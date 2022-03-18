Звезды 1990-х: Как Светлана Владимирская оставила шоу-бизнес ради секты в таёжной деревне

Популярная в 1990-х гг. певица Светлана Владимирская | Фото: mvclip.ru
В середине 1990-х гг. имя певицы Светланы Владимирской было широко известно благодаря хиту «Мальчик мой». В 1995 г. на пике своей популярности певица внезапно исчезла со сцены и с экранов. Как стало известно позже, она уехала в таежную деревню и стала членом религиозной общины Виссариона, где и жила все это время. В 2004-2005 гг. Владимирская выпустила два новых альбома, но в столицу так и не вернулась.
Светлана Владимирская | Фото: loadup.ru
Звезда 1990-х Светлана Владимирская | Фото: i.ytimg.com
Светлана Владимирская с детства увлекалась музыкой и занималась вокалом. Она родилась в 1968 г. в Люберцах, после школы окончила музыкальное училище в Москве, пела в клубах и ресторанах. В начале 1990-х гг. она стала солисткой группы «Клеопатра», а в 1992 г. занялась сольной карьерой. Благодаря сотрудничеству с продюсером Марком Большим, за которого она вскоре вышла замуж, певица вскоре стала одной из самых ярких звезд эстрады. Ее песня и клип «Мальчик мой» в середине 1990-х гг. были невероятно популярны.
Певица, которая ушла из шоу-бизнеса ради жизни в религиозной общине | Фото: 24smi.org
Ее исчезновение в 1995 г. стало для многих полной неожиданностью и загадкой. На пике своей популярности певица оставила сцену и уехала из столицы. Тогда по этому поводу ходило много слухов, а позже стало известно, что Светлана Владимирская ушла в религиозную общину. По ее словам, это решение не было спонтанным: «Мой отъезд из Москвы не был внезапным, я к нему долго шла. Еще до того, как появился наш музыкальный проект, я встретила своего духовного учителя. Это произошло, как мне тогда казалось, случайно. Позже я поняла, что случайностей не бывает. Одним словом, на первую его проповедь я попала через моих друзей-музыкантов. Позже мы начали встречаться с ним уже самостоятельно. Много беседовали, я задавала ему какие-то вопросы. И то, что он говорил, пришлось мне по сердцу. Я поняла: именно этого я искала всю жизнь! В Сибири, под Минусинском, он собрал вокруг себя тех людей, которым близко его учение. И вскоре я почувствовала, что тоже должна уехать туда: мне надо было постоянно общаться с моим духовным учителем».
Популярная в 1990-х гг. певица Светлана Владимирская | Фото: discogs.com
Звезда 1990-х Светлана Владимирская | Фото: discogs.com
Еще в начале своей сольной карьеры в 1991 г. Светлана Владимирская познакомилась с Виссарионом – создателем «Церкви Последнего Завета», который выступал тогда в Москве. Эта встреча произвела на нее такое впечатление, что уже с тех пор она начала задумываться о том, что ее выступления на сцене – не самое важное в жизни. Певица никогда не жалела о том, что не стала развивать свою карьеру. Она говорила: «Я с детства понимала, что духовное развитие человека – основная задача его прихода на землю. Накопление добра и любви – это главное, для чего ты живешь. Ты должна быть чиста внутри. А творчество лишь прилагается к этому. Я понимала, что должна вести людей за собой. Но когда у тебя нет внутреннего стержня, это невозможно».
Популярная в 1990-х гг. певица Светлана Владимирская | Фото: kaleda.ru
Певица, которая ушла из шоу-бизнеса ради жизни в религиозной общине | Фото: muzrestor.ru и naitimp3.ru
Эта община находится в таежных деревнях в Красноярском крае, она насчитывает около 5 тысяч последователей. Идея о ее создании возникла у Виссариона в 1994 г., и в первый же год ее существования к ней присоединилась и Светлана Владимирская с мужем. Здесь родились их трое детей. Свое желание воспитывать их вдали от цивилизации певица объясняла «идеей о создании нового общества, где нет зла, насилия, где дети воспитываются в светлом, добром мире». С мужем певица развелась, когда встретила в общине художника Евгения Корнильцева, за которого вскоре вышла замуж. От него она родила еще одного ребенка.
Певица с детьми | Фото: woman.ru
В таежной деревне певица чувствует себя абсолютно счастливой | Фото: 7days.ru
Члены общины занимаются сельским хозяйством, овощи и фрукты выращивают сами, в магазинах покупают только крупы, а мяса и рыбы они не едят. Певица говорит, что раньше не могла отличить «морковку от сорняка», а теперь она занимается садом и выращивает помидоры в теплицах. Светлана круглый год купается в реке и занимается спортом.
Певица, которая ушла из шоу-бизнеса ради жизни в религиозной общине | Фото: baza-artistov.ru и cosmopolitan.ru
В прессе общину Виссариона часто называют деструктивной религиозной организацией и попросту сектой, а сама Владимирская утверждает, что это неверно: «Секта – это организация, где есть определенные ограничения, касающиеся вступления в нее и выхода. У нас этого нет. Мы – совершенно свободное общество. Захочу я куда-нибудь – поеду. Захочу – вернусь в Москву. Захочу – снова приеду в общину. Никто меня там держать не будет. Вот это и есть основное различие. А общины, подобные нашей, есть во всем мире. Это нормальное явление. Я, например, знаю людей, которые к нам приехали из аналогичного общества в Германии. Просто люди, которые хотят жить экологически чисто, объединяются и уходят из города. Не едят мясо, не смотрят телевизор и отстраняются от всевозможного негатива. У них рождаются дети, которых не калечит с детства общество. По всему миру таких общин сотни. Смысл этих образований прост – надо вести здоровый образ жизни: как физически, так и духовно. Мы следим за своим организмом, мы чистим свою плоть. Не едим ничего лишнего, не смешиваем продукты, занимаемся спортом».
Певица с детьми | Фото: 7days.ru
В таежной деревне певица чувствует себя абсолютно счастливой | Фото: 7days.ru
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