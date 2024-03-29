Голая правда о еде

Это будет не просто подборка фотографий с едой, а еще и описание для каждого блюда, чтобы вам было больнее на это смотреть!



Бургер со свининой. Чтобы было понятно, сколько тут свинины – свинина вместо булок!







Копченые на дубовой щепе ребра с соусом халапеньо.







Бургер под названием Утреннее Карате – с курочкой, яйцом, авокадо, сыром и майонезом с васаби.







Колобки из сладкого картофеля с авокадо и яйцом.







Суши пончики, имеют форму кольца, внутри рис.







Запеченные бутеры на завтрак: с беконом, моцареллой, сыром чеддер, базиликом и авокадо.







Кусочки куриного филе в беконе.







Десерт: ванильное мороженое с жареными орешками и острой ромовой карамелью.







Тако с креветками.







Бургер со свининой и чипсами из сладкого картофеля.







Свежие хвосты исландского лангуста.







Кусочек острой пиццы, прямиком с улицы в Нью-Йорке.







Домашние чизбургеры с беконом и грибами.







«Прессованный» сэндвич с курицей и беконом. К нему соус из горчицы, меда и малины.







Курочка в панировке с соусами.







Курочка в панировке в вафельных конусах, три вкуса: с голубым сыром, кленовый сироп с корицей и острый соус «ранч».







Британская классика – фиш-н-чипс.







Чизбургер с двойным беконом. И луковые кольца, раздери их черт!







Двойной чизбургер «як мае быць», а не шляпа из Макдональдс!







Завтрак по-костарикански!







Стейк, который мариновался 28 дней. Почти как фильм «28 дней спустя»!







Куриный шницель с беконом, пюре авокадо и моцареллой!







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