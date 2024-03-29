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С нами не соскучишься!

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Голая правда о еде

Это будет не просто подборка фотографий с едой, а еще и описание для каждого блюда, чтобы вам было больнее на это смотреть!

Бургер со свининой. Чтобы было понятно, сколько тут свинины – свинина вместо булок!

Голая правда о еде

Копченые на дубовой щепе ребра с соусом халапеньо.

Голая правда о еде

Бургер под названием Утреннее Карате – с курочкой, яйцом, авокадо, сыром и майонезом с васаби.

Голая правда о еде

Колобки из сладкого картофеля с авокадо и яйцом.

Голая правда о еде

Суши пончики, имеют форму кольца, внутри рис.

Голая правда о еде

Запеченные бутеры на завтрак: с беконом, моцареллой, сыром чеддер, базиликом и авокадо.

Голая правда о еде

Кусочки куриного филе в беконе.

Голая правда о еде

Десерт: ванильное мороженое с жареными орешками и острой ромовой карамелью.

Голая правда о еде

Тако с креветками.

Голая правда о еде

Бургер со свининой и чипсами из сладкого картофеля.

Голая правда о еде

Свежие хвосты исландского лангуста.

Голая правда о еде

Кусочек острой пиццы, прямиком с улицы в Нью-Йорке.

Голая правда о еде

Домашние чизбургеры с беконом и грибами.

Голая правда о еде

«Прессованный» сэндвич с курицей и беконом. К нему соус из горчицы, меда и малины.

Голая правда о еде

Курочка в панировке с соусами.

Голая правда о еде

Курочка в панировке в вафельных конусах, три вкуса: с голубым сыром, кленовый сироп с корицей и острый соус «ранч».

Голая правда о еде

Британская классика – фиш-н-чипс.

Голая правда о еде

Чизбургер с двойным беконом. И луковые кольца, раздери их черт!

Голая правда о еде

Двойной чизбургер «як мае быць», а не шляпа из Макдональдс!

Голая правда о еде

Завтрак по-костарикански!

Голая правда о еде

Стейк, который мариновался 28 дней. Почти как фильм «28 дней спустя»!

Голая правда о еде

Куриный шницель с беконом, пюре авокадо и моцареллой!

Голая правда о еде

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