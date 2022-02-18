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Из-за отсутствия свободного места в Париже теперь строят дома друг на друге


Из-за отсутствия свободного места в Париже теперь строят дома друг на друге

«Паразитирующие» жилые модули на здании в Париже.

Как правило, в мегаполисах остро стоит вопрос о наличии свободного места для строительства новых зданий. В отдельных районах некоторых городов не позволяется менять архитектурный ансамбль улиц. Французский архитектор предложил оригинальный выход: пристраивать новые жилые модули прямо на старые здания.

Архитекторский проект фирмы Malka Plug-in City 75.

Архитекторский проект фирмы Malka Plug-in City 75.

Архитектор Стефан Малка (Stephane Malka) разработал разумный способ оптимизации энергоэффективности старых городских структур с учетом ограничений строительных норм и правил Парижа. Суть предложения состоит в том, чтобы пристраивать к уже существующим зданиям 1970-х годов деревянные кубы, тем самым расширяя жилую площадь.
Проект жилых модулей, пристроенных к зданию 1970-х годов.

Проект жилых модулей, пристроенных к зданию 1970-х годов.

Команда специалистов из фирмы Malka Plug-in City 75 уже в скором времени приступит к реализации такого проекта. Планируется, что для «паразитических» пристроек используют здание, которое находится в 16-м округе Парижа.
Жилая площадь старых домов увеличится за счет новых деревянных пристроек.

Жилая площадь старых домов увеличится за счет новых деревянных пристроек.

Энергоэффективность здания оставлять делать лучшего: плохая изоляция, рассохшиеся стеклопакеты. Архитектор уверяет, что его деревянные надстройки как бы «облепят» дом, тем самым сократив годовое потребление энергии здания на 75 процентов.
В 16 округе Парижа появятся квартиры-«паразиты» на старых домах.

В 16 округе Парижа появятся квартиры-«паразиты» на старых домах.

Модульные коробки, изготовленные из древесных частиц и стружки, довольно легкие, что позволит их легко транспортировать и монтировать на месте. За счет свисающих зеленых растений улучшится и эстетичный вид здания.

Деревянные кубы повысят энергоэффективность домов на 75 процентов.

Деревянные кубы повысят энергоэффективность домов на 75 процентов.

 

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Из-за отсутствия свободного места в Париже теперь строят дома друг на друге

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Из-за отсутствия свободного места в Париже теперь строят дома друг на другеПодписаться на мой Instagram
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