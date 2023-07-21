Художник создаёт миниатюрные копии мировых шедевров на головках спичек, фисташках и прочей мелочи

Микро-шедевры из Турции. Автор: Hasan Kale.
Весь мир, который мы не можем объять своим разумом и фантазией, состоит из тысяч, миллионов и миллиардов микрочастиц и крошечных деталей, которые и образуют всё то, что мы так любим и ценим в природе и мироздании в принципе. Умение видеть эти мелочи, акцентировать на них внимание, создавать с их помощью нечто новое и невообразимо прекрасное – то, чему посвятил свою жизнь турецкий художник Хасан Кале (Hasan Kale).
По словам самого Хасана, он с раннего детства увлекался рисованием, но жил в такие периоды, когда материалы для него было крайне сложно достать, а потому на тот момент юный художник выходил из положения так, как только мог, превращая подручные средства в свои холсты. Он творил и продолжает творить на самых невообразимых и трудных материалах, отойдя от привычного понимания картин, вместо этого вооружившись инструментами и лупой для того, чтобы создать свой маленький, мимолётный микро-шедевр.
Великолепные города на крыльях бабочки. Автор: Hasan Kale.
Осень золотая. Автор: Hasan Kale.
Лодка. Автор: Hasan Kale.
Город забвения. Автор: Hasan Kale.
Корабль мечты. Автор: Hasan Kale.
Основой для его работ может служить всё, что угодно, начиная от крышечки из-под Кока-Колы и заканчивая кусочком молочного шоколада, отломившегося не так, как хотелось бы. Чтобы нарисовать одну работу у художника уходит не просто множество часов, но и несколько дней, а порой целые недели, чтобы с особой тщательностью и вниманием отобразить каждую деталь и каждый штрих. Это своего рода удивительная, почти что ювелирная работа, когда на тыквенном семечке с помощью крошечных кистей проявляется американская Статуя Свободы, а на крыльях бабочки – целый город, крыши домов которого сияют сусальным золотом.
На закате дня. Автор: Hasan Kale.
Портреты великих мастеров. Автор: Hasan Kale.
Чайки. Автор: Hasan Kale.
Морская тематика. Автор: Hasan Kale.
Девушка в белом. Автор: Hasan Kale.
Крошечная спичечная головка превращается в безумного усача Пикассо, а скорлупка от перепелиного яйца – в маленький и хрупкий бассейн для акулы с её выводком. Зёрнышко риса трансформируется в стайку пёстрых японских рыб, а кофейная гуща со случайно опрокинутой чашки – в целые материки, потрясающие воображение своей точностью и совершенностью деталей.
Волшебная ночь. Автор: Hasan Kale.
Обнажённая натура. Автор: Hasan Kale.
Парусники. Автор: Hasan Kale.
Зима. Автор: Hasan Kale.
Статуя свободы. Автор: Hasan Kale.
Главной особенностью работ Хасана является их недолговечность, ведь всего одно мановение руки – и скорлупка разобьется, покроется трещинами, вкуснейший шоколад оплетётся белым налётом, а крылья бабочки рассохнутся, превратившись в красочную пыль. Но это отнюдь не минус, а то, что автор тщательно подчёркивает: мгновение, настоящее искусство и те крошечные частицы, из которых состоит наш мир – недолговечны, а потому ими следует наслаждаться прямо сейчас, пока они доступны нашему взору и открывают перед нами безграничные горизонты для полёта фантазии.
С любовью к городам. Автор: Hasan Kale.
Крик. Автор: Hasan Kale.
Прогулка на воздушных шарах. Автор: Hasan Kale.
Кои. Автор: Hasan Kale.
Морские обитатели. Автор: Hasan Kale.
Корабль. Автор: Hasan Kale.
Лунная ночь. Автор: Hasan Kale.
Городские легенды. Автор: Hasan Kale.
Девушка. Автор: Hasan Kale.
Космос. Автор: Hasan Kale.
Маленькие шедевры. Автор: Hasan Kale.
Птичка. Автор: Hasan Kale.
Закат. Автор: Hasan Kale.
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