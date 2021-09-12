Головная боль, которую нельзя игнорировать

Мы так привыкли к головной боли, что редко беспокоимся по этому поводу. Исключительно потому, что не знаем мнения врачей. А медики же рекомендуют скорейшую диагностику каждому, кого преследуют головные боли — ведь они могут быть лишь сигналом нашего организма о более серьезных заболеваниях. Вот несколько типов головной боли, игнорировать которую нельзя ни в коем случае.
Боль в висках
Перманентные боли в области висков могут сигнализировать о серьезных проблемах. Чаще всего врачи обнаруживают интоксикацию всего организма. Такую боль может спровоцировать изменение гормонального фона, которое тоже само по себе не случается и уж точно само не пройдет. Если же височные боли сопровождаются тошнотой, то врача нужно вызвать как можно скорее — речь может идти о развивающейся раковой опухоли.
Утренние мучения
Раскалывающаяся после веселой пятницы голова не повод для беспокойства. Но если голова болит и без всякого алкоголя уже месяц, значит пора двигаться на обследование. По утрам голова болеть не должна: это признаки апноэ (в перспективе ведет к инфаркту), повышенного давления и даже опухоли головного мозга.
Внезапная острая головная боль
Если головная боль поражает вас, словно удар молнии, неизвестно откуда взявшийся, и становится невыносимой в течение нескольких минут, вызывайте скорую помощь. Перечень причин, вызывающих головную боль подобного типа, невелик: аневризма, удар и менингит. Все они могут стать фатальными
Кластерная боль
Это один из самых неприятных видов головной боли. Точечная пульсация в области глаза буквально сводит людей с ума — попробуй выдержи получасовой приступ. Если у вас никогда ничего подобного не было, а теперь кластерная боль появляется пару раз в неделю, то значит в мозгу происходят неприятные изменения. Кроме того, кластерная боль может сигнализировать и о проблемах сердечно сосудистой системы.
Боль при нагрузках
Интенсивная работа в тренажерном зале не должна приносить неприятных ощущений, тем более не должна возникать головная боль. Если такое случается, да еще постоянно — идите к врачу. Нарастающая головная боль от физических упражнений однозначно говорит о возникновении опухоли.
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