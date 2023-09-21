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Обман по-индийски, или Популярные схемы развода туристов


Привычные способы обмана в Индии.

Привычные способы обмана в Индии.

Для большинства европейцев Индия - сказочная страна с прекрасной архитектурой и загадочной культурой. Но, отправляясь туда в качестве туриста, стоит сбросить с себя розовые очки и развеять романтическую дымку предстоящих приключений. Нельзя забывать, что для индийцев человек со светлой кожей - потенциальная добыча, с которой можно что-то поиметь. Чтобы не испортить себе удовольствие от отдыха в Индии, стоит обязательно ознакомиться с разными видами обмана, которые могут подстерегать вас в далекой стране.

1. Уличный массаж


Массаж в центре города.

Массаж в центре города.

Не удивляйтесь, если в Индии на улице к вам будут подходить местные и без всяких предисловий делать массаж. Обычно они начинают с кистей рук и заканчивают на голове, причем большинство уличных массажистов настоящие профессионалы своего дела и знают, как быстро доставить удовольствие. Однако, не стоит обольщаться, думая, что это подарок или жест вежливости. После массажа индиец потребует плату, а в случае отказа обругает с ног до головы. Так что, если не готовы платить за навязанные услуги, сразу отталкивайте навязчивых прохожих.

2. Общественный транспорт


Проезд в общественном транспорте.

Проезд в общественном транспорте.

Туристы в Индии всегда платят больше. В кафе и ресторанах существует два вида меню: один для местных, второй на английском для приезжих. Естественно, цены в туристическом значительно выше. То же самое касается и проезда. Спросив стоимость билета, будьте готовы, что вам озвучат сумму на 20-30 рупий больше, чем на самом деле. Так что, если не хотите быть обманутыми, узнайте у местных жителей реальную цену и платите в автобусе без сдачи.

3. «Помощники» на вокзале


Продажа фальшивых билетов.

Продажа фальшивых билетов.


 

Если на вокзале к вам подойдет индиец и предложит помочь - вежливо откажитесь. Схема проста: местный житель попросит ваш билет, чтобы посмотреть номер поезда или колею, а после удивленно отметит, что ваш билет поддельный и предложит продать настоящий. Можете не сомневаться, тот что купите с рук, окажется фальшивкой.

4. Обналичка


Обналичка денег через тревел-агента.

Обналичка денег через тревел-агента.

Многие тревел-агенты неплохо зарабатывают на туристах, предлагая обналичить деньги с карты. За эту услугу они берут около 12 процентов от суммы, уверяя, что за конвертацию средств в банкомате вы отдадите еще больше. На самом деле это обман. Чаще всего комиссия в банкомате не превышает 100-150 рублей.

5. Организация путешествия


Организация и планирование путешествий.

Организация и планирование путешествий.

Туристические агентства знают, как сложно в Индии обстоят дела со всем, что касается передвижений по стране. Также непросто самостоятельно найти хороший отель. Поэтому туристические агенты любезно предлагают всем, кто хочет посетить Индию, услуги по планированию и организации досуга. Обычно сюда входят билеты на междугородние автобусы, экскурсии, а также бронирование номеров в отелях. Конечно, это очень удобно, но будьте готовы заплатить за такой сервис в два, а иногда и в три раза больше, чем это стоит по факту.

6. Попрошайки


Попрошайки на улицах.

Попрошайки на улицах.

Попрошайки в Индии на каждом шагу. Причем они не сидят скромно в сторонке с табличкой, а открыто пристают к туристам. Инвалиды, женщины с малышами, дети и мужчины всех возрастов в буквальном смысле накидываются на прохожих, требуя купить им еды или дать денег. Туристам ни в коем случае не стоит потакать просящим. Как только остальные попрошайки увидят, что вы даете кому-то из местных что-либо, они накинутся на вас толпой и избавиться от них будет очень непросто.

7. Фото


Платные фото.

Платные фото.

Будучи в Индии, вы обязательно встретите людей, которые будут просить сфотографировать их или предлагать сфотографироваться с ними. Часто они наряжаются в одежду садху или делают что-то необычное. Не считайте их предложения любезностью. За фото они обязательно потребуют денег.

8. Поездки на такси


Такси и дополнительные услуги.

Такси и дополнительные услуги.

Перед тем, как сесть в такси тщательно обговорите с водителем свой маршрут, попросите назвать окончательную стоимость проезда и узнайте, что входит в стоимость. В этой стране таксисты берут дополнительную плату за такие услуги, как погрузка багажа, включенный кондиционер, остановки, а также проезд по платным дорогам.

9. Сдача


Отсутствие сдачи.

Отсутствие сдачи.

Получить сдачу в Индии - это что-то из ряда фантастики. Не удивляйтесь, но в этой стране ни у кого нет мелких денег, точнее все делают вид, что нет. В магазине, в автобусе, в такси, глядя на вашу крупную купюру все будут лишь пожимать плечами, в тайне рассчитывая, что вы плюнете и уйдете без сдачи. Поэтому, если хотите сэкономить свои деньги, позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда были при себе разменные деньги.

10. Помощники


Платные помощники.

Платные помощники.

Приехав в Индию, будьте готовы окунуться в атмосферу любезности. В этой стране вам будут навязывать свою помощь на каждом шагу. Донести чемоданы на вокзале, показать дорогу, провести короткую дорогу - всегда пожалуйста. Но за свою помощь индийцы ждут материального вознаграждения. Правда об этом они никогда не говорят заранее.

11. Номер в отеле


Отельные номера и особенности их бронирования.

Отельные номера и особенности их бронирования.

Отельные номера в Индии всегда выглядят на фото лучше, чем есть на самом деле. Но это еще не самая плохая новость. Дело в том, что ваш заранее зарезервированный номер могут запросто отдать людям, которые приехали раньше и заплатили на месте. Поэтому, направляясь в Индию, лучше сразу подыскать запасной вариант.

12. Цены


Цены в магазинах.

Цены в магазинах.

В небольших магазинах Индии все товары, чаще всего промаркированы. Однако, это не мешает продавцам озвучивать цену на 10-20 рупий выше. Невнимательные туристы часто ведутся на это уловку и платят.

13. Вода в бутылках


Вода в бутылках.

Вода в бутылках.

Покупая воду у местных торгашей, вы не можете быть уверены, что она очищенная, а не налитая из крана за углом. В стране, где существуют проблемы с водой, не стоит быть такими беспечными. Перед тем, как что-то выпить, убедитесь, что бутылка запечатана, а крышка соответствует цвету. Если есть сомнения, отправляйтесь в магазин и покупайте газировку, ее в Индии не умеют подделывать.

14. Обманы


Мелкое мошенничество по отношению к туристам.

Мелкое мошенничество по отношению к туристам.

Местные жители часто выясняют у туристов, бывали ли они в Индии раньше. Если приезжие отвечают, что нет - это призыв к действию. Тех, кто впервые приехал в эту страну, обязательно попытаются обмануть или обсчитать. Часто, когда туристы просят отвезти их в определенный отель, им говорят, что такого в городе нет и предлагают отвезти в другой. Естественно, водитель получает деньги за каждого постояльца, а сама гостиница оказывается значительно хуже той, в которой вы изначально планировали остановиться.

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Обман по-индийски, или Популярные схемы развода туристов

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Обман по-индийски, или Популярные схемы развода туристовПодписаться на мой Instagram
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