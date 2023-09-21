Обман по-индийски, или Популярные схемы развода туристов

Привычные способы обмана в Индии.
Для большинства европейцев Индия - сказочная страна с прекрасной архитектурой и загадочной культурой. Но, отправляясь туда в качестве туриста, стоит сбросить с себя розовые очки и развеять романтическую дымку предстоящих приключений. Нельзя забывать, что для индийцев человек со светлой кожей - потенциальная добыча, с которой можно что-то поиметь. Чтобы не испортить себе удовольствие от отдыха в Индии, стоит обязательно ознакомиться с разными видами обмана, которые могут подстерегать вас в далекой стране.
1. Уличный массаж
Массаж в центре города.
Не удивляйтесь, если в Индии на улице к вам будут подходить местные и без всяких предисловий делать массаж. Обычно они начинают с кистей рук и заканчивают на голове, причем большинство уличных массажистов настоящие профессионалы своего дела и знают, как быстро доставить удовольствие. Однако, не стоит обольщаться, думая, что это подарок или жест вежливости. После массажа индиец потребует плату, а в случае отказа обругает с ног до головы. Так что, если не готовы платить за навязанные услуги, сразу отталкивайте навязчивых прохожих.
2. Общественный транспорт
Проезд в общественном транспорте.
Туристы в Индии всегда платят больше. В кафе и ресторанах существует два вида меню: один для местных, второй на английском для приезжих. Естественно, цены в туристическом значительно выше. То же самое касается и проезда. Спросив стоимость билета, будьте готовы, что вам озвучат сумму на 20-30 рупий больше, чем на самом деле. Так что, если не хотите быть обманутыми, узнайте у местных жителей реальную цену и платите в автобусе без сдачи.
3. «Помощники» на вокзале
Продажа фальшивых билетов.
Если на вокзале к вам подойдет индиец и предложит помочь - вежливо откажитесь. Схема проста: местный житель попросит ваш билет, чтобы посмотреть номер поезда или колею, а после удивленно отметит, что ваш билет поддельный и предложит продать настоящий. Можете не сомневаться, тот что купите с рук, окажется фальшивкой.
4. Обналичка
Обналичка денег через тревел-агента.
Многие тревел-агенты неплохо зарабатывают на туристах, предлагая обналичить деньги с карты. За эту услугу они берут около 12 процентов от суммы, уверяя, что за конвертацию средств в банкомате вы отдадите еще больше. На самом деле это обман. Чаще всего комиссия в банкомате не превышает 100-150 рублей.
5. Организация путешествия
Организация и планирование путешествий.
Туристические агентства знают, как сложно в Индии обстоят дела со всем, что касается передвижений по стране. Также непросто самостоятельно найти хороший отель. Поэтому туристические агенты любезно предлагают всем, кто хочет посетить Индию, услуги по планированию и организации досуга. Обычно сюда входят билеты на междугородние автобусы, экскурсии, а также бронирование номеров в отелях. Конечно, это очень удобно, но будьте готовы заплатить за такой сервис в два, а иногда и в три раза больше, чем это стоит по факту.
6. Попрошайки
Попрошайки на улицах.
Попрошайки в Индии на каждом шагу. Причем они не сидят скромно в сторонке с табличкой, а открыто пристают к туристам. Инвалиды, женщины с малышами, дети и мужчины всех возрастов в буквальном смысле накидываются на прохожих, требуя купить им еды или дать денег. Туристам ни в коем случае не стоит потакать просящим. Как только остальные попрошайки увидят, что вы даете кому-то из местных что-либо, они накинутся на вас толпой и избавиться от них будет очень непросто.
7. Фото
Платные фото.
Будучи в Индии, вы обязательно встретите людей, которые будут просить сфотографировать их или предлагать сфотографироваться с ними. Часто они наряжаются в одежду садху или делают что-то необычное. Не считайте их предложения любезностью. За фото они обязательно потребуют денег.
8. Поездки на такси
Такси и дополнительные услуги.
Перед тем, как сесть в такси тщательно обговорите с водителем свой маршрут, попросите назвать окончательную стоимость проезда и узнайте, что входит в стоимость. В этой стране таксисты берут дополнительную плату за такие услуги, как погрузка багажа, включенный кондиционер, остановки, а также проезд по платным дорогам.
9. Сдача
Отсутствие сдачи.
Получить сдачу в Индии - это что-то из ряда фантастики. Не удивляйтесь, но в этой стране ни у кого нет мелких денег, точнее все делают вид, что нет. В магазине, в автобусе, в такси, глядя на вашу крупную купюру все будут лишь пожимать плечами, в тайне рассчитывая, что вы плюнете и уйдете без сдачи. Поэтому, если хотите сэкономить свои деньги, позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда были при себе разменные деньги.
10. Помощники
Платные помощники.
Приехав в Индию, будьте готовы окунуться в атмосферу любезности. В этой стране вам будут навязывать свою помощь на каждом шагу. Донести чемоданы на вокзале, показать дорогу, провести короткую дорогу - всегда пожалуйста. Но за свою помощь индийцы ждут материального вознаграждения. Правда об этом они никогда не говорят заранее.
11. Номер в отеле
Отельные номера и особенности их бронирования.
Отельные номера в Индии всегда выглядят на фото лучше, чем есть на самом деле. Но это еще не самая плохая новость. Дело в том, что ваш заранее зарезервированный номер могут запросто отдать людям, которые приехали раньше и заплатили на месте. Поэтому, направляясь в Индию, лучше сразу подыскать запасной вариант.
12. Цены
Цены в магазинах.
В небольших магазинах Индии все товары, чаще всего промаркированы. Однако, это не мешает продавцам озвучивать цену на 10-20 рупий выше. Невнимательные туристы часто ведутся на это уловку и платят.
13. Вода в бутылках
Вода в бутылках.
Покупая воду у местных торгашей, вы не можете быть уверены, что она очищенная, а не налитая из крана за углом. В стране, где существуют проблемы с водой, не стоит быть такими беспечными. Перед тем, как что-то выпить, убедитесь, что бутылка запечатана, а крышка соответствует цвету. Если есть сомнения, отправляйтесь в магазин и покупайте газировку, ее в Индии не умеют подделывать.
14. Обманы
Мелкое мошенничество по отношению к туристам.
Местные жители часто выясняют у туристов, бывали ли они в Индии раньше. Если приезжие отвечают, что нет - это призыв к действию. Тех, кто впервые приехал в эту страну, обязательно попытаются обмануть или обсчитать. Часто, когда туристы просят отвезти их в определенный отель, им говорят, что такого в городе нет и предлагают отвезти в другой. Естественно, водитель получает деньги за каждого постояльца, а сама гостиница оказывается значительно хуже той, в которой вы изначально планировали остановиться.
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