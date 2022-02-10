«Кошландия»: 25 фотографий о жизни большой семьи сибирских кошек

Шикарные сибирские кошки.

1. Пушистые охранники

И мышей переловят и сани постерегут.

2. Утренняя планерка

Скорее всего, это самая нелюбимая часть «рабочего дня» кошачьего прайда

3. Кошачий дозор

Суровые сибирские кошки в ожидании весны.

4. Огненные коты

Большие, пушистые, рыжие и похожи друг на друга как близнецы.

5. Любопытный нос

А вот собакам в кошачьи дела лучше не вмешиваться!

6. Царь горы

С такой густой шерстью кошкам гораздо легче переносить холод.

7. Теплое местечко

Кто успел, тот и погрелся!

8. Солнечная смешинка

Когда светит солнышко – даже у кошек сразу улучшается настроение.

9. Заботливые объятия

По случаю приближения весны стоит вспомнить о романтике.

10. И ни одна травинка не пропадет!

Помощники, которые повсюду следуют за хозяйкой.

11. Серый на сером

12. Зимняя непогода

Один из пушистых жителей «Кошландии».

13. Усатые-полосатые

Легкий снежок не мешает котам оставаться на страже порядка.

14. Зеленые глаза

… и чудесный розовый носик на серьезной кошачьей мордочке.

15. По порядку становись!

У истоков многочисленного кошачьего семейства стояла рыжая кошка по кличке Бабушка.

16. Снежинки на зимней шубке

Элегантный кошачий портрет.

17. Душистое сено

Высушенная трава, сохранившая ароматные запахи лета.

18. Боевая раскраска

Для устрашения хвостатых воров и недоброжелателей.

19. Скромная кошечка

20. Толика тепла

Рыжики принимают солнечные ванны.

21. Укромный уголок

Одна из трех кошачьих «спален», расположенных в курятнике.

22. Ушки на макушке

Всегда начеку!

23. Хозяин крыш

Красавец -кот защищает своих подопечных – кур и кроликов – от вредных грызунов.

24. Обход территории

Семейство сибирских кошек живет на ферме более 10-ти лет.

25. Мастер маскировки

Точное количество проживающих представителей кошачьего семейства неизвестно даже хозяйке.