? Из высшего сорта оливкового масла, девственного мёда и золотой пыли, а в качестве скрабирующих частиц используются настоящие бриллианты. Не у каждого рука поднимется мыться таким мылом!

7. Самая дорогая в мире зубная паста – 100 $


Паста, которая обещает полностью восстановить и укрепить зубную эмаль стоит совсем не дёшево – 100 долларов за тюбик. Она имеет приятный мятный вкус и аромат, а оформлена она в красивый белый тюбик с золотым тиснением.
