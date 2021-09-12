Головная боль, которую нельзя игнорировать

Мы так привыкли к головной боли, что редко беспокоимся по этому поводу. Исключительно потому, что не знаем мнения врачей. А медики же рекомендуют скорейшую диагностику каждому, кого преследуют головные боли — ведь они могут быть лишь сигналом нашего организма о более серьезных заболеваниях. Вот несколько типов головной боли, игнорировать которую нельзя ни в коем случае.







Боль в висках

Утренние мучения

Внезапная острая головная боль

Кластерная боль

Боль при нагрузках