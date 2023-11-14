Что необычного можно сделать из фольги
С фольгой можно делать много удивительных, а самое главное – невероятно полезных вещей. Немаловажно и то, что сделать это под силу каждому, кто готов уделить вопросу немного внимания. В новом авторском видео было собрано 11 дельных рецептов, которые помогут разнообразить день и сделать быт проще. Смотрим и запоминаем.
Фольга – удивительный материал. Наверняка, большинство из вас даже не представляло, что столько потрясающих вещей можно сделать из этого материала.
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