Звезды 1990-х: Как Светлана Владимирская оставила шоу-бизнес ради секты в таёжной деревне

Популярная в 1990-х гг. певица Светлана Владимирская | Фото: mvclip.ru

Светлана Владимирская | Фото: loadup.ru

Звезда 1990-х Светлана Владимирская | Фото: i.ytimg.com

Певица, которая ушла из шоу-бизнеса ради жизни в религиозной общине | Фото: 24smi.org

Популярная в 1990-х гг. певица Светлана Владимирская | Фото: discogs.com

Звезда 1990-х Светлана Владимирская | Фото: discogs.com

Популярная в 1990-х гг. певица Светлана Владимирская | Фото: kaleda.ru

Певица, которая ушла из шоу-бизнеса ради жизни в религиозной общине | Фото: muzrestor.ru и naitimp3.ru

Певица с детьми | Фото: woman.ru

В таежной деревне певица чувствует себя абсолютно счастливой | Фото: 7days.ru

Певица, которая ушла из шоу-бизнеса ради жизни в религиозной общине | Фото: baza-artistov.ru и cosmopolitan.ru

Певица с детьми | Фото: 7days.ru

В таежной деревне певица чувствует себя абсолютно счастливой | Фото: 7days.ru